So investiert Bill Ackman

Ist weniger mehr? Über seinen Hedgefonds Pershing Square Capital Management setzt der Harvard-Absolvent gerade einmal auf neun verschiedene Titel.

Ein breit diversifiziertes Portfolio, wie es zahlreiche Lehrbücher zum Vermögensaufbau empfehlen, ist nicht das Ding von Bill Ackman. Ganze neun Aktien befanden sich laut 13F-Filing-Report Ende des zweiten Quartals in dem von ihm gegründeten Hedgefonds Pershing Square Capital Management. Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen in den USA quartalsweise ihre Aktienvermögen bei der Börsenaufsicht SEC einreichen. 45 Tage nach Quartalsende werden sie veröffentlicht. Mit einem Fondswert von 10,41 Milliarden US-Dollar, muss sich deshalb auch Ackman regelmäßig von der Öffentlichkeit über die Schulter blicken lassen.

Der 58-Jährige gehört zu den großen Stars der Szene. Gegründet hatte er seinen Hedgefonds 2004 mit 54 Millionen US-Dollar Vermögen. Dieses hat er seither also in etwa um den Faktor 192 erhöht. Sein vielleicht größter Coup gelang Ackman mit der Absicherung seines Portfolios durch einen Kreditschutz in Höhe von 27 Millionen US-Dollar vor dem Corona-Crash 2020. Innerhalb eines Monats verdiente er damit 2,6 Milliarden US-Dollar.

Im April 2022 hingegen beendete er eine dreimonatige Wette auf die Netflix-Aktie mit 430 Millionen US-Dollar Verlust. Schmerzhaft, vor allem, da die Aktie 2024 ein neues Rekordhoch erreichte. Ebenfalls eine Niederlage erlitt Ackman jüngst bei den Plänen seinen geschlossenen Fonds Pershing Square USA an die Börse zu bringen. Wie die Financial Times berichtete, hatte Ackman dabei eine Art zweites Berkshire Hathaway im Sinn. Im Vorfeld hatte er zeitweise sogar den größten Börsengang aller Zeiten angekündigt. Am Ende war die Nachfrage jedoch so gering, dass er den IPO absagen musste.

Auch den Gurus gelingt am Markt also nicht alles. Aber wer weiß, vielleicht werden Ackmans jüngste Zukäufe – der Sportartikelhersteller Nike und der Vermögensverwalter Brookfield – ja bereits wieder große Erfolge.