Goldminenaktien Top-3 im Bewertungscheck: Stabil trotz Korrektur

Ein Geologe untersucht eine Gesteinsprobe in einem felsigen Abbaugebiet. Rohstoffförderung und operative Qualität sind zentrale Faktoren für die Bewertung von Goldminenunternehmen. (Foto: Shutterstock)

Goldminenaktien zeigen trotz kräftiger Goldpreis-Korrektur überraschende Stabilität. Ein Bewertungscheck der Top-3 Newmont, Agnico Eagle und Barrick Mining zeigt Chancen und strategische Unterschiede im Vergleich.

Die Korrektur des Goldpreises nach dem Allzeithoch Ende Januar fiel sehr kräftig aus. Erstaunlich ist, dass Goldaktien teilweise weniger deutliche Rücksetzer verzeichneten oder nur so stark verloren wie das Edelmetall selbst, sodass die typische Hebelwirkung nicht zum Tragen kam. Sind Goldminenaktien daher nun interessant? Ein Blick auf die Top-3 zeigt, ob es Ansatzpunkte für Investments gibt und was gerade bei Newmont und Barrick Mining zusätzlich zu berücksichtigen ist.

Hebelwirkung der Goldminen blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück Goldaktien zeigen im Vergleich zur Entwicklung des Edelmetalls eine Hebelwirkung. Die Grundregel lautet: Steigt der Goldpreis bei gleichbleibenden Kosten, schnellen Umsätze und Gewinne der Minengesellschaften, die ihre Förderung nicht oder nur zu einem geringen Teil an den Terminmärkten absichern, überproportional in die Höhe. Diese Unternehmen profitieren damit überdurchschnittlich von steigenden Preisen. Daher zeigen die Aktienkurse oft deutlich stärkere Ausschläge als Gold. Umgekehrt wirkt der Hebel allerdings ebenfalls, was zur hohen Volatilität der Goldaktien beiträgt. Soweit die Theorie. In den vergangenen Monaten hat sich diese Hebelwirkung jedoch nicht so gezeigt, wie es auf dem Papier zu erwarten wäre. Seit Anfang Oktober bis Anfang Februar entwickelten sich der Goldpreis und der Goldaktien-ETF GDX (VanEck Gold Miners ETF) mit einer ähnlichen Performance. Auch die Entwicklung während der scharfen Korrektur von Ende Januar bis Anfang Februar ist dabei bemerkenswert. Während der Goldpreis vom Rekordhoch zum Verlaufstief um rund 21 Prozent nachgab, verlor der GDX rund 19 Prozent. Eigentlich wäre mit einem deutlich größeren Rücksetzer bei den Goldminen zu rechnen gewesen, gerade auch weil sie vor dem temporären Gleichlauf mit dem Goldpreis deutlich stärker zugelegt hatten, wie die nackten Zahlen zeigen. So war der GDX seit Anfang 2025 um mehr als 220 Prozent in die Höhe geschossen, während Gold „nur“ um rund 150 Prozent gestiegen war.

Findungsphase beim Goldpreis erhöht Unsicherheit für Minenwerte So klar diese Fakten sind, so unklar bleibt ihre Bedeutung. Zunächst ist festzuhalten, dass sich der Goldpreis derzeit womöglich in einer Findungsphase befindet. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag „Goldpreis nach 20-Prozent-Korrektur vor neuem Test“. Auch wenn die Treiber für einen langfristig weiter steigenden Goldpreis vorhanden sind, besteht nach der positiven Entwicklung der vergangenen Monate die Möglichkeit einer länger anhaltenden Verschnaufpause. Das dürfte naturgemäß auch die Goldaktien beeinflussen. Die Frage ist, ob ihre Hebelwirkung weiterhin ausbleibt oder doch wieder einsetzt. Gerade bei einem erneuten Abwärtsimpuls des Goldpreises besteht die Möglichkeit, dass die Goldaktien ihren Verstärkungseffekt wieder deutlicher zeigen. Oder ist die vergleichsweise moderate Korrektur des GDX ein Zeichen von Stärke? Bieten einzelne Werte vielleicht sogar eine interessante Einstiegschance? Grund genug, sich die Top-3 der nach Marktkapitalisierung größten Goldaktien genauer anzuschauen.

Newmont: Marktführer mit moderater Bewertung Mit einem Börsenwert von über 137 Milliarden US-Dollar führt Newmont (ISIN: US6516391066) das Ranking der größten Goldaktien an. In der Spitze Ende Januar lag der Börsenwert rund 10 Milliarden US-Dollar höher. Der Abschlag zum Allzeithoch beträgt derzeit rund 7 Prozent. Reicht das aus, um als interessantes Investment infrage zu kommen? Ein Ansatz für eine genauere Analyse bietet die Bewertung. Mit einem KCV von 14 wird der historische Durchschnittswert von 10,7 zwar übertroffen, die absolute Höhe der Kennziffer bleibt jedoch moderat. Das Unternehmen ist damit einen näheren Blick wert, auch wegen seiner starken Marktposition. Der Konzern ist einer der weltweit führenden Goldproduzenten mit einem diversifizierten Portfolio langlebiger Minen in Nord- und Südamerika, Australien und Afrika. Neben Gold fördert das Unternehmen auch Kupfer, Silber, Zink und Blei und profitiert damit von der wachsenden Bedeutung industrieller Metalle im Zuge der weltweiten Megatrends wie Elektrifizierung und Digitalisierung.

Agnico Eagle mit klarem Goldfokus und Bewertungsabschlag Deutlich stärker auf Gold fokussiert ist die zweitgrößte Goldaktie Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085). Das kanadische Unternehmen erzielt den überwiegenden Teil seiner Produktion und seines strategischen Fokus aus Gold. Zwar werden auch Silber, Zink und Kupfer gefördert, diese sind wirtschaftlich jedoch klar nachgeordnet und primär Nebenprodukte der Goldförderung. Unternehmensstrategie, Projektpipeline und Kapitalallokation sind konsequent auf Goldreserven und -produktion ausgerichtet. Agnico Eagle bietet damit im Vergleich zu Newmont ein „reineres“ Goldexposure mit entsprechend höherer Sensitivität gegenüber dem Goldpreis. Agnico Eagle Mines legt seinen Fokus auf hochwertige, langlebige Lagerstätten in politisch stabilen Jurisdiktionen, insbesondere in Nordamerika und Nordeuropa. Deshalb ist die Aktie häufig Bestandteil professioneller Portfolios, die zur Diversifizierung Goldaktien beimischen, oder Kernbestandteil konzentrierter Goldaktiendepots. Diese Qualität führt an der Börse in der Regel zu einem Premiumaufschlag, wie der langfristige Durchschnittswert des KCV von 17,5 verdeutlicht, der damit deutlicher über den Werten der Konkurrenz liegt. Das aktuelle KCV von 15,6 deutet dagegen auf eine relative Unterbewertung gegenüber dem eigenen historischen Niveau hin. Auch Agnico könnte daher ein Kandidat für eine nähere Untersuchung als potenzieller Depotwert sein.

Barrick Mining mit strategischer Neuausrichtung und günstiger Kennzahl Auch die Bewertung von Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) wirkt derzeit attraktiv. Die Aktie des kanadischen Unternehmens weist aktuell mit 10 das niedrigste KCV unter den Top-3-Goldminenbetreibern auf. Die Kennziffer liegt damit nur knapp über dem historischen Mittelwert von 9,1. Der Wert ist damit ebenfalls ein Kandidat für eine nähere Prüfung. Zu berücksichtigen ist, dass das Unternehmen seinen Namen im Mai 2025 von Barrick Gold in Barrick Mining änderte und damit den strategischen Wandel verdeutlichte, den es vollzieht. Der Konzern will nicht mehr ausschließlich als Goldunternehmen wahrgenommen werden, sondern als breiter aufgestellter Bergbaukonzern mit signifikantem Engagement im Kupferbereich. Er gleist sich damit strategisch ähnlich wie Newmont auf und positioniert sich auf der weltweiten Elektrifizierungs- und Digitalisierungsschiene. Der Ansatz ist geologisch und ökonomisch begründet. Gold und Kupfer treten häufig gemeinsam in Lagerstätten auf. Beispiele sind große Minenkomplexe in Südamerika oder Asien, bei denen Gold als Nebenprodukt der Kupferförderung oder umgekehrt anfällt. Bestehende Infrastruktur, Know-how und Explorationskompetenz lassen sich auf beide Metalle übertragen. Das Portfolio großskaliger, langlebiger Minen in Nordamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika sowie der wachsende Anteil von Kupferprojekten unterstreichen die Strategie. Sie erscheint plausibel, weil sie die Diversifikation erhöht und Barrick strategisch widerstandsfähiger gegenüber einzelnen Rohstoffzyklen aufstellt. Auch wenn Gold weiterhin ein zentraler Bestandteil des Geschäfts bleibt, muss dieser Strategiewechsel bei einer Analyse berücksichtigt werden, da sich dadurch das Chance-Risiko-Profil im Vergleich zu stärker auf Gold fokussierten Minenbetreibern verschiebt. Denkbar sind beispielsweise niedrigere Bewertungen an der Börse.

Risiken und strukturelle Belastungsfaktoren bleiben zentraler Prüfstein Insgesamt zeigt sich, dass die Top-3 der Goldaktien derzeit Bewertungsniveaus aufweisen, die Ansatzpunkte für eine nähere Prüfung als Investment bieten können. Neben den unternehmensspezifischen Chancen und Risiken gilt es, die generellen Herausforderungen der Branche zu berücksichtigen. Hierzu zählen die Goldpreisvolatilität als zentraler Ergebnisfaktor, operative Risiken, Kosteninflation sowie Projektentwicklungs- und Kapitaldisziplin-Risiken. Hinzu kommen politische und fiskalische Risiken in Förderländern sowie die Bilanzqualität. Zudem bleibt der kontinuierliche Reservenersatz angesichts sinkender Erzgehalte eine strukturelle Herausforderung für die Branche.

Strategische Unterschiede prägen das Chance-Risiko-Profil der Spitzenwerte Newmont, Agnico Eagle Mines und Barrick Mining sind die Top-3 aus dem Goldminensektor. Die Bewertungskennzahlen signalisieren derzeit weder Euphorie noch ausgeprägte Skepsis, sondern bewegen sich in einem Bereich, der Spielraum in beide Richtungen lässt. Dass ihre Aktien den jüngsten Rücksetzer vergleichsweise stabil abgefedert haben, hat den Blick von der reinen Hebelmechanik hin zur operativen Substanz etwas verschoben. Offen ist vor allem, ob sich Kostenkontrolle, Projektqualität, Bilanzdisziplin sowie die langfristigen Wachstumstreiber für den Goldpreis inzwischen stärker in den Kursen widerspiegeln als die kurzfristigen Goldbewegungen. Die Unterschiede in der strategischen Ausrichtung, insbesondere der wachsende Kupferanteil bei einzelnen Konzernen, verändern zudem das Risikoprofil innerhalb der Spitzengruppe spürbar. Wer auf ausgeprägte Goldsensitivität setzt, wird andere Schwerpunkte wählen als Investoren, die eine breitere Rohstoffexponierung bevorzugen. Mit Blick auf die drei größten Aktien aus dem Goldminensektor könnte sich damit auch die Entscheidungsgrundlage verlagern: weniger auf die Frage nach dem nächsten Impuls des Goldpreises und stärker auf die Einschätzung, welches Geschäftsmodell unter wechselnden Rohstoffzyklen größere strukturelle Stabilität verspricht.