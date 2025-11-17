Teilen

Bayer: Aus Kurswrack wird ein Value-Kandidat, aber …

Die Bayer-Aktie wirkt nach Jahren des Kursverfalls wie ein Value-Kandidat. Doch trotz günstiger Bewertung fehlen klare Signale. Warum die 31-Euro-Marke entscheidend ist und weshalb die Aktie vorerst nur auf die Watchlist gehört.

Am deutschen Aktienmarkt fiel in der vergangenen Woche die Stärke des Pharma- und Agrarkonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017) auf. Der Kurs des DAX-Wertes legte vor allem nach der Vorlage der Geschäftszahlen deutlich zu, konnte aber die zwischenzeitlich deutlich höheren Gewinne nicht verteidigen. Dennoch könnte die Aktie wieder stärker in den Fokus rücken. Nach Jahren, in denen Bayer aus Anlegersicht zum Kurswrack geworden ist, liefert der jüngste Kursanstieg ein Signal für ein wiedererstarktes Interesse des Marktes. Das ist ein Anlass, sich zu fragen, ob die Bayer-Aktie aktuell ein Kauf ist.

Rechtsrisiken bei Bayer bleiben großer Unsicherheitsfaktor Bayer hatte im dritten Quartal beim operativen Gewinn dank konsequenter Kostensenkungen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die auf diese Meldung folgende steigende Kursreaktion deutet darauf hin, dass sie bei den Investoren offenbar schwerer wog als die zusätzlichen Rückstellungen, die Bayer im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um Glyphosat und PCB-Chemikalien bilden musste. Konkret legte der Konzern im Berichtszeitraum fast eine weitere Milliarde Euro zurück. Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten zeigte sich der Vorstand allerdings weiterhin zuversichtlich und verwies auf Fortschritte. Er erwartet, dass die verbleibenden Verfahren bis Ende 2026 signifikant eingedämmt werden können. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Vergleiche, sofern sie aus Sicht des Unternehmens vorteilhafter sind als fortgesetzte Rechtsrisiken durch mögliche Prozesse. Diese rechtlichen Risiken, die auch hohe Unsicherheiten über die finanziellen Auswirkungen haben, waren und sind weiterhin ein Unsicherheitsfaktor und damit ein wichtiger Punkt, der bei der Beurteilung der Bayer-Aktie berücksichtigt werden muss. Darum soll es im Folgenden allerdings nicht gehen, weil die möglichen Folgen für den Konzern nicht abzuschätzen sind. Aber vielleicht könnte die aus der Kursentwicklung abgeleitete Einschätzung des Marktes Aufschluss darüber geben, ob die Aktie nun ein Kauf ist oder nicht. Hier setzt nun zunächst der Blick auf die Bewertung an.

Bewertung signalisiert sehr günstiges Niveau der Aktie Ein nüchterner Blick auf die Bewertungskennziffern zeigt folgendes Bild. Sowohl KGV und KCV weisen relativ und absolut sehr niedrige Niveaus aus. Derzeit liegt das KGV bei 6 und das KCV bei 5. Das daraus abgeleitete Renditepotenzial des Geschäftsmodells auf Basis des Verhältnisses von Gewinn und Cashflow zum aktuellen Börsenwert liegt damit bei beachtlichen 16,7 und 19,9 Prozent. Gleichzeitig notieren KGV und KCV deutlich unter ihren historischen Mittelwerten von 12,8 und 10,9. Dies deutet auf eine Unterbewertung und damit auf ein aus Value-Sicht sehr attraktives Niveau hin. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass hier zwar bereits große Risiken eingepreist sind, die als Basis dienenden Prognosen allerdings nach wie vor mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Damit wird die augenscheinlich günstige Bewertung zwar relativiert, könnte aus Value-Sicht aber dennoch Chancen bieten. Deshalb folgt nun ein genauerer Blick auf die charttechnische Situation.

Chartanalyse: Bayer Aktie vor dem möglichen Ausbruch Festzuhalten ist zunächst, dass die Bayer-Aktie seit ihrem Allzeithoch von April 2015 bei 144,12 Euro einen massiven Abwärtstrend gebildet hatte. Der bisherige Tiefpunkt lag im April dieses Jahres bei 18,38 Euro. Damit hatte der Kurs seit seinem Rekordhoch mehr als 87 Prozent verloren, weshalb die Bezeichnung Kurswrack zutrifft. Von diesem Tiefpunkt konnte sich der Kurs ein gutes Stück erholen, sodass sich das charttechnische Bild verbessert hat. Der Kurs liegt inzwischen wieder über der 150 Tage Linie und der 200 Tage Linie, die als Gradmesser für den langfristigen Trend gelten. Für die Annahme eines finalen Trendwechsels fehlt jedoch noch der entscheidende Ausbruch. Zunächst sollten die Hochs von Juli und Anfang Oktober bei 29,78 und 29,93 Euro nachhaltig überschritten werden. Diese Zonen wurden in der vergangenen Woche bereits angelaufen, bevor es zu einem Abprall kam. Gelingt ein solcher Ausbruch, würde das Zwischenhoch von September 2024 bei 31,03 Euro in den Fokus rücken. Erst ein Sprung darüber könnte als Bruch des übergeordneten Abwärtstrends gewertet werden und auf eine abgeschlossene Bodenbildung hindeuten. Die in den vergangenen Jahren stark gebeutelte Bayer Aktie dürfte es danach zwar weiterhin schwer haben, weil Investoren mit Buchverlusten Anstiege zum Ausstieg nutzen könnten. Nach einem erfolgreichen Ausbruch könnten sich für langfristig orientierte Investoren, die sich der Risiken bewusst sind, aber dennoch gute Kaufgelegenheiten bieten, gestützt durch eine weiterhin attraktive Bewertung und die dann bestätigten charttechnischen Signale.

Fazit: Weiterhin ein Fall für die Watchlist Die Bayer Aktie bleibt angesichts der rechtlichen Risiken und daraus resultierenden finanziellen Unsicherheiten eine risikoreiche Anlage. Gleichzeitig wirkt die Bewertung sehr attraktiv und bietet aus Value-Sicht Anhaltspunkte, mögliche Einstiegsgelegenheiten zu identifizieren. Hilfreich ist dabei die Charttechnik. Ein Ausbruch über 31 Euro könnte anzeigen, dass der langfristige Abwärtstrend endet. Bis dahin bleibt die Aktie ein Wert für die Watchlist, auch wenn die Bewertung jetzt schon verlockend ist.

FAQ: Häufige Anlegerfragen zur Bayer-Aktie Warum wirkt die Bayer Aktie aktuell günstig bewertet?

KGV und KCV liegen deutlich unter ihren historischen Mittelwerten, weisen niedrige absolute Werte auf und deuten damit auf ein attraktives Bewertungsniveau. Das Verhältnis von Gewinn und Cashflow zum aktuellen Börsenwert zeigt ein rechnerisch hohes Renditepotenzial. Allerdings wird diese Einschätzung durch die bestehenden Unsicherheiten relativiert. Welche Bedeutung haben die rechtlichen Risiken für Anleger?

Die offenen Rechtsstreitigkeiten in den USA bleiben ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor, weil die finanziellen Folgen nicht verlässlich eingeschätzt werden können. Sie sind damit ein strukturelles Risiko, das über der Aktie liegt, wurden in dieser Analyse jedoch nicht bewertet. Was zeigt die Charttechnik bei der Bayer Aktie?

Die Aktie hat sich klar vom Tief gelöst und erste Stärke gezeigt. Für einen möglichen Trendwechsel müssten jedoch zunächst die Widerstände knapp unter 30 Euro überwunden werden. Erst wenn auch das Zwischenhoch bei etwas über 31 Euro fällt, könnte dies auf eine abgeschlossene Bodenbildung und ein Ende des übergeordneten Abwärtstrends hindeuten. Ab wann könnte die Bayer Aktie aus Value-Sicht wieder ein Kauf sein?

Ein Kaufsignal könnte entstehen, wenn der Ausbruch über 31 Euro gelingt. Vorher bleibt die Aktie trotz günstiger Bewertung ein Wert für die Watchlist.