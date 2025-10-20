Teilen

Goldaktien unter der Lupe: Wo Anleger trotz Rally noch Value finden

Nach der Rekordrallye bei Gold und Goldaktien rücken die Bewertungen in den Fokus: Welche Werte bleiben trotz hoher Kurse attraktiv und wo finden Anleger noch echtes Value-Potenzial?

In den vergangenen Wochen hat der Goldpreis eine beeindruckende Hausse hingelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold kletterte zuletzt auf nahezu 4.400 US-Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Von der Goldpreisrally profitierten auch die Goldaktien. Der VanEck Gold Miners ETF (GDX), der die größten börsennotierten Gesellschaften des Sektors bündelt, erreichte am Donnerstag, 16. Oktober 2025, ebenfalls ein neues Rekordniveau. Die Charts vieler Goldtitel zeigen inzwischen sehr steile Aufwärtstrends, was Gewinnmitnahmen fast unausweichlich machte. Am Freitag, dem 17. Oktober, kam es dann zur ersten deutlicheren Korrektur. Die drei nach Börsenwert größten Goldförderer, Newmont, Agnico Eagle Mines und Barrick Mining, verloren an diesem Tag zwischen rund sechs und fast acht Prozent. Absolut gesehen sind das deutliche Rückgänge, im Vergleich zur vorangegangenen Rallye fallen sie jedoch kaum ins Gewicht. Die übergeordneten Aufwärtstrends bleiben bislang intakt. Eine Fortsetzung der Korrektur wäre sogar gesund, um die Rallye auf eine stabilere Basis zu stellen. Anleger, die auf keine größere Pause warten wollen, könnten sich schon jetzt die Frage stellen, welche Goldaktien trotz der starken Kursgewinne noch immer attraktiv bewertet sind.

Goldaktien: Die Bewertung zeigt, wo noch Luft nach oben ist Für die Analyse wurden nur Goldunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als zehn Milliarden US-Dollar berücksichtigt. Diese Gruppe umfasst derzeit 13 Werte. Im Mittelpunkt stehen jene Aktien mit dem niedrigsten Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahl gilt bei Rohstoffkonzernen als aussagekräftiger als das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis, da der operative Cashflow ein realistischeres Bild der Ertragskraft liefert. Besonders günstig bewertet sind derzeit Harmony Gold Mining mit einem KCV von 8,7, Barrick Mining mit 9,5 und AngloGold Ashanti mit 10,6. Daraus ergibt sich ein theoretisches Renditepotenzial zwischen rund 9,4 und 11,5 Prozent, wenn man die jeweilige Marktkapitalisierung ins Verhältnis zum erwarteten Cashflow setzt. Bemerkenswert ist, dass sowohl Harmony Gold Mining als auch AngloGold Ashanti trotz ihrer jüngsten Kurshöchststände noch auf diese attraktiven Bewertungsniveaus kommen. Barrick Mining notiert dagegen weiterhin deutlich unter dem bisherigen Allzeithoch von 2011 bei 55,95 US-Dollar. Zum Vergleich die wichtigsten Kennzahlen weiterer großer Goldproduzenten: Unternehmen KCV theoretisches Renditepotenzial Newmont 12,8 7,8 % Agnico Eagle Mines 26,5 3,8 % Wheaton Precious Metals 48,5 2,1 % Franco-Nevada Corporation 45,2 2,2 % Gold Fields 17,6 5,7 % Damit könnte auch Newmont in die Gruppe der aus Value-Sicht attraktiven Goldaktien aufgenommen werden. Vor einem Investment lohnt sich jedoch ein genauer Blick auf die strategische Ausrichtung, regionale Verteilung und Risikoprofile der einzelnen Unternehmen.

Harmony Gold Mining: Traditioneller Produzent mit Fokus auf Effizienz Harmony Gold Mining wurde 1950 gegründet und ist einer der ältesten Goldproduzenten Südafrikas. Das Unternehmen betreibt mehrere Untertage- und Tagebauminen im Witwatersrand-Becken und verfügt zudem über Projekte in Papua-Neuguinea. Der Fokus liegt klar auf Gold, wobei Silber nur als Nebenprodukt anfällt. Harmony setzt stark auf Effizienzsteigerung und Ressourcenerweiterung, arbeitet aber in einem anspruchsvollen Umfeld mit hohen Förderkosten und politischen Risiken. Zusätzlich belastet das Unternehmen die unsichere Energieversorgung in Südafrika, die immer wieder zu Produktionsunterbrechungen führen kann.

Barrick Mining: Vom reinen Goldspieler zum Gold-und-Kupfer-Produzenten Barrick Mining ist einer der weltweit größten Gold- und Kupferproduzenten mit Sitz in Toronto. Der Konzern betreibt Minen in Nord- und Südamerika, Afrika sowie Asien. Zu den wichtigsten Projekten zählen etwa Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik, Nevada Gold Mines in den USA sowie das Kupfer-Gold-Projekt Reko Diq in Pakistan. In den vergangenen Jahren hat Barrick seine strategische Ausrichtung erweitert: Der Konzern reduziert die Abhängigkeit vom reinen Goldpreis und setzt verstärkt auf den Kupferbereich. Damit hängen die Ergebnisse nicht mehr ausschließlich vom Goldpreis ab, sondern zunehmend auch von der Entwicklung beim Kupfer. Laut Unternehmensangaben macht Kupfer derzeit etwa 12 % des Gesamtumsatzes aus, mit dem Ziel, diesen Anteil bis Ende des Jahrzehnts deutlich zu steigern. Ein zentrales Risiko bleibt die politische Unsicherheit in einigen Förderländern, vor allem bei Großprojekten wie Reko Diq in Pakistan, die von wechselnden Rahmenbedingungen abhängen.

AngloGold Ashanti: Breite regionale Basis und Ausbau der Förderkapazitäten AngloGold Ashanti entstand 2004 durch die Fusion von AngloGold und Ashanti Goldfields. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Südafrika zählt zu den größten Goldproduzenten weltweit. Die Förderstätten liegen in Afrika, Australien und Südamerika. AngloGold konzentriert sich auf die Ausweitung bestehender Projekte und die Entwicklung neuer Lagerstätten, um Reserven und Produktionsvolumen langfristig zu sichern. Das hohe Engagement in afrikanischen Ländern macht den Konzern jedoch anfällig für politische Instabilität und währungsbedingte Schwankungen.

Newmont: Weltmarktführer mit breiter globaler Präsenz Newmont Corporation mit Sitz in Denver ist der weltweit führende Goldproduzent und gilt als Referenzwert des Sektors. Das Unternehmen ist auf vier Kontinenten tätig und betreibt unter anderem Minen in den USA, Kanada, Peru, Ghana und Australien. Neben Gold gewinnt Newmont auch Kupfer und Silber. Der Konzern verfügt über eine solide Bilanz und setzt auf effizientes Kostenmanagement sowie eine stetige Erweiterung seiner Ressourcenbasis. Zu den größten Herausforderungen zählen steigende regulatorische Anforderungen und Umweltauflagen, die in wichtigen Förderländern wie den USA und Kanada zu höheren Betriebskosten führen können.

Chancen für selektive Anleger bleiben bestehen Die jüngste Korrektur nach der Rekordrallye hat gezeigt, wie dynamisch und zugleich anfällig der Goldsektor ist. Trotz der hohen Kurse bleibt der Markt für Goldaktien aber interessant, vor allem für Investoren, die gezielt auf solide bewertete Unternehmen setzen. Titel wie Harmony Gold, Barrick Mining, AngloGold Ashanti und Newmont verbinden eine starke operative Basis mit unterschiedlichen geografischen Schwerpunkten und Risikoprofilen. Wer die aktuelle Marktschwäche nutzt, um Positionen aufzubauen, kann von möglichen Anschlussgewinnen profitieren, sollte jedoch die politische und kostenbezogene Unsicherheit im Blick behalten. Entscheidend ist, welche Produzenten ihre Bewertung auch dann rechtfertigen können, wenn sich der Goldpreis wieder normalisiert – denn die Hebelwirkung von Goldaktien funktioniert in beide Richtungen: Sie verstärkt sowohl die Gewinne in Phasen steigender Preise als auch die Verluste bei fallenden.