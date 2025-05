Teilen

Aktien > Kryptobörse im S&P 500

Die Aktie von Coinbase springt nach der Ankündigung der S&P-500-Aufnahme deutlich an. Analysten sehen darin einen Meilenstein für die Kryptoindustrie und weiteres Potenzial für institutionelles Interesse.

Die Aktie der Kryptobörse Coinbase Global (ISIN: US19260Q1076) verzeichnet am Dienstag einen bemerkenswerten Kurssprung, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen ab dem 19. Mai 2025 in den renommierten S&P 500 Index aufgenommen wird. Coinbase ersetzt dabei Discover Financial Services (DFS) im Index, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices mitteilte. Dies markiert einen historischen Meilenstein, da Coinbase als erstes reines Kryptounternehmen überhaupt in den marktbreiten US-Leitindex einzieht.