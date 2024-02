Teilen

Aktien > Abstieg aus EuroStoxx 50 droht

Aus dem einst wertvollsten Dax-Unternehmen ist ein schwerkranker Börsen-Patient geworden. Auf dem Aspirin-Konzern lasten nicht nur zehntausende Glyphosat-Klagen, es fehlt auch die Zukunftsvision. Die Aktie fällt und fällt.

Im März könnte Bayer aus dem EuroStoxx Europe 50 fliegen. Es wäre das nächste unrühmliche Kapitel einer Geschichte, die für Bayer mit der Ankündigung der Monsanto-Übernahme 2016 begann und von einem beispiellosen Absturz einer großen deutschen Industrieikone erzählt. Mit dem Kauf des US-Saatgutherstellers hat sich Bayer zehntausende Klagen gegen dessen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat eingehandelt, das in Verdacht steht, krebserregend zu wirken. 63 Milliarden US-Dollar hat Bayer 2018 für Monsanto schlussendlich auf den Tisch gelegt – mehr als doppelt so viel, wie die Leverkusener heute, rund sechs Jahre später, an der Börse noch wert sind. Um rund 70 Prozent sind Bayer-Aktien in diesem Zeitraum abgestürzt. Mit rund 28 Euro notieren die Titel aktuell so tief, wie letztmals im Jahr 2005. Für Aktionäre bedeutet das null Kursgewinn auf Sicht von fast 20 Jahren. Währenddessen hat sich allein der Dax fast verdreifacht. Und nun ist auch noch die Dividende akut gefährdet.

Bayer hat sich mit dem Monsanto-Deal Risiken in unbestimmter Milliardenhöhe eingebrockt und Klage um Klage zeigt sich in den USA: diese Risiken werden so schnell nicht mehr verschwinden. Aktuell lägen 52.000 Glyphosat-Klagen vor, zu denen es noch kein Urteil gegebenen habe, schrieb UBS-Analyst Jo Walton in einer Studie zur Aktie. Vor kurzem erst wurde Bayer von einer Geschworenen-Jury in Philadelphia mit 2,2 Milliarden US-Dollar einmal mehr zu einer exorbitanten Schadenersatzzahlung verdonnert. Geklagt hatte ein an Krebs erkrankter US-Amerikaner. Diese hohen Schadenersatzforderungen haben am Ende meist keinen Bestand, weil Bayer stets in Berufung geht und in nächster Instanz Gerichte die Summe deutlich reduzieren. Die höchste Schadenersatzzahlung belief sich für Bayer bislang auf 86,7 Millionen Dollar an das Ehepaar Pilliod. Bei 52.000 offenen Klagen ist das aus Sicht der Deutschen dennoch eine besorgniserregend hohe Summe und für Anleger bleiben die Risiken schlicht unüberschaubar.