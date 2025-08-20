Teilen

Burggraben-Aktien: Sind diese fünf Top-Titel jetzt ein Kauf?

Der Begriff „Economic Moat“ beschreibt den Burggraben als Wettbewerbsvorteil von Unternehmen – geprägt von Warren Buffett. (Foto: shutterstock)

Sind diese Burggraben-Aktien jetzt ein Kauf? Buffett-Konzept im Praxistest mit fünf Top-Werten aus dem größten Moat-ETF. Chancen, Risiken und Einstiegsmöglichkeiten im Überblick.

Sind diese Burggraben-Aktien derzeit ein Kauf? Kaum ein Begriff ist in der Investmentwelt so eng mit Warren Buffett verknüpft wie der „Moat“ – der Burggraben, der den dauerhaften Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens beschreibt. Für Buffett steht er seit Jahrzehnten im Zentrum seines Value-Investing-Ansatzes und gilt als entscheidender Faktor für langfristigen Erfolg an der Börse. Doch wie lässt sich ein solcher Burggraben erkennen? Welche Unternehmen verfügen heute tatsächlich über diese strukturellen Vorteile? Und sind ihre Aktien angesichts der aktuellen Bewertung noch attraktiv? Ein Blick auf die fünf größten Positionen im weltweit größten Burggraben-ETF liefert spannende Antworten.

Der Herr der Burggräben geht, sein Konzept bleibt Das Aktiendepot von Berkshire Hathaway, dem Investmentkonglomerat von Warren Buffett, zählt zu den weltweit meistbeachteten Portfolios. Käufe und Verkäufe werden regelmäßig unter die Lupe genommen und liefern Anlegern wie Analysten Gesprächsstoff. Daran dürfte sich auch nach dem Rückzug Buffetts wenig ändern. Im Mai 2025 gab Berkshire offiziell bekannt, dass Greg Abel zum 1. Januar 2026 die Rolle des CEO übernehmen wird. Buffett bleibt dem Unternehmen jedoch als Aufsichtsratsvorsitzender erhalten – nach rund 60 Jahren an der Spitze markiert das dennoch einen bedeutenden Führungswechsel. Am grundlegenden Anlageansatz des Hauses dürfte sich allerdings vorerst wenig ändern. Berkshire steht seit Jahrzehnten für konsequentes Value Investing: also für Investitionen in unterbewertete Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell und langfristigem Wachstumspotenzial. Besonders bevorzugt werden dabei Firmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Genau hierfür prägte Warren Buffett den Begriff „Moat“, auf Deutsch: Burggraben – und machte ihn zu einem festen Bestandteil der modernen Investmentwelt.

Diese sieben Burggraben-Typen schützen Unternehmen vor der Konkurrenz Warren Buffett nutzt den Begriff des Burggrabens, um den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens zu beschreiben. Dieser wirkt wie ein Schutzmechanismus, der ein Geschäftsmodell gegenüber Wettbewerbern abschirmt und gleichzeitig stabile Erträge sichert. Solche Burggräben können auf unterschiedlichen Faktoren beruhen – hier sind die wichtigsten Varianten im Überblick: Markenstärke (Brand Moat): Ein starkes und bekanntes Markenimage schafft Vertrauen, fördert Kundenbindung und erlaubt Premiumpreise.

Beispiele: Coca-Cola, Apple, Nike

Ein starkes und bekanntes Markenimage schafft Vertrauen, fördert Kundenbindung und erlaubt Premiumpreise. Beispiele: Coca-Cola, Apple, Nike Netzwerkeffekte (Network Effect Moat): Je mehr Menschen ein Produkt oder eine Dienstleistung nutzen, desto wertvoller wird sie für alle – ein starker Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern.

Beispiele: Mastercard, Amazon, Google, Meta Platforms

Je mehr Menschen ein Produkt oder eine Dienstleistung nutzen, desto wertvoller wird sie für alle – ein starker Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern. Beispiele: Mastercard, Amazon, Google, Meta Platforms Kostenvorteile (Cost Advantage Moat): Unternehmen, die günstiger produzieren oder operieren können, setzen durch Preisdruck die Konkurrenz unter Zugzwang.

Beispiele: Walmart, PepsiCo, Costco Wholesale

Unternehmen, die günstiger produzieren oder operieren können, setzen durch Preisdruck die Konkurrenz unter Zugzwang. Beispiele: Walmart, PepsiCo, Costco Wholesale Hohe Wechselkosten (Switching Costs Moat): Wenn der Wechsel zu einem anderen Anbieter mit Aufwand oder Kosten verbunden ist, bleiben Kunden dem Unternehmen treu.

Beispiele: Microsoft, Salesforce, SAP

Wenn der Wechsel zu einem anderen Anbieter mit Aufwand oder Kosten verbunden ist, bleiben Kunden dem Unternehmen treu. Beispiele: Microsoft, Salesforce, SAP Regulatorische Schutzmechanismen (Regulatory Moat): Staatliche Vorgaben oder exklusive Lizenzen können Unternehmen wirksam vor neuer Konkurrenz schützen.

Beispiele: Moody’s, Boeing, Southern Company

Staatliche Vorgaben oder exklusive Lizenzen können Unternehmen wirksam vor neuer Konkurrenz schützen. Beispiele: Moody’s, Boeing, Southern Company Infrastrukturvorteile (Infrastructure Moat): Der Aufbau teurer, schwer kopierbarer Infrastrukturen erschwert Wettbewerbern den Markteintritt.

Beispiele: CSX, American Water Works, NextEra Energy

Der Aufbau teurer, schwer kopierbarer Infrastrukturen erschwert Wettbewerbern den Markteintritt. Beispiele: CSX, American Water Works, NextEra Energy Geistiges Eigentum & Technologie (Intellectual Property & Tech Moat): Patente, komplexe Technologien und Innovationsführerschaft sichern einen dauerhaften Vorsprung.

Beispiele: Qualcomm, IBM, Johnson & Johnson, ASML Holdings, Applied Materials, ARM Holdings

VanEck Wide Moat ETF: Wie Anleger gezielt auf Burggraben-Aktien setzen können Nachhaltige Wettbewerbsvorteile spielen bei der Bewertung eines Unternehmens eine zentrale Rolle – besonders mit Blick auf langfristiges Wachstum und stabile Renditen. Der sogenannte Burggraben kann daher ein entscheidender Faktor im Investmentprozess sein. Um gezielt von solchen Qualitätsunternehmen zu profitieren, wurden in den vergangenen Jahren spezialisierte ETF-Strategien entwickelt, die ausschließlich in Moat-Aktien investieren. Der derzeit größte und bekannteste Vertreter dieser Gattung ist der VanEck Morningstar Wide Moat ETF (ISIN: US92189F6438), der 2012 aufgelegt wurde und inzwischen ein Fondsvolumen von rund 12,7 Milliarden US-Dollar verwaltet. Der ETF bildet die Kurs- und Renditeentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index ab, der US-Unternehmen enthält, die laut Einschätzung des Morningstar-Research-Teams über einen nachhaltigen Burggraben verfügen und gleichzeitig attraktiv bewertet sind. Für Anleger in Deutschland steht mit dem VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (ISIN: IE0007I99HX7) ein entsprechendes Pendant zur Verfügung – reguliert in der EU und an deutschen Börsen handelbar.

Wo der Burggraben endet: Schwächen des Moat-Ansatzes und worauf Anleger achten sollten So überzeugend das Burggraben-Konzept auf den ersten Blick wirkt – es ist nicht frei von Kritik. In der Praxis gibt es mehrere Faktoren, die gegen eine uneingeschränkte Anwendung des Ansatzes sprechen. Ein wesentlicher Punkt: Burggräben sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Besonders in dynamischen Branchen wie Technologie können sie durch Innovation oder Disruption rasch an Bedeutung verlieren. Was heute als klarer Wettbewerbsvorteil gilt, kann morgen schon von einem neuen Player verdrängt werden. Historische Beispiele wie die Pferdekutsche, Analogkameras, Nokias Handygeschäft oder die Internetsuche von Yahoo zeigen, wie schnell ehemals dominante Geschäftsmodelle obsolet werden können. Auch regulatorische Eingriffe, technologische Durchbrüche oder das Lernverhalten der Konkurrenz können bestehende Moats untergraben. Zudem sind die Identifizierung und Bewertung eines Burggrabens oft subjektiv. Während Patente oder starke Marken vergleichsweise gut messbar sind, lässt sich etwa technologische Führerschaft schwer in Zahlen fassen. Hinzu kommt: Aktien von Unternehmen mit vermeintlich starkem Moat sind häufig bereits hoch bewertet. Für Anleger kann das den Einstieg verteuern und das Timing erschweren. Ein Vorteil von Burggraben-ETFs wie dem VanEck Morningstar Wide Moat ETF liegt daher in der breiten Streuung, die das Risiko einzelner Fehleinschätzungen reduziert. Wer gezielter investieren möchte, kann sich auch einzelne Aktien aus dem Moat-Universum näher ansehen. Ein Blick in die Zusammensetzung des ETFs liefert eine erste Orientierung. Die fünf größten Positionen geben bereits einen guten Eindruck davon, wie unterschiedlich die Geschäftsmodelle sein können, die sich durch einen Burggraben auszeichnen.

Estée Lauder: breiter Burggraben schützt nicht vor anhaltenden operativen Schwächen Estée Lauder (ISIN: US5184391044) ist eine weltweit führende Kosmetik‑ und Hautpflegegruppe mit einem Portfolio aus über 20 Premium‑Marken wie Clinique, MAC, La Mer und Tom Ford. Die Produkte werden in rund 150 Ländern über exklusive Vertriebskanäle vertrieben. Der Burggraben liegt in der starken Markenidentität, jahrzehntelanger Verbrauchervertrautheit, Preisgestaltungsmacht und einem effizienten globalen Vertriebsnetz. Charakteristisch für die Estée-Lauder-Aktie ist eine grundsätzlich massive Überbewertung am Markt. Auch der starke Kurseinbruch seit dem Allzeithoch von Januar 2022 bei 374,20 US-Dollar – zwischenzeitlich fast 90 Prozent – hat daran wenig geändert, da parallel dazu Gewinne und Cashflows ebenfalls massiv gesunken sind. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und das KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) notieren mit aktuellen Werten von 56,4 und 34,5 nach wie vor deutlich über ihren bereits hohen historischen Durchschnittswerten von 30,6 bzw. 20. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit derzeit kein Kauf. Immerhin hat sich das charttechnische Bild etwas verbessert, nachdem die Aktie zuletzt ihren übergeordneten Abwärtstrend brechen konnte und sich seit dem Mehrjahrestief im April dieses Jahres in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend befindet. Die Aktie könnte sich daher für trendfolgende Handelsansätze anbieten. Chancen/Stärken tief verankerte Markenbindung und hohe Preissetzungsmacht

globale Präsenz mit Diversifikation über Produktkategorien und Regionen

kontinuierliche Innovationen und starke Online-/Omnichannel-Strategie Risiken/Schwächen Nachfrageschwäche in Asien, insbesondere China

hohe Abhängigkeit vom Konsum- und Reisegeschäft

Lagerüberhänge und Margendruck durch Rabattaktionen

Monolithic Power Systems: Stromversorgung als Burggraben Monolithic Power Systems (ISIN: US6098391054) ist ein Spezialist für hochintegrierte Leistungshalbleiter und bietet effiziente Lösungen für das Power Management in Elektronikgeräten aller Art. Das Unternehmen entwickelt vor allem analoge und Mixed-Signal-ICs, die zur Umwandlung, Regelung und Optimierung elektrischer Energie eingesetzt werden. Kunden kommen aus verschiedensten Branchen, darunter Automotive, Industrie, Rechenzentren, Unterhaltungselektronik und Medizintechnik. Der Burggraben liegt in der technologischen Tiefe: proprietäre Chipdesigns, hohe Energieeffizienz, geringe Wärmeentwicklung und niedrige Ausfallraten machen die Produkte besonders für anspruchsvolle Anwendungen attraktiv. Hinzu kommen langjährige Kundenbeziehungen, hohe Skalierbarkeit über verschiedene Einsatzbereiche hinweg und starke Margen – eine Kombination, die dem Unternehmen über Jahre hinweg kontinuierliches Wachstum ermöglicht hat. Die hohe Qualität des Geschäftsmodells spiegelt sich auch in der Bewertung wider. Sowohl das KGV (52,1) als auch das KCV (46,9) liegen aktuell deutlich über ihren historischen Durchschnittswerten von 33,9 bzw. 37,7. Die Aktie von Monolithic Power Systems ist somit derzeit kein Schnäppchen. Aus charttechnischer Sicht könnte sie jedoch interessant sein: Seit dem Korrekturtief im April dieses Jahres hat sich ein stabiler Aufwärtstrend gebildet, der sich fortsetzen und das bisherige Allzeithoch bei 959,64 US-Dollar aus dem August 2024 erneut ins Visier nehmen könnte. Chancen/Stärken Technologieführerschaft bei energieeffizienten Stromversorgungs-Chips

breite Kundenbasis in wachstumsstarken Zukunftsbranchen

hohe Bruttomargen und stabile Bilanzstruktur Risiken/Schwächen Abhängigkeit von zyklischer Halbleiternachfrage

starke Konkurrenz durch größere Chip-Hersteller

Gefahr technologischer Überholung bei fehlender Innovationsgeschwindigkeit

Allegion: Kundenbindung als Schlüssel zum Wettbewerbsvorteil Allegion (ISIN: IE00BFRT3W74) ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheits- und Zugangslösungen für Gebäude. Zum Produktportfolio gehören mechanische und elektronische Schlösser, Zutrittskontrollsysteme, Türschließer und -rahmen sowie Softwarelösungen zur Gebäudesicherheit. Das Unternehmen vertreibt bekannte Marken wie Schlage, LCN, CISA und Interflex. Kunden sind Bauträger, öffentliche Einrichtungen, Industrieunternehmen und der Einzelhandel. Der Burggraben von Allegion basiert auf mehreren stabilen Faktoren: einer starken Markenlandschaft mit hoher Wiedererkennbarkeit, hohen Wechselkosten bei bestehenden Sicherheitssystemen und langjährigen Kundenbeziehungen, insbesondere im gewerblichen Bereich. Auch regulatorische Anforderungen in vielen Ländern sorgen für Eintrittsbarrieren, die es neuen Wettbewerbern erschweren, in den Markt vorzudringen. Allegion profitiert von langfristigen Trends wie Urbanisierung, demografischem Wandel und der zunehmenden Digitalisierung von Gebäuden. Im laufenden Jahr zeigt sich die Aktie trotz konjunktureller Unsicherheiten in robuster Verfassung. Der übergeordnete Aufwärtstrend wurde zuletzt mit neuen Allzeithochs bestätigt. Im Zuge der positiven Kursentwicklung ist auch die Bewertung gestiegen. Mit einem KGV von 21,5 und einem KCV von 19,3 liegt sie jedoch absolut betrachtet weiterhin auf moderatem Niveau. Relativ zur Historie notiert das KGV nur leicht über dem Durchschnitt von 20,7, das KCV sogar leicht darunter (20,5). Die Allegion-Aktie ist damit kein ausgewiesenes Schnäppchen, liefert aber sowohl fundamental als auch charttechnisch derzeit Argumente für eine Long-Position. Chancen/Stärken starke Marken mit hoher Marktakzeptanz und Vertrauen

hohe Wechselkosten im B2B-Geschäft sichern Kundenbindung

solide Positionierung im Wachstumsfeld digitale Gebäudesicherheit Risiken/Schwächen Abhängigkeit vom zyklischen Bau- und Immobiliensektor

technologischer Wandel erfordert kontinuierliche Investitionen

regional unterschiedliche regulatorische Anforderungen erhöhen Komplexität

Huntington Ingalls Industries: Burggraben durch Rüstungsmonopol Huntington Ingalls Industries (ISIN: US4464131063) ist der größte militärische Schiffbauer der Vereinigten Staaten und ein zentraler Akteur im Bereich der maritimen Rüstungsindustrie. Das Unternehmen entwirft, baut und wartet unter anderem atomgetriebene Flugzeugträger und U-Boote für die US Navy. Darüber hinaus entwickelt Huntington Ingalls über seine Tochtergesellschaften Lösungen in den Bereichen unbemannte Systeme, Cybersecurity und Verteidigungslogistik. Der Burggraben von Huntington Ingalls beruht vor allem auf der extrem hohen Spezialisierung und der strategischen Relevanz seiner Leistungen. Als einziges Unternehmen in den USA, das atomgetriebene Flugzeugträger bauen kann, verfügt es faktisch über ein Monopol in diesem Segment. Hinzu kommen langjährige Exklusivverträge mit der US-Regierung, enorme Eintrittsbarrieren durch spezielles Know-how und Infrastruktur sowie politischer Rückhalt aus Verteidigungsbudgets. Die Aktie befindet sich seit dem Korrekturtief im Februar dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend und hat mit 293,14 US-Dollar zuletzt beinahe das Allzeithoch von März 2024 bei 299,50 US-Dollar erreicht. Mit einem aktuellen KGV von 18,5 und einem KCV von 13,3 ist die Bewertung zwar vergleichsweise moderat, beide Kennzahlen liegen jedoch über den historischen Durchschnittswerten von 14,5 beziehungsweise 10,4. Die Aktie ist damit derzeit kein Schnäppchen. Aus Value-Sicht könnte sich daher eine abwartende Haltung anbieten, um bei einer Korrektur eine Position aufzubauen. Denkbar wären beispielsweise Kurse im Bereich von 220 US-Dollar. Auch länger laufende Cash Secured Puts könnten hier als Strategie in Erwägung gezogen werden. Chancen/Stärken Quasi-Monopolstellung bei strategisch wichtigen Schiffsklassen

langfristige Regierungsaufträge sichern Planungssicherheit

Ausbau der Geschäftsfelder in Cybersecurity und unbemannte Systeme Risiken/Schwächen Abhängigkeit von US-Verteidigungshaushalt und politischen Entscheidungen

Projektverzögerungen oder Kostenüberschreitungen bei Großaufträgen

begrenzte internationale Expansion außerhalb des US-Markts

Teradyne: Technologischer Vorsprung im Chip-Testing Teradyne (ISIN: US8807701029) ist ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Testsystemen für Halbleiter, Leiterplatten und elektronische Systeme. Die Lösungen des Unternehmens kommen in der Produktion von Chips, Smartphones, 5G-Infrastruktur und Hochleistungsrechnern zum Einsatz. Darüber hinaus ist Teradyne im Bereich Industrieautomation aktiv und produziert kollaborative Roboter („Cobots“) für Fertigungsprozesse. Der Burggraben von Teradyne beruht auf technologischer Führerschaft, einem breiten Patentportfolio und hohen Eintrittsbarrieren im Markt für Halbleiter-Testing. Die Systeme sind komplex, kostenintensiv und tief in die Produktionsprozesse großer Kunden wie Intel, Qualcomm oder Samsung integriert – was zu hohen Wechselkosten und langfristigen Geschäftsbeziehungen führt. Zusätzlich verfügt Teradyne in mehreren Segmenten über Marktanteile von 40 Prozent und mehr. Die Aktie hat sich seit dem Korrekturtief im April dieses Jahres deutlich erholt und bewegt sich aktuell in einem stabilen mittelfristigen Aufwärtstrend. Mit einem KGV von 34,8 und einem KCV von 27,6 liegt die Bewertung klar oberhalb der historischen Durchschnittswerte von 19,7 bzw. 16,3. Damit erscheint die Aktie aus Value-Sicht nicht günstig, bleibt jedoch aufgrund der technologischen Marktführerschaft und der steigenden Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz für Wachstumsinvestoren interessant. Kurzfristige Rücksetzer könnten attraktive Einstiegsgelegenheiten eröffnen. Chancen/Stärken Technologieführerschaft im Chip-Testing: Starke Marktposition mit über 40 Prozent Marktanteil in mehreren Segmenten.

hohe Eintrittsbarrieren: Komplexe, teure Systeme, die tief in Produktionsprozesse integriert sind.

Wachstum durch KI und 5G: Zunehmende Nachfrage nach Hochleistungs-Chiptests und Automatisierung. Risiken/Schwächen zyklische Halbleiterindustrie: Nachfrage stark abhängig von Investitionszyklen großer Chip-Hersteller.

Konzentration auf wenige Großkunden: Abhängigkeit von Unternehmen wie Intel, Qualcomm oder Samsung.

intensiver Wettbewerb: Konkurrenz durch andere Testsystem-Anbieter und mögliche technologische Disruption.