Strategy kauft erneut Tausende Bitcoin und erhöht seine BTC-Bestände auf über 600.000. Zeitgleich markiert Bitcoin ein neues Allzeithoch. Was Anleger jetzt zur Aktie und zur Strategie wissen sollten.

Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt. Strategy platziert regelmäßig neue Aktien, Vorzugsaktien oder wandelbare Anleihen. Die damit erzielten Erlöse fließen fast ausschließlich in den Kauf von Bitcoin. Das Ergebnis ist ein börsengehandeltes Finanzinstrument, über das insbesondere institutionelle Investoren indirekt in Bitcoin investieren können.

Strategy wird an der Börse in der Regel mit einem erheblichen Aufschlag auf den inneren Wert der gehaltenen Bitcoin-Bestände gehandelt. Dieser sogenannte NAV-Premium lag im April bei rund 80 Prozent. Aktuell beträgt der Aufschlag etwa 74 Prozent, basierend auf einer Marktkapitalisierung von rund 127 Milliarden US-Dollar und einem aktuellen Bitcoin-Bestand im Wert von etwa 73 Milliarden US-Dollar.

Ergänzend dazu hat Strategy mehrere wandelbare Anleihen im Umlauf. Diese ermöglichen qualifizierten Investoren den späteren Umtausch in Aktien der Klasse A. Die Einnahmen aus allen Emissionen fließen ebenfalls direkt in den Kauf von Bitcoin.

Rekordhoch bei Bitcoin, konsequenter Ausbau bei Strategy

Strategy bleibt seiner Linie treu und kauft Bitcoin nicht nur bei Schwäche, sondern auch in der Stärke. Die Positionierung als weltweit größtes öffentlich gehandeltes Bitcoin-Vehikel wird weiter ausgebaut.

Dass Strategy auch nahe historischer Höchststände weiter zukauft, wird am Markt durchaus kritisch diskutiert. Grundsätzlich wäre ein antizyklischer Kauf zu niedrigeren Kursen naheliegender. Das Management rund um CEO Michael Saylor setzt jedoch gezielt auf Momentum und nutzt die Aufmerksamkeit in der Hausse. In einem aktuellen Post auf X bringt Saylor das Selbstverständnis seiner Strategie auf den Punkt: „Some weeks, you don’t just HODL.“ – sinngemäß: In manchen Wochen reicht es nicht, einfach nur zu halten.

Der Begriff „HODL“ ist ein populärer Ausdruck aus der Kryptoszene für das langfristige Halten von Bitcoin – unabhängig von kurzfristigen Schwankungen. Saylor signalisiert mit dieser Aussage, dass Strategy bewusst nicht nur abwartet, sondern aktiv auf steigende Kurse setzt, um das eigene Profil als Bitcoin-Vehikel weiter zu schärfen.

Strategy ist letztlich keine klassische Tech-Aktie mehr, sondern ein börsennotierter Bitcoin-Fonds mit unternehmerischer Struktur und starkem Hebel.