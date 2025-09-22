Teilen

Sōgō Shōsha im Check

Buffett stockt bei Mitsui auf: Sind Japans Handelshäuser jetzt ein Kauf?

Container mit japanischer Flagge: Symbol für die globalen Geschäfte der Sōgō Shōsha – von den Big Five bis Sojitz. (Foto: shutterstock)

Buffett stockt bei Mitsui auf. Neben Japans Big Five rückt auch Sojitz in den Blick: klein, günstig und mit hoher Dividende. Was Anleger jetzt über Bewertungen und Einstiegschancen bei den Sōgō Shōsha wissen sollten.

Warren Buffett hat erneut zugeschlagen: Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026) hat über ihre Tochter National Indemnity Company den Anteil am japanischen Handelshaus Mitsui & Co. aufgestockt und hält nun mindestens zehn Prozent der Stimmrechte. Damit zählt Berkshire offiziell zu den Großaktionären und macht deutlich, dass Buffett weiter auf Japans traditionsreiche Handelsriesen setzt. Doch sind die sogenannten Sōgō Shōsha auch für neue Anleger einen Blick wert? Ein Blick auf die aktuellen Bewertungen liefert Hinweise.

Sōgō Shōsha: Japans mächtige Handelsriesen im Überblick Die sogenannten „Big Five“ unter Japans Handelshäusern – Itochu (ISIN: JP3143600009), Marubeni (ISIN: JP3877600001), Mitsubishi (ISIN: JP3898400001), Mitsui (ISIN: JP3893600001) und Sumitomo (ISIN: JP3404600003) – nehmen in der japanischen Wirtschaft eine besondere Stellung ein. Ursprünglich entstanden sie aus der Notwendigkeit, das rohstoffarme Inselreich mit Energie, Metallen und Nahrungsmitteln zu versorgen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelten sie sich zu breit diversifizierten Konzernen, die heute in Bereichen wie Rohstoffe, Chemie, Infrastruktur, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen tätig sind. Ihre Diversifizierung macht die Sōgō Shōsha in gewisser Weise vergleichbar mit Berkshire Hathaway: zahlreiche Beteiligungen in unterschiedlichen Branchen, langjährige Netzwerke und eine starke Verankerung in der heimischen Wirtschaft. Neben den „Big Five“ gibt es mit Sojitz (ISIN: JP3663900003) ein weiteres Handelshaus, das zwar ebenfalls global aktiv ist, aber nicht die gleiche Marktmacht und Größe erreicht.

Buffetts Beweggründe für die Big Five Warren Buffett ist für sein langfristiges Value-Investing bekannt. Er steigt bevorzugt in Unternehmen ein, die er versteht und die im Verhältnis zu ihrem inneren Wert günstig erscheinen. Genau das fand er 2019 bei den fünf großen japanischen Handelshäusern vor. Damals waren sie in einer Schwächephase niedrig bewertet, boten aber gleichzeitig stabile Geschäftsmodelle und attraktive Dividendenrenditen. „Ich dachte einfach, dass es große Unternehmen sind, von denen ich im Allgemeinen verstehe, was sie tun“, erklärte Buffett damals. In seiner Aktionärsmitteilung vom Februar dieses Jahres deutete er zudem an, dass Berkshire die Beteiligungen an allen fünf Handelshäusern moderat weiter ausbauen könnte. Bei Mitsui hat er inzwischen die Beteiligungsschwelle von zehn Prozent überschritten – ein Signal für sein anhaltendes Vertrauen in die Sōgō Shōsha. Für Anleger ist das ein guter Anlass, sich die Aktien ebenfalls genauer anzusehen.

Sind die japanischen Handelshäuser auch für Privatanleger interessant? Ein Blick auf die Charts zeigt: Seit den Korrekturtiefs im April dieses Jahres befinden sich die Aktien der fünf großen japanischen Handelshäuser im Berkshire-Portfolio in intakten Aufwärtstrends. Gleiches gilt für die Aktie von Sojitz. Aus technischer Sicht ergibt sich damit derzeit eine positive Ausgangslage. Für langfristig orientierte Anleger stellt sich jedoch die wichtigere Frage, ob sich auch aus Value-Sicht attraktive Kaufgelegenheiten bieten. Grundsätzlich überzeugen die Handelskonzerne mit robusten Geschäftsmodellen und breiter Aufstellung. Sie profitieren von der weltweiten Rohstoffnachfrage, sind aber ebenso in Konsum- und Zukunftsbranchen wie Infrastruktur oder erneuerbare Energien aktiv. Entscheidend ist nun der Blick auf die Bewertung.

Sōgō Shōsha im Bewertungs-Check Aktuell liegen die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) der fünf großen Sōgō Shōsha zwischen 9,3 und 13,8. Absolut betrachtet wirken die Bewertungen damit im Vergleich zu vielen internationalen Aktien günstig. Historisch gesehen werden die japanischen Handelshäuser aufgrund ihrer niedrigen Wachstumsraten jedoch traditionell mit eher moderaten KGVs gehandelt. Deshalb lohnt ein Blick auf die langfristigen Durchschnittswerte. Und hier zeigt sich: Alle fünf notieren derzeit über ihren historischen Mittelwerten. Relativ gesehen sind sie also überbewertet – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Am geringsten fällt die Überbewertung bei Sumitomo aus. Eine Ausnahme stellt die nicht im Buffett-Portfolio enthaltene Sojitz-Aktie dar. Sie weist nicht nur das absolut niedrigste KGV auf, sondern liegt auch unter ihrem historischen Durchschnitt und bietet mit der höchsten Dividendenrendite zusätzlichen Reiz. Damit liefert Sojitz derzeit die interessantesten Anhaltspunkte für eine vertiefte Analyse von Chancen und Risiken. Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite im Überblick Itochu: KGV 13,8 (⌀ 8,3), Dividendenrendite 2,3 %

Marubeni: KGV 11,6 (⌀ 8,3), Dividendenrendite 2,8 %

Mitsubishi: KGV 16,6 (⌀ 9,6), Dividendenrendite 3,1 %

Mitsui: KGV 12,6 (⌀ 9,2), Dividendenrendite 3,1 %

Sumitomo: KGV 9,3 (⌀ 8,4), Dividendenrendite 3,2 %

Sojitz: KGV 7,5 (⌀ 8,2), Dividendenrendite 4,2 %

Strategien für Anleger: Einstieg jetzt oder auf Rücksetzer warten? Schnäppchen sind die Aktien der fünf großen Handelshäuser derzeit nicht. Wer sie nach Abwägung von Chancen und Risiken für ein Investment in Betracht zieht, kann daher auf Kurskorrekturen warten, um dann Positionen aufzubauen. Gleichzeitig lässt sich trotz der relativen Überbewertung aus den aktuell insgesamt moderaten KGVs und den soliden Dividendenrenditen ein attraktives Renditepotenzial ableiten. Eine weitere mögliche Strategie ist deshalb, bereits jetzt mit ersten Teilpositionen einzusteigen und diese bei eventuellen Rücksetzern gezielt auszubauen. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang Sojitz. Das Unternehmen zählt zwar nicht zu den „Big Five“ im Buffett-Portfolio, überzeugt aber mit einer günstigen Bewertung unterhalb des historischen Durchschnitts und der höchsten Dividendenrendite im Feld. Für Anleger, die Buffetts Blick für unterbewertete Chancen teilen, könnte gerade diese Aktie einen genaueren Blick wert sein.