3 Dax-Aktien mit Outperform-Potenzial

3. Merck

Das Börsenjahr 2023 geriert für Merck miserabel. Die Aktie des Pharmakonzerns verlor 20 Prozent an Wert, während der Dax in etwa 18 Prozent zulegte. Hier hat der Index die Einzelaktie outperformt – und zwar deutlich. Schuld daran war vor allem das Scheitern des Multiple Sklerose-Medikaments Evobrutinib. Das Mittel konnte in zwei entscheidenden klinischen Studien der Phase-3 nicht überzeugen. Trotz dieses Rückschlags, der zweifellos Wachstumsfantasie gekostet hat, könnte sich 2024 das Blatt aber wenden und die Merck-Aktie ihrerseits den Dax schlagen. Einerseits hat die Aktie so deutlich an Wert verloren, dass die schlechten Nachrichten 2023 allmählich im Kurs eingepreist sein sollten, womit die Käufer zurückkehren könnten. 144,20 Euro kosten die Papiere der Darmstädter aktuell, 2021 waren es zwischenzeitlich 231,50 Euro gewesen. Die aktuelle Schwächephase könnte also als Einstiegschance verstanden werden, auch weil Vorstandschefin Belen Garijo die Ergebnisziele 2023 bislang nicht angefasst hat und 2024 wieder mit der Rückkehr zu organischem Umsatzwachstum rechnet. Merck hat in den vergangenen zehn Jahren seinen Umsatz verdoppelt, mit Mavenclad und Bavencio zwei Blockbuster-Medikamente am Markt und die Pharma-Sparte des Konzerns ist trotz der wenigen Neuzulassungen in den vergangenen Jahren gewachsen. Merck hat sich im Sektor auch zunehmend darauf spezialisiert Verkaufslizenzen von anderen Entwicklern und Herstellern zu erwerben.

Merck zieht sein Kurspotenzial 2024 aus dem Aufholpotenzial. Möglicherweise wurde die Aktie von Anlegern im vergangenen Jahr zu hart abgestraft, denn die Analysten sind im Schnitt sehr optimistisch. Sie trauen der Aktie auf Zwölfmonatssicht ein Kurspotenzial von über 30 Prozent zu. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 188,50 Euro. Für Jefferies-Analyst Brian Balchin gehört Merck sogar zu den „Top Picks“ im Pharmabereich. „Der europäische Biopharma-Sektor dürfte 2024 von einer verbesserten Stimmung profitieren, die durch potenzielle US-Zisnsenkungen und weitere Fusionen und Übernahmen angetrieben wird“, schrieb der Experte in einer Studie. Zudem dürfte das neue Jahr eine Erholung der Sparten Life Science und Electronics mit sich bringen. Mit seinem Kursziel von 188 Euro liegt er im Expertenschnitt.

OG

