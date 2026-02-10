Teilen

Cisco Systems klettert über das historische Allzeithoch – Wie viel Kurspotenzial bleibt?

Cisco Systems hat das Allzeithoch aus der Zeit der Dotcom Blase nach 26 Jahren wieder überschritten. Vor den anstehenden Quartalszahlen stellt sich die Frage, wie nachhaltig der Ausbruch ist.

Cisco Systems hat das Allzeithoch aus der Zeit der Dotcom Blase nach 26 Jahren wieder überschritten. Vor den anstehenden Quartalszahlen stellt sich die Frage, wie nachhaltig der Ausbruch ist.

Kennen Sie eine Aktie, die über 100.000 Prozent zugelegt hat? Ein Beispiel ist Cisco Systems. Der Netzwerkspezialist veröffentlicht in dieser Woche am Mittwoch Geschäftszahlen. Gerade erst hat der Internetpionier sein Allzeithoch aus der Internetblase erreicht und überschritten. Spricht das für weitere Zuwächse?

26 Jahre später: Cisco überwindet das Dotcom-Hoch von 2000 Die Aktie des US-Technologiekonzerns hat in der vergangenen Woche Historisches vollbracht. Sie kletterte über ihr bisheriges Allzeithoch aus dem März 2000 bei 82 US-Dollar. Das Hoch von damals symbolisiert nicht weniger als den Höhepunkt der Dotcom-Blase. Vorausgegangen war eine mehrjährige Party bei den Internetaktien, zu denen auch Cisco gehörte, weil der Netzwerkausrüster mit seinen Produkten einen maßgeblichen Beitrag zur Infrastruktur leistete, die für die damals zunehmende Verbreitung des Internets notwendig war. Das Unternehmen lieferte gewissermaßen die Schaufeln für den Boom. Das spiegelte sich in einer spektakulären Kursperformance wider: Seit dem Börsengang im Jahr 1990 war die Cisco-Aktie um über 100.000 Prozent gestiegen. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung waren entsprechend immens und führten zu extrem überzogenen Bewertungen. Klassische Methoden wie KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) galten während der Euphorie als nachrangig oder wurden ausgeblendet. Wie jede Blase früher oder später ihre Nadel findet, traf das auch auf den Dotcom-Hype zu. Sie platzte, und viele Anlegerträume lösten sich mit den einbrechenden Kursen in Luft auf. Es kam zu einer drastischen Neubewertung. Die Cisco-Aktie verlor von ihrem Rekordhoch bis zum Tief im Oktober 2002 mehr als 90 Prozent an Wert. Seither bewegte sich der Kurs wieder sukzessive aufwärts, allerdings unterbrochen von größeren Korrekturen. Es dauerte fast 26 Jahre, um das Allzeithoch aus der Zeit des Internet-Hypes wieder zu erreichen und zu überschreiten. Von einem neuen Meilenstein zu sprechen, ist daher nicht zu hoch gegriffen. Doch was bedeutet das nun für die Cisco-Aktie? Besteht weiterer Kursspielraum? Und was macht das Unternehmen eigentlich?

Geschäftsmodell im Wandel: Abonnements, Cloud und KI rücken in den Mittelpunkt Cisco Systems ist ein globaler Anbieter von IT-Infrastruktur mit Fokus auf digitale Netzwerke, Sicherheit, Software und Services. Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Netzwerk-Hardware – insbesondere Router und Switches –, Cybersicherheitslösungen, Kollaborations- und Observability-Software (Betriebsüberwachung) sowie begleitende Service- und Abonnementmodelle. Die Umsatzströme sind zunehmend auf wiederkehrende Erlöse aus Abonnements und Services ausgerichtet – neben traditionellen Produktverkäufen. Die Produkte adressieren essenzielle Bausteine moderner IT-Infrastrukturen, darunter sichere und skalierbare Netzwerke für Unternehmens- und Cloud-Umgebungen, integrierte Sicherheitsplattformen, Tools für Zusammenarbeit und Echtzeitüberwachung sowie neue KI-optimierte Netzwerkchips. Cisco positioniert sich in strukturellen Wachstumsfeldern wie digitaler Transformation, Cloud-Adoption, KI-Infrastruktur und steigender Nachfrage nach Cybersicherheit. Zentrale Wachstumstreiber aus Investorensicht sind die Transformation hin zu abonnement- und servicebasierten Erlösmodellen, die Erschließung von KI- und Cloud-Netzwerkmärkten, der Ausbau der Sicherheits- und Observability-Plattformen sowie strategische Partnerschaften und Akquisitionen, die die Relevanz in zukunftsgerichteten Technologiesektoren stärken.

Kursrally und Kennziffern: Wie teuer ist die Cisco-Aktie? Angesichts dieser strategischen Ausrichtung gehört Cisco als Infrastruktur- und Sicherheitslieferant im KI-Ökosystem zu den Profiteuren des KI-Booms. Wachsende Cloud-Investitionen, höhere Datenverkehrslasten durch generative KI-Modelle und der Bedarf an sicheren, skalierbaren Infrastrukturen treiben Nachfrage und wiederkehrende Erlöse. Auch strategische Erweiterungen – etwa im Bereich Security- und Observability-Stacks – spielen eine Rolle. Die damit verbundenen Wachstumschancen und -erwartungen dürften zu der positiven Kursentwicklung in den vergangenen Wochen beigetragen haben. Seit dem Korrekturtief im Januar hat die Cisco-Aktie um mehr als 20 Prozent zugelegt. Sie entwickelte sich damit deutlich besser als S&P 500 und NASDAQ-100. Morgen, am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, nach Börsenschluss, wird sich mit der Reaktion auf die Quartalszahlen zeigen, ob das Unternehmen ein Anlegerliebling bleibt. Wie die Börsen auf die vorgelegten Zahlen und den Ausblick reagieren werden, lässt sich jedoch nicht vorhersagen. Was sich derzeit beurteilen lässt, ist die aktuelle Bewertung. Dabei zeigt sich, dass sich Kennziffern wie KGV und KCV mit dem Kursanstieg der vergangenen Wochen weiter von ihren historischen Durchschnittswerten entfernt haben. So liegt das KCV derzeit bei 23 und damit rund 10 Punkte über dem Mittelwert der vergangenen 20 Jahre sowie rund 8 Punkte über dem Mittelwert der letzten fünf Jahre. Im historischen Maßstab deutet das auf eine Überbewertung hin. Ein Value-Investment ist die Aktie damit derzeit nicht, auch wenn das KCV von 23 im Vergleich zu anderen KI-Profiteuren deutlich niedriger ausfällt. Das Chance-Risiko-Verhältnis erscheint dennoch nicht optimal, um jetzt im großen Stil eine langfristige Position aufzubauen. Eventuelle Rücksetzer könnten bessere Gelegenheiten bieten, wenngleich nicht garantiert ist, dass solche erfolgen werden. Wer jedoch von Strategie und Geschäftsaussichten des Unternehmens überzeugt ist und ereits jetzt längerfristig einsteigen möchte, könnte zunächst eine Teilposition aufbauen und in Schwächephasen aufstocken. Ansonsten spricht das aktuelle Aufwärtsmomentum beim Kurs für charttechnisch motivierte Handelsansätze. Insbesondere weil nun auch das alte Allzeithoch dynamisch überwunden werden konnte, bieten sich trendfolgende Long-Positionen an. Vielleicht gibt es dabei auch noch einmal einen Rücksetzer an das 2000er-Hoch bei 82 US-Dollar. Eine derartige Verschnaufpause muss angesichts der zuletzt in überkaufte Bereiche vorgestoßenen Indikatoren wie RSI und Stochastik einkalkuliert werden, da sich eine Überhitzung andeutet. Solche Konstellationen können aber länger andauern, als man vermutet, und müssen nicht zwangsläufig baldige Korrekturen nach sich ziehen. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario steigt jedoch.

Ausbruch über das Dotcom-Hoch – wie nachhaltig ist die Bewegung? Dass eine Aktie nach mehr als 100.000 Prozent Kursplus seit dem Börsengang noch einmal ein Hoch aus der Hochzeit des Internetbooms überwindet, ist ein seltenes Ereignis. Anders als zur Jahrtausendwende ist die Stimmung am Markt bislang jedoch deutlich nüchterner, auch wenn das Thema Künstliche Intelligenz hohe Erwartungen schürt. Zwar ist die Bewertung von Cisco Systems bereits ambitioniert, aber nicht mit den extremen Übertreibungen der Dotcom-Phase vergleichbar. Ob der jüngste Ausbruch der Aktie der Auftakt für eine neue, längerfristige Aufwärtsbewegung ist oder zunächst eine Phase der Konsolidierung folgt, dürfte nun maßgeblich von der operativen Entwicklung und der Reaktion der Cisco-Aktie auf die anstehenden Quartalszahlen abhängen.

Häufige Fragen zur Cisco Aktie und zum neuen Allzeithoch Wann erreichte Cisco sein bisheriges Allzeithoch?

Cisco erreichte sein früheres Allzeithoch im März 2000 bei 82 US Dollar auf dem Höhepunkt der Dotcom Blase. Diese Marke wurde nun, im Februar 2026, nach fast 26 Jahren wieder überschritten. Wie stark ist die Cisco Aktie seit dem Börsengang gestiegen?

Seit dem Börsengang im Jahr 1990 legte die Aktie von Cisco Systems um mehr als 100.000 Prozent zu. Das Hoch aus dem Jahr 2000 markierte damals den Höhepunkt der Internet-Euphorie. Welche Rolle spielt Cisco im KI-Umfeld?

Cisco Systems ist Anbieter von IT Infrastruktur für Netzwerke, Cloud Umgebungen und Cybersicherheit. Steigende Datenverkehrslasten durch KI Anwendungen und Cloud-Investitionen gelten als strukturelle Wachstumstreiber. Ist die Cisco-Aktie aktuell hoch bewertet?

Kennziffern wie KGV und KCV liegen über ihren historischen Durchschnittswerten. Im historischen Maßstab deutet das auf eine ambitionierte Bewertung hin, ohne bislang die Übertreibungen der Dotcom-Phase zu erreichen.