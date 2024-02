Next Plc

Mit umgerechnet rund 9.850 Euro, gibt das britische Einzelhandelsunternehmen Next die drittteuerste Aktie der Welt an der Londoner Börse aus. Mit über 500 Geschäften in Großbritannien und Irland so wie weiteren 200 in Ländern darüber hinaus, gehört Next zu den größten Bekleidungseinzelhändlern der Welt und beschäftigt über 44.000 Mitarbeiter. Eignet sich schon mehr als tatsächliches Investment, und weniger als Wandschmuck.