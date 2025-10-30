Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Aktien > Hohe KI-Investitionen

Meta-Aktie: Kursrücksetzer eröffnet neue Chancen

Meta-Logo an der Konzernzentrale in Menlo Park, Kalifornien: Der Tech-Gigant investiert Milliarden in Künstliche Intelligenz und Infrastruktur. Doch was bedeutet das für die Aktie? (Foto: Shutterstock)

Der Social-Media-Gigant Meta Platforms sorgt mit hohen Investitionen in KI und Infrastruktur für Diskussionen. Nach den Quartalszahlen fiel der Kurs, doch die Meta-Aktie könnte für langfristig orientierte Anleger interessant sein.

Der Social-Media-Gigant Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) hat am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die an der Börse für eine deutliche negative Reaktion sorgten. Lag es an den verfehlten Gewinnerwartungen, die auf eine außerordentliche Steuerbelastung zurückzuführen sind? Oder an den Aussagen über nochmals steigende Investitionen im kommenden Jahr, mit denen Meta seine führende Position im Bereich der KI-Technologie festigen will?

Firmenporträt: Das ist Meta Platforms Meta Platforms gehört zu den mächtigsten Akteuren im globalen Technologiemarkt. Mit Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads erreicht das Unternehmen Milliarden Nutzer weltweit und prägt wie kaum ein anderer Konzern die digitale Kommunikation. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf digitaler Werbung, während Meta zugleich massiv in Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz und erweiterte Realität investiert. Chancen/Stärken: enorme Reichweite durch Facebook, Instagram und WhatsApp

hohe finanzielle Schlagkraft und Investitionsfähigkeit

frühzeitige Positionierung im Zukunftsmarkt Künstliche Intelligenz Risiken/Schwächen: sehr hohe Investitionsausgaben mit unsicherem Renditehorizont

Abhängigkeit vom digitalen Werbemarkt und Konjunkturzyklen

regulatorische Risiken und Datenschutzthemen in wichtigen Märkten

Sonderbelastung drückt den Gewinn im dritten Quartal Es klingt dramatisch: Im dritten Quartal ist der Nachsteuergewinn von 15,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 2,71 Milliarden US-Dollar eingebrochen. Verantwortlich war jedoch kein schwächeres Kerngeschäft, sondern eine einmalige steuerliche Sonderbelastung im Zusammenhang mit der Umsetzung des sogenannten One Big Beautiful Bill Act der US-Regierung. Diese führte zu einer Wertberichtigung auf latente Steueransprüche gegenüber den Bundesbehörden, die die Auswirkungen der neuen alternativen Mindeststeuer widerspiegelt. Dadurch ergab sich im dritten Quartal eine nicht zahlungswirksame Steuerbelastung in Höhe von rund 15,9 Milliarden US-Dollar. Ohne diesen Sondereffekt hätte der Nachsteuergewinn auf 18,64 Milliarden US-Dollar zugelegt. Der Rückgang ist damit plausibel erklärbar und ändert wenig an der grundsätzlichen Ertragskraft des Geschäftsmodells. Doch die Anleger scheinen derzeit noch andere Sorgen zu haben.

Sorgt die massive Investitionsoffensive für Unruhe? Neben der Sonderbelastung war es vor allem der Ausblick, der die Anleger verunsicherte. Meta kündigte an, im kommenden Jahr „aggressiv zu investieren“ und stellte klar, dass die Investitionsausgaben 2026 „deutlich höher“ ausfallen werden. In mehreren Medienberichten ist bereits von möglichen Werten von über 100 Milliarden US-Dollar die Rede. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen zwar nicht. Sicher ist jedoch, dass Meta im Wettbewerb um die führende Rolle in der KI-Infrastruktur massiv aufrüsten will und dafür Milliarden in neue Rechenzentren und Chips investieren wird. Für 2025 rechnet der Konzern mit Investitionen zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar, etwas mehr als bislang prognostiziert. Die Gesamtkosten sollen statt 114 bis 118 nun 116 bis 118 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Zahlen verdeutlichen, wie ernst Meta seine Ambitionen nimmt. Wenn das Investitionsvolumen im kommenden Jahr tatsächlich noch einmal deutlich steigen sollte, könnten sich allerdings zunehmend die Frage stellen, ob sich die enormen Aufwendungen langfristig auszahlen werden. Man darf also auf die weitere Entwicklung der Aktie gespannt sein. Diese könnte zeigen, wie die Börse die Wachstumsbestrebungen im Bereich Künstliche Intelligenz letztlich bewertet. Damit folgt nun die Einschätzung der Aktie.

Meta-Aktie im Chartcheck: Schwäche, aber auch Chancen Die negative Reaktion nach der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal könnte zu einer Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends führen, der sich seit dem Allzeithoch von August dieses Jahres bei 796,25 US-Dollar gebildet hat. Vorbörslich deutet sich an, dass das bisherige Korrekturtief bei 690,51 US-Dollar erneut getestet werden könnte. Hält diese Marke wäre das ein positives Signal. Ein Bruch würde dagegen den kurzfristigen Abwärtstrend bestätigen. Aus charttechnischer Sicht ist daher zunächst Vorsicht angebracht. Allerdings könnte ein fortgesetzter Rückgang der Meta-Aktie auch die Bewertung weiter verringern, die bereits jetzt günstiger ist, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Meta Platforms

Bewertung an der Börse: moderat unter Durchschnitt Ein Blick auf die Kennzahlen zeigt, dass Meta trotz der Kursverluste nicht übermäßig teuer ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 27,2 und damit unter dem historischen Durchschnitt von 31,8. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beträgt 18,5 statt durchschnittlich 22. Daraus ergibt sich eine gewisse relative Unterbewertung, auch wenn sich aus den absoluten Werten, insbesondere beim KGV, keine besonders hohen Renditepotenziale ableiten lassen. Beim KCV ergibt sich immerhin eine Rendite von rund 5,4 Prozent, wenn man den operativen Cashflow ins Verhältnis zum aktuellen Börsenwert setzt. Angesichts eines von Analysten erwarteten Anstiegs des operativen Cashflows um jeweils etwa 20 Prozent in diesem, im kommenden und im darauffolgenden Jahr wirkt ein KCV von 18,5 durchaus vertretbar.

Meta: spannendes Investment und nicht überteuert Die Aktie von Meta Platforms hat nach Vorlage der Quartalszahlen einen weiteren Kursdämpfer verzeichnet. Über die maßgeblichen Gründe lässt sich nur spekulieren. Denkbar ist, dass die hohen Investitionen in den Ausbau der eigenen KI-Infrastruktur zunehmend kritisch gesehen werden. Möglicherweise verliert dieses Hype-Thema der letzten Jahre etwas an Glanz. Zweifelsohne ist Meta prädestiniert dafür, sich im Bereich Künstliche Intelligenz zu positionieren, um hier eine führende Rolle zu spielen. Gleichwohl könnte zunehmend die Frage gestellt werden, ob sich die enormen Investitionen in diesem Bereich langfristig auszahlen werden und wie diese, beispielsweise in Form von Abschreibungen, die Gewinne in den nächsten Jahren belasten werden. Dennoch bleibt Meta Platforms aufgrund seiner Marktstellung ein spannendes Unternehmen und könnte sich damit auch als Investment eignen. Die Bewertung ist aktuell zwar nicht extrem günstig, aber angesichts der zu erwartenden Wachstumsraten auch nicht übermäßig überzogen. Damit könnte sich die aktuelle Korrektur anbieten, um längerfristige Positionen aufzubauen.

FAQ zur Meta-Aktie Warum könnte die Meta-Aktie nach den Quartalszahlen gefallen sein?

Der Kursrückgang dürfte vor allem mit der angekündigten Ausweitung der Investitionen zusammenhängen. Meta will massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren, was kurzfristig auf die Gewinnmargen drücken könnte. Zudem könnte die einmalige Steuerbelastung im dritten Quartal, die zu einem deutlichen Gewinnrückgang führte, die Anleger verunsichert haben. Wie hoch sind die geplanten Investitionen von Meta?

Für 2025 rechnet Meta mit Investitionen zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar. In mehreren Medienberichten ist zudem von möglichen Ausgaben von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026 die Rede. Ziel ist es, die führende Position im Bereich Künstliche Intelligenz und Recheninfrastruktur weiter auszubauen. Ist die Meta-Aktie aktuell überbewertet?

Nach klassischen Bewertungskennzahlen eher nicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 27 und damit unter dem historischen Durchschnitt von etwa 32. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist mit 18,5 moderat. Die Aktie wirkt damit im historischen Vergleich nicht überteuert. Welche Chancen bietet die Meta-Aktie langfristig?

Meta verfügt über eine enorme Nutzerbasis, starke Marken und hohe finanzielle Ressourcen. Besonders die Investitionen in Künstliche Intelligenz, Virtual Reality und neue Plattformtechnologien könnten langfristig zusätzliche Wachstumsfelder erschließen. Welche Risiken sollten Anleger im Blick behalten?

Die hohen Investitionsausgaben könnten kurzfristig auf die Gewinne drücken. Zudem bleibt Meta stark vom Werbemarkt abhängig und steht weltweit unter Beobachtung von Regulierungsbehörden. Datenschutz und mögliche Einschränkungen im KI-Bereich könnten sich ebenfalls negativ auswirken.