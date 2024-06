Teilen

Aktien > Erwarten Anleger endgültig zu viel?

Cathie Wood erwartet bei Nvidia „schmerzhafte Korrektur“

(Foto: Michael Vi / Shutterstock)

Der rasante Kursanstieg der Nvidia-Aktie setzt sich weiter fort. Star-Investorin Cathie Wood aber ist kaum noch investiert. Sie fürchtet „Überbestellungen“ der Kunden.

Trotz der Kursexplosion infolge berauschender Quartalszahlen, konnte die Nvidia-Aktie auch in der vergangenen Woche noch einmal kräftig zulegen, von Gewinnmitnahmen keine Spur. Die Nachricht, dass Tesla-Gründer Elon Musk rund sechs Milliarden US-Dollar neu für sein KI-Startup xAI einsammeln konnte und diese nun in einen Supercomputer investieren will, der aus mehreren Gruppen von Nvidias H100 Grafikprozessoren bestehen soll, schickte die Papiere des Chipherstellers direkt auf ein neues All Time High. Und auch in dieser Woche klettert der Kurs weiter, wenn auch nur zaghaft. Am Donnerstag kosteten Nvdia-Titel 1.224 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung lag damit erstmals bei über drei Billionen US-Dollar. Damit ist der Halbleiterkonzern nun auch wertvoller als Apple. Nur Microsoft liegt noch knapp vor dem Halbleiterkonzern. In diesem Jahr hat sich der Wert der Nvidia-Aktie verdoppelt, auf Zwölfmonatssicht hat er sich verdreifacht. Nvidia nährt diese Rally mit Zahlen, die auf den ersten Blick kaum zu glauben sind. Im abgelaufenen Quartal stieg der Nettogewinn des Konzerns um 600 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar, der Umsatz legte um 262 Prozent auf 26 Milliarden Dollar zu. Das laufende Quartal soll dann nochmal etwas bessere Ergebnisse liefern. Den Umsatz erwartet Konzernchef Jensen Huang bei 28 Milliarden Dollar.

Nvidia-Aktie

Ausgerechnet Tech-Starinvestorin Cathie Wood, bekannt für ihren ARK Innovation ETF, mit dem sie ausschließlich in disruptive Technologien investiert und damit vor allem während der Coronapandemie hohe Gewinne erzielte, überzeugt diese Erfolgsgeschichte nur noch wenig. „Ich beobachte Nvidia schon meine ganze Karriere lang, seit das Unternehmen an die Börse gegangen ist“, erklärte Wood dieses Jahr gegenüber dem Wall Street Journal. Es handele sich um eine „sehr zyklische“ Aktie. Damit einhergehend warnte sie vor Überbestellungen. „Jeder ist begeistert und versucht nun zur gleichen Zeit einzusteigen, es kommt zu doppelten, dreifachen, vierfachen Bestellungen – und dann gibt es irgendwann eine Bestandskorrektur“, glaubt Wood. Tatsächlich gibt es Risiken auch mit Blick auf die erwachende Konkurrenz. Mit der Zeit würde die Gefahr steigen, das finanzstarke Kunden ihre eigenen KI-Chips entwickelten, schrieb DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann in einer Studie. Nvidia ist stark von diesem Geschäftsfeld abhängig und Konzerne wie Microsoft oder Amazon arbeiten schon länger an eigenen Chips, die bislang zwar noch nicht mit denen von Nvidia mithalten können, es aber vielleicht in Zukunft können.