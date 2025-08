Teilen

Aktien > Tech-Hype mit Risiko

Figma feiert ein spektakuläres Börsendebüt an der Wall Street. Doch trotz starkem Wachstum stellt sich die Frage, ob die hohe Bewertung des Design-Start-ups wirklich gerechtfertigt ist.

Was für ein Börsendebüt! Als am Donnerstag um Punkt 14 Uhr Ortszeit das Tickersymbol „FIG“ zum ersten Mal über die Anzeigetafeln der New Yorker Börse lief, war bereits spürbar, dass dieser Börsengang außergewöhnlich werden könnte. Doch was dann geschah, übertraf selbst die kühnsten Erwartungen. Die Euphorie am Markt war riesig – doch wie so oft bei spektakulären IPOs stellt sich die Frage: Wie viel Substanz steckt wirklich hinter der Story?