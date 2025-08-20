Teilen

DAX-Dividenden: Diese fünf Aktien zahlen am meisten

DAX-Dividenden im Fokus: Diese fünf Aktien zahlen aktuell die höchste Rendite. (Foto: shutterstock)

DAX-Dividenden: Diese fünf Aktien bieten aktuell die höchste Rendite. Wir zeigen, welche Unternehmen vorn liegen, wie nachhaltig die Ausschüttungen sind und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Hohe Dividendenrenditen klingen für Anleger zunächst wie ein Selbstläufer. Doch nicht jede überdurchschnittliche Ausschüttung ist automatisch ein Grund zum Kauf. Entscheidend ist, ob die Dividende aus den Gewinnen nachhaltig finanziert werden kann. Eine wichtige Kennzahl dafür ist das Payout-Ratio, also das Verhältnis von Dividende zum erwirtschafteten Gewinn. Wir stellen die fünf DAX-Aktien mit der aktuell höchsten Dividendenrendite vor und gehen der Frage nach, ob die hohen Ausschüttungen auch wirklich attraktiv für Investoren sind.

5. BASF: Chemieriese mit verlässlicher Ausschüttungstradition Der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111) steht mit einer Dividendenrendite von 4,73 Prozent auf Platz fünf der renditestärksten DAX-Werte. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde auf der Hauptversammlung im Mai 2025 eine Ausschüttung von 2,25 Euro je Aktie beschlossen. Damit liegt die Dividende spürbar unter dem Vorjahreswert von 3,40 Euro je Aktie. Der Chemiekonzern musste die Höhe der Ausschüttung an den rückläufigen Cashflow anpassen. Dennoch bleibt die Dividendenpolitik klar: Mindestens 2,25 Euro je Aktie sollen künftig gezahlt werden. Das entspricht rund zwei Milliarden Euro pro Jahr. Konkret sind für den Zeitraum 2025 bis 2028 insgesamt mindestens zwölf Milliarden Euro an Ausschüttungen vorgesehen. Das signalisiert die Absicht, die Dividende künftig wieder zu steigern. Allerdings ist der finanzielle Spielraum begrenzt. Das Payout-Ratio gemessen am freien Cashflow lag in den vergangenen beiden Jahren bei über 100 Prozent, im Jahr 2024 sogar bei 406,81 Prozent. Das bedeutete Ausschüttungen von über drei Milliarden Euro – deutlich mehr, als der freie Cashflow von 748 Millionen Euro hergab. Im Zehnjahresschnitt lag das Payout-Ratio bei knapp 118 Prozent, ohne den Ausreißer von 2024 immerhin noch bei rund 86 Prozent. Damit ist klar: Der Spielraum für großzügige Anhebungen ist eingeschränkt, zumal die Ertragskraft stark von globaler Konjunktur und Energiekosten abhängt. Gleichwohl gilt BASF als zuverlässiger Dividendenzahler. Seit 1995 hat der Chemieriese jedes Jahr seine Aktionäre am Geschäftserfolg beteiligt.

4. Porsche AG: Steigende Dividenden seit dem Börsengang Die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) hat sich seit ihrem Börsengang 2022 rasch als Dividendenwert etabliert und kommt derzeit auf eine Rendite von 4,88 Prozent. Als Teil ihrer Finanzstrategie verfolgt das Unternehmen das Ziel einer stetigen Dividendenentwicklung, die die Aktionäre angemessen am Geschäftserfolg beteiligt und zugleich die solide finanzielle Basis wahrt. Seit dem IPO hat Porsche regelmäßig Dividenden gezahlt und diese von anfänglich 1,01 Euro je Vorzugsaktie für 2022 auf 2,31 Euro für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 mehr als verdoppelt. Damit lag die Ausschüttungsquote zuletzt bei 58,4 Prozent des Konzernergebnisses nach Steuern und damit über dem mittelfristigen Zielwert von rund 50 Prozent. Das Payout Ratio gemessen am freien Cashflow betrug 2024 rund 81 Prozent und bewegt sich damit auf einem ambitionierten Niveau. Die Porsche AG verfügt zwar erst über eine kurze Dividendenhistorie, sendet mit den steigenden Ausschüttungen seit dem IPO jedoch ein starkes Signal. Die klare Ausschüttungspolitik unterstreicht die Dividendenambitionen. Allerdings trübt die aktuelle Geschäftssituation das Bild deutlich. Im ersten Halbjahr 2025 brach der Gewinn um mehr als 70 Prozent auf 718 Millionen Euro ein, im zweiten Quartal sank der operative Gewinn im Autogeschäft sogar um fast 91 Prozent. Gründe sind vor allem die dauerhaft erhöhten US-Einfuhrzölle, Absatzrückgänge in China, hohe Kosten für den Konzernumbau sowie erhebliche Investitionen in die Elektromobilität. Hinzu kommen Sparprogramme und ein geplanter Stellenabbau. Für Anleger bedeutet das: Porsche bleibt ein spannender Dividendenwert mit klarer Strategie, doch die Ertragsbasis steht aktuell unter massivem Druck. Erst ab 2026 rechnet das Management wieder mit einem nachhaltig positiven wirtschaftlichen Momentum.

3. Porsche Automobil Holding: Starke Rendite, aber abhängig von Volkswagen Auch die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038) gehört zu den Top-Renditewerten und landet mit 5,26 Prozent Dividendenrendite auf Rang drei. Die Holdinggesellschaft dient in erster Linie als Beteiligungsvehikel der Familien Porsche und Piëch und hält die Mehrheit an Volkswagen. Entsprechend stammen nahezu alle Erträge der Porsche Automobil Holding aus den Dividendeneinnahmen des Wolfsburger Autokonzerns. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 1,91 Euro je Vorzugsaktie beschlossen. Das bedeutete eine deutliche Kürzung gegenüber den drei Vorjahren, in denen jeweils 2,56 Euro ausgeschüttet wurden. Das Payout Ratio gemessen am freien Cashflow lag in den letzten beiden Jahren bei 54,8 und 41,9 Prozent. Diese Werte waren vergleichsweise niedrig und lagen deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von rund 88 Prozent. Anleger sollten beachten, dass die Porsche SE kein eigenes operatives Geschäft betreibt. Die Ausschüttungsfähigkeit hängt daher fast vollständig von der Dividendenpolitik und Ertragskraft von Volkswagen ab. Während dies in guten Zeiten für hohe Zuflüsse sorgt, führt es in schwächeren Marktphasen zu entsprechend hohem Risiko. Aktuell ist Volkswagen selbst mit hohen Investitionen in Elektromobilität, Softwareentwicklung und Kostensenkungsprogrammen beschäftigt, was auch die Perspektiven der Porsche Automobil Holding beeinflusst. Trotz dieser Abhängigkeit bleibt die Porsche Automobil Holding für Einkommensinvestoren interessant. Sie bietet in der Regel eine attraktive Dividendenrendite, ist jedoch in ihrer Substanz klar an die Geschicke von Volkswagen gekoppelt.

2. Volkswagen: Hohe Ausschüttung trotz milliardenschwerer Transformation Volkswagen (ISIN: DE0007664039) zählt mit einer Rendite von 6,30 Prozent zu den attraktivsten Ausschüttern im DAX und sichert sich damit Platz zwei im Ranking. Für das Geschäftsjahr 2024 hat der Konzern 6,30 Euro je Stammaktie und 6,36 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet – deutlich weniger als im Vorjahr mit 9,00 und 9,06 Euro je Aktie. Dennoch signalisiert die Dividende, dass die Anteilseigner weiterhin am Gewinn beteiligt werden sollen. Die Ausschüttungsquote lag mit rund 30 Prozent gemessen am Konzernergebnis nach Steuern im Rahmen der Dividendenpolitik, die mindestens 30 Prozent vorsieht. Ein Blick auf den freien Cashflow zeigt jedoch, dass dieser 2023 und 2024 negativ war. Damit wurden die Ausschüttungen nicht aus dem operativen Geschäft finanziert, sondern aus der Substanz – ein Vorgehen, das nicht nachhaltig ist und die aktuelle Belastungslage widerspiegelt. Volkswagen kämpft mit rückläufigen Gewinnen. Hohe Investitionen in Elektromobilität, Batterietechnologien und Software sowie Kosten für die Umstrukturierung belasten Profitabilität und Cashflow. Der Konzern muss seine Strukturen verschlanken, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Dividendenanleger bleibt Volkswagen interessant: Die Rendite ist hoch, aber mit Risiken behaftet. Nur wenn es gelingt, die Transformation effizient umzusetzen, können die Ausschüttungen auf dem hohen Niveau gehalten werden. Die im Juli gesenkte Jahresprognose für Umsatz und Gewinn deutet allerdings darauf hin, dass die Basis für die Dividende 2025 schwächer ausfallen dürfte und die Ausschüttung sinken könnte.

1. Mercedes-Benz Group: Premiumhersteller mit Spitzenrendite An die Spitze setzt sich die Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000), die mit einer Dividendenrendite von 7,94 Prozent aktuell den höchsten Wert im DAX vorweisen kann. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Ausschüttung von 4,30 Euro je Aktie beschlossen, nachdem im Vorjahr noch 5,30 Euro je Aktie gezahlt wurden. Trotz der Kürzung liegt die Dividende weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Payout Ratio betrug 2024 gemessen am Konzernergebnis nach Steuern rund 54 Prozent und bewegt sich damit in einem Bereich, der eine solide Balance zwischen Aktionärsrendite und Investitionen in Zukunftsthemen erkennen lässt. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern zeigt Mercedes damit eine vergleichsweise konservative, aber dennoch aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Allerdings sind auch bei Mercedes-Benz die Herausforderungen derzeit groß. Der Absatz im ersten Halbjahr 2025 ging zurück, insbesondere in China verzeichnete das Unternehmen einen schwächeren Geschäftsverlauf. Hinzu kommen anhaltend hohe Investitionen in Elektromobilität, Digitalisierung und Software, die den Cashflow belasten. Gleichzeitig sorgt ein schwieriges Marktumfeld für Druck auf die Margen. Für Anleger bleibt Mercedes-Benz dennoch der dividendenstärkste Titel im DAX. Die Rendite liegt auf Spitzenniveau, und der Konzern signalisiert mit seiner Politik eine klare Aktionärsorientierung. Risiken ergeben sich aus der schwächelnden Absatzdynamik in wichtigen Märkten und dem Kapitalbedarf für den Umbau in Richtung E-Mobilität. Wer auf hohe Ausschüttungen setzt, findet bei Mercedes-Benz aktuell jedoch die attraktivste Rendite unter den DAX-Konzernen.