Auf diese 5 Aktien setzen die Profis

Aktien > Top-Positionen der Gurus

Unter den Lieblingen der Hedgefonds finden sich ein Chip-Hersteller und ein Gebrauchtwagenhändler. Wo die Großinvestoren gerade noch zugreifen.

Die US-Bank Goldman Sachs veröffentlicht in regelmäßigen Abständen den Hedgefonds Trend Monitor. Darin werten die Finanzanalysten des Geldhauses die jüngsten Portfoliozusammensetzungen der Profi-Investoren aus. Basis sind die sogenannten 13F-Filings, die die US-Börsenaufsicht SEC quartalsweise veröffentlicht. Diese enthalten die vierteljährlichen Portfoliobestände derjenigen Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten. Kernpunkt der Goldman Sachs-Analyse ist die Liste der 50 Aktien, die am häufigsten in den Portfolios der größten Hedgefonds vorkommen. Über den Goldman Sachs Hedge Industry VIP Index, auf den es auch einen ETF gibt, fasst die Bank die Kriterien nochmal enger und listet nur diejenigen Papiere, die am häufigsten unter den zehn größten Positionen der Fonds auftauchen. Der ETF hat sowohl auf Sicht eines Jahres wie auch Dreijahres- und Fünfjahressicht den S&P 500 geschlagen. In diesem Jahr steht er mit rund fünf Prozent im Plus, während der S&P500 kaum etwas hinzugewinnen konnte.

Es hätte sich für Anleger also seit geraumer Zeit mehr gelohnt auf die Lieblinge der Hedgefonds als auf den breiten Markt zu setzten. Umso spannender ist der Blick auf die Top-Positionen des ETFs, also diejenigen Aktien, die sehr viele Hedgefonds mit hohem Portfolioanteil halten.

5. Broadcom

Auf Rang fünf landen die Aktien von Broadcom. Das heißt: die Papiere des Chip-Herstellers waren zuletzt am fünfthäufigsten unter den Top-Ten-Positionen der von Goldman Sachs analysierten Hedgefonds. Ein Blick auf den Kurs zeigt: die Profis lagen wohl richtig. Die Aktie stellte vor kurzem ein neues Rekordhoch bei 265 US-Dollar auf und hat sich binnen zwei Monaten katapultartig vom Einbruch im Zuge des Zoll-Crashs Anfang April erholt. Damals war der Aktienkurs auf rund 145 Dollar gesunken. Ein bemerkenswerter Kursanstieg, da viele der großen US-Tech-Konzerne in einem eher vorsichtigen Comeback-Versuch stecken und ihre Höchststände noch nicht wieder erreicht haben. Auch die Nvidia-Titel, deren Kursentwicklung diejenige von Broadcom in der jüngeren Vergangenheit maßgeblich mit angetrieben hatte, sind noch nicht zurück auf Rekordhoch. Broadcom derweil ist nun wieder über eine Billion US-Dollar wert und entwickelt sich immer deutlicher zur Nummer Zwei am KI-Chip-Markt hinter Nvidia. Das Halbleiterunternehmen mit Sitz im kalifornischen San Jose produziert spezialisierte Netzwerkchips und Custom-Beschleuniger, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen. Besonders stark ist Broadcom bei High-Speed-Verbindungen – ohne diese würden KI-Modelle mit Milliarden Parametern im Datenstau stecken bleiben. Die großen Tech-Konzerne sind darüber hinaus dabei ihre Abhängigkeit von Nvidia zu verringern, entwickeln zunehmend eigene auf ihre speziellen Use-Cases angepasste Chips und lassen diese, unter anderem, von Broadcom fertigen. Im ersten Geschäftsquartal 2025, das bei Broadcom am 31. Januar endete, stiegen die Umsätze um 25 Prozent auf 14,92 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn machte einen gewaltigen Satz von 1,33 auf 5,5 Milliarden Dollar.