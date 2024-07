Teilen

Aktien > iPhone 16 könnte Verkaufsschlager werden

Die Aktie des iPhone-Konzerns ist zurück auf Rekordjagd – und der Konzern auf dem Börsenthron. Wieder einmal zeigt sich: Schwächephasen sind bei Apple Einstiegschancen.

Für die Schlagzeilen im Technologie-Universum sorgen schon lange die anderen, Nvidia mit seinen KI-Chips etwa, oder Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Satellitennetzwerk Starlink. Microsoft und Amazon derweil digitalisieren mit ihren Cloud-Infrastruktursystemen Azure und AWS die halbe Welt. Apple hingegen wirkte zuletzt blass, wenn es um neue Technologien und bahnbrechende, weltverändernde Innovationen ging. Viel neues ist nach dem Tod von Steve Jobs nicht mehr gekommen aus Cupertino. Das spürte in den vergangenen Monaten auch die Aktie des iPhone-Konzerns. Während die Papiere vieler Konkurrenten fast schon zauberhafte Rallys aufs Parkett zauberten, liefen die Apple-Titel trotz Tech- und KI-Euphorie für längere Zeit seitwärts. Den Titel des wertvollsten börsennotierten Konzerns verlor Apple erst an Microsoft, später an Nvidia. Zwischenzeitlich blieb nur noch Rang drei.

Wer allerdings zum jetzigen Zeitpunkt auf das Chartbild blickt, darf einmal mehr feststellen: alles halb so wild gewesen. Der Apple-Express rollt schon wieder. Tatsächlich hat die Aktie Anfang Mai den Turbo gezündet und ist von 170 auf 223 US-Dollar gestiegen. Zwischendurch haben die Titel dabei noch ein neues Rekordhoch bei 237 US-Dollar markiert. Die Aktie ist also zurück auf Rekordjagd und es steht ein Jahresplus von fast 22 Prozent zu Buche. Microsoft und Nvidia hat der Konzern damit in Sachen Börsenwert wieder auf die Plätze verwiesen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,48 Billionen US-Dollar ist Apple wieder Spitzenreiter.

Der jüngste Anstieg passt in ein Muster, dem die Apple-Aktie seit Jahren folgt. Immer wieder mal gibt es einen Abgesang auf den Konzern, weil die iPhone-Verkäufe schwächeln oder die Innovationskraft als nicht ausreichend bewertet wird. Es folgen Schwäche- und Seitwärtsphasen an der Börse, ehe überzeugende Ergebnisse das Groß der Marktteilnehmer zu dem Schluss bewegen: Apple ist ein Gelddruckmaschine mit ungeheurer Marktmacht und Schwächephasen sind Kaufchancen. Kommt dann, wie zuletzt noch eine optimistisch stimmende Nachricht dazu, geht die Aktie wieder auf Klettertour.