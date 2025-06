Teilen

Aktien > Übernahmeobjekt?

Gerresheimer senkt die Prognose, kürzt die Dividende – die Aktie bricht ein. Der Kursrutsch könnte den Spezialverpackungshersteller erneut ins Gespräch als Übernahmekandidat bringen.

Am Montag sorgte der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6) für einen Paukenschlag am deutschen Aktienmarkt. Die MDAX-Aktie verlor zeitweise rund 26 % gegenüber dem Freitagsschlusskurs und markierte ein Mehrjahrestief. Der dramatische Kursverfall dokumentiert einen herben Vertrauensverlust bei den Anlegern.

Besonders bitter für Aktionäre: Die ursprünglich angekündigte Dividende von 1,25 Euro je Aktie – exakt auf Vorjahresniveau – wird auf das gesetzliche Minimum von 0,04 Euro gekürzt. Das entspricht einer Kürzung um 97 %. Die Hauptversammlung am 5. Juni dürfte entsprechend angespannt verlaufen. Offiziell will der Vorstand damit die finanzielle Flexibilität sichern. Von außen betrachtet kann die Maßnahme jedoch auch als Indiz für eine nachlassende Bilanzstärke interpretiert werden.

Auslöser der Panik war eine Gewinnwarnung in Kombination mit einer radikalen Dividendenkürzung. Bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 musste das Düsseldorfer Unternehmen einräumen, dass die bisherige Jahresprognose, insbesondere hinsichtlich Ergebnis und Marge, selbst bei einem starken zweiten Halbjahr nicht mehr zu halten ist.

Strategisch gut positioniert trotz kurzfristiger Rückschläge

Trotz der aktuellen Rückschläge hält der Vorstand an seinem langfristig positiven Ausblick fest, insbesondere mit Blick auf das margenstarke Geschäft mit Biopharmazeutika und High-Value-Lösungen. Für das zweite Halbjahr 2024/25 setzt das Unternehmen auf operative Impulse: die Wiederinbetriebnahme wichtiger Produktionslinien, den Anlauf neuer Fertigungskapazitäten und ein erweitertes Produktspektrum. Weitere Details zur strategischen Entwicklung will Gerresheimer am 10. Juli vorlegen.