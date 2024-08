Teilen

Der wohl berühmteste Investor der Welt kauft auch mit 93 Jahren weiter nur das, was bei geringem Risiko hohe Renditen verspricht. Viel findet er da aktuell nicht, weshalb die Barbestände neue Rekordniveaus erreichen.

„Liebend gern“, erklärte Warren Buffett auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, würde er es ausgeben. Das viele Cash, das sich über die vergangenen Jahre bei seiner weltberühmten Holdinggesellschaft angehäuft hat. „Aber wir werden es nicht ausgeben, solange wir damit unserer Meinung nach nicht ein sehr geringes Risiko eingehen und viel Geld verdienen können“, beeilte sich der Star-Investor anzufügen.

Typisch Buffett. Mit dieser Art zu investieren, ist er erfolgreich geworden – und ist es nach wie vor. Egal, welcher Mega-Hype die Börsenkurse explodieren lässt, Buffett bleibt fast schon stoisch konservativ an der Seitenlinie stehen. Gekauft wird nur, was er versteht. Oft sind das Unternehmen mit starken Marken, starker Marktposition und hohen, vergleichsweise sicheren Gewinnen, weil wenig konjunkturabhängig und kaum krisenanfällig. Und auch die eben nur zu adäquaten Preisen.

In jüngster Zeit gibt es da offenbar immer weniger Optionen, die in dieses Schema passen. Einmal mehr stiegen im zweiten Quartal die Cash-Bestände bei Berkshire an. Nach 189 Milliarden US-Dollar Ende März, waren es Ende Juni 276,9 Milliarden Dollar. Wie ein Blick ins Portfolio zeigt, war Buffett einmal mehr in Verkaufslaune und trennte sich unter anderem von fast der Hälfte seiner Apple-Anteile. Seit Jahresbeginn hat das „Orakel von Omaha“, wie Buffett auch genannt wird, damit über 500 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers verkauft. Gegenwert: rund 90 Milliarden Dollar. Ebenfalls verkaufte Buffett zuletzt seine gesamten Anteile an Paramount und Snowflake.

Gekauft hat Buffett dazu im Vergleich so gut wie nichts. Im zweiten Quartal stieg er für 266 Millionen Dollar neu beim Kosmetikeinzelhändler Ulta Beauty ein, sowie für 186 Millionen Dollar beim Luftfahrttechniker Heico. Zudem erhöhte er seine Positionen bei Sirius XM, Liberty Media, Chubb und Occidental Petroleum.

Der Ausverkauf an den Börsen Anfang August gab der Investoren-Legende in seinem defensiven Verhalten wohl schneller recht, als ihm selbst lieb sein konnte.