MetaX-IPO: der nächste Börsenknaller aus China

Ein Ingenieur überprüft Server in einem Rechenzentrum. Solche Hochleistungsumgebungen sind zentrale Einsatzfelder für KI-Anwendungen und leistungsfähige Grafikprozessoren. Chinesische Anbieter wie MetaX wollen genau in diesem Umfeld zu westlichen Marktführern aufschließen. (Foto: shutterstock)

MetaX explodiert beim Börsengang in Shanghai: über 700 Prozent Kursplus, massive KI-Fantasie und eine Bewertung, die Risiken ausblendet. Was hinter dem China-Hype steckt und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Börsengänge in China sind derzeit extrem gefragt, zumindest dann, wenn das Label KI darauf klebt. Auf das bereits spektakuläre IPO von Moore Threads Technology folgte nur zwölf Tage später der nächste fulminante Auftritt eines weiteren chinesischen GPU-Start-ups auf dem Kurszettel. MetaX legte am 17. Dezember 2025 in Shanghai ein Debüt hin, dessen erste Kursreaktionen im Vergleich zu Moore noch deutlicher ausfielen. Was steckt hinter dem nächsten Börsenknaller aus dem Reich der Mitte?

Ein Börsendebüt mit neuer Dimension Wer den ersten Handelstag von MetaX (Code: 688802) verfolgte, brauchte keinen langen Vergleich, um die Dimension dieses Börsengangs einzuordnen. Schon früh zeichnete sich ab, dass die Dynamik nicht nur an das schon außergewöhnliche Kursgeschehen beim IPO von Moore Threads Technology (Code: 688795) heranreichte, das im Artikel „Moore Threads Technology mit starkem IPO: KI-Blase, welche KI-Blase?“ analysiert wurde, sondern dieses sogar noch übertraf. Die Aktie startete mit deutlichem Abstand zum Ausgabepreis und setzte ihren Lauf im weiteren Tagesverlauf mit hoher Geschwindigkeit fort. Zur Eröffnung sprang der Kurs auf 700 Yuan. In der Spitze wurden im Tagesverlauf 884 Yuan erreicht. Das entspricht einem Plus von über 700 Prozent gegenüber dem Emissionspreis von 104,66 Yuan. Am Ende des ersten Handelstags stand ein Schlusskurs von 829,90 Yuan, ein gutes Stück unter dem Tageshoch, aber dennoch sehr deutlich über dem Ausgabepreis. Damit gehört MetaX zu den auffälligsten Börsengängen des Jahres in Shanghai. Das Emissionsvolumen belief sich auf umgerechnet rund 508 Millionen Euro und lag damit unter dem IPO-Erlös von Moore Threads Technology von rund 971 Millionen Euro. Möglicherweise haben das knappere Angebot und der frühe Kurserfolg von Moore Threads Technology hier zusätzlich Öl ins Feuer gegossen, um nicht von Gier zu sprechen.

Wofür MetaX das frische Kapital einsetzen will Wichtig aus Anlegersicht: Im IPO wurden, wie bereits beim Börsengang von Moore Threads Technology, ausschließlich neue Aktien ausgegeben. Altaktionäre haben keine Anteile verkauft, sämtliche Erlöse fließen direkt in das Unternehmen. Insgesamt platzierte MetaX 40,1 Millionen neue Aktien, rund 10 Prozent des Grundkapitals. Laut IPO-Unterlagen ist die Mittelverwendung klar definiert und strategisch ausgerichtet. Der größte Teil des Kapitals soll in die Entwicklung und Industrialisierung neuer hochperformanter General-Purpose-GPUs fließen. Dabei handelt es sich um vielseitig einsetzbare Grafikprozessoren, die nicht nur für klassische Grafikaufgaben, sondern auch für allgemeine Rechenlasten und KI-Anwendungen genutzt werden können. Ziel ist es, die eigene GPU-Linie deutlich leistungsfähiger zu machen und gegenüber bisherigen Generationen einen spürbaren Technologiesprung zu erreichen. Dieses Projekt wird vollständig aus den IPO-Mitteln finanziert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der nächsten Generation von KI-Inference-GPUs. Diese Chips sind darauf ausgelegt, bereits trainierte KI-Modelle effizient auszuführen, etwa in Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen oder Edge-Anwendungen nahe am Endgerät. Als Einsatzfelder nennt das Unternehmen unter anderem Grafik-Rendering, digitale Zwillinge, also virtuelle Abbilder realer Anlagen und Prozesse, Metaverse-Anwendungen, autonome Systeme und Smart-City-Konzepte. Neben der eigentlichen Chipentwicklung spielt dabei auch der Aufbau eines tragfähigen Ökosystems aus Software, Entwicklungswerkzeugen und Partnern eine zentrale Rolle.

„Chinas AMD“: Der nächste GPU-Herausforderer aus China MetaX ist ein vergleichsweise junges Unternehmen. Der chinesische GPU-Entwickler wurde 2020 von ehemaligen AMD-Mitarbeitern um Chen Weiliang aufgebaut. Das Unternehmen entwickelt Chips für Künstliche Intelligenz, Modelltraining und allgemeine Rechenaufgaben und zählt inzwischen zu den führenden inländischen GPU-Start-ups in China. In Aufbau, Produktfokus und Börsenstory ähnelt MetaX damit stark dem jüngst an die Börse gegangenen Konkurrenten Moore Threads Technology. Beide Unternehmen positionieren sich als heimische Alternativen zu westlichen GPU-Anbietern und verfolgen ein vergleichbares Geschäftsmodell. Strategisch profitiert MetaX wie Moore Threads von Pekings Ziel, die technologische Abhängigkeit von US-Konzernen wie NVIDIA und AMD zu verringern. Der chinesische Heimatmarkt spielt dabei eine Schlüsselrolle. Derzeit wird der Marktanteil von MetaX im chinesischen KI-Chipmarkt auf lediglich rund ein Prozent geschätzt. Das Management rechnet jedoch mit starkem Wachstum und geht davon aus, in den kommenden Jahren die Gewinnschwelle zu erreichen. Der Wettbewerb ist allerdings intensiv. Neben MetaX und Moore Threads buhlen auch Anbieter wie Biren, Cambricon sowie konzerninterne Chipinitiativen von Huawei, Baidu und Alibaba um Marktanteile. Bemerkenswert ist zudem der personelle Hintergrund der beiden Börsenneulinge. Während Moore Threads häufig als „Chinas NVIDIA“ bezeichnet wird und von einem ehemaligen NVIDIA-Manager gegründet wurde, ließe sich MetaX mit Blick auf den Gründer und das Produktprofil ebenso gut als „Chinas AMD“ bezeichnen. Beide Zuschreibungen verdeutlichen vor allem eines: den Anspruch, die Vormachtstellung der amerikanischen GPU-Giganten auch im chinesischen Markt gezielt anzugreifen. Bis dahin bleibt deren technologischer und volumenmäßiger Vorsprung allerdings beträchtlich.

MetaX steht für große Fantasie und hohes Risiko Der Börsengang verschafft MetaX nicht nur frisches Kapital, sondern auch Sichtbarkeit und politische Rückendeckung. Als heimischer GPU-Anbieter passt das Unternehmen exakt in Pekings Strategie, die Abhängigkeit von US-Konzernen wie NVIDIA und AMD zu reduzieren. Sollte es MetaX gelingen, technologisch aufzuholen und größere Kunden aus Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen und staatlichen Projekten zu gewinnen, wäre erhebliches Wachstum möglich. Das starke Umsatzwachstum der vergangenen Jahre deutet zumindest darauf hin, dass Nachfrage vorhanden ist und erste Produkte am Markt ankommen. Dem stehen allerdings erhebliche Risiken gegenüber. Trotz des dynamischen Wachstums schreibt MetaX bislang tiefrote Zahlen. Die Umsätze stiegen zwar von fast nichts im Jahr 2022 (0,05 Millionen Euro) auf knapp 90 Millionen Euro im Jahr 2024 und sollen 2025 in eine Größenordnung von rund 180 bis 240 Millionen Euro vorstoßen. Gleichzeitig lagen die Nettoverluste 2024 jedoch bei umgerechnet mehr als 170 Millionen Euro. Auch für 2025 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem klar negativen Ergebnis. Das Geschäftsmodell ist damit stark kapitalintensiv und auf anhaltendes Investorenvertrauen angewiesen. Besonders kritisch ist die Bewertung.

Ein Börsenwert mit gewaltigem Anspruch Nach der Kursexplosion am ersten Handelstag kommt MetaX auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet mehr als 40 Milliarden Euro. Dieser Börsenwert steht einem Unternehmen gegenüber, das bislang nur vergleichsweise geringe Umsätze erzielt und noch weit von der Profitabilität entfernt ist. Schon beim IPO entsprach die Bewertung etwa dem 50-fachen des erwarteten Jahresumsatzes. Nach dem Kursanstieg liegt dieses Multiple noch deutlich höher. Zum Vergleich: Der hochprofitable Branchenprimus NVIDIA kommt auf ein Umsatz-Multiple von rund 21, bei AMD sind es gerade einmal 10. Anleger preisen damit weniger den aktuellen Geschäftszustand ein als vielmehr Erwartungen an künftige technologische Durchbrüche und deutliche Marktanteilsgewinne. Hinzu kommen strukturelle Risiken. MetaX liegt technologisch und beim Software-Ökosystem weiterhin deutlich hinter den etablierten US-Anbietern zurück. US-Exportbeschränkungen für Hochleistungs-Chips und Fertigungstechnologien können zudem Entwicklung, Lieferketten und Produktionskosten beeinträchtigen. Gleichzeitig ist der Wettbewerb innerhalb Chinas intensiv. Neben Moore Threads kämpfen zahlreiche weitere Anbieter um dieselben Kunden, staatlichen Fördermitteln und Talenten. Unterm Strich bietet MetaX Anlegern eine klassische Hochrisiko-Hochfantasie-Konstellation. Das Unternehmen wächst schnell, adressiert einen strategisch wichtigen Markt und profitiert vom politischen Rückenwind. Gleichzeitig ist die Bewertung bereits sehr ambitioniert und lässt wenig Raum für operative Rückschläge. Wer hier investiert, setzt weniger auf aktuelle Zahlen als auf die Hoffnung, dass aus „Chinas AMD“ eines Tages mehr wird als nur ein viel beachteter Börsenneuling.

MetaX ist eine Wette auf die Zukunft Mit MetaX ist erneut ein Unternehmen an die Börse gegangen, das nicht nur selbst große Ambitionen hat, sondern auch bei Anlegern eine spürbare Euphorie auslöst, teils bis an die Grenze zur Gier. Auf dem Papier steht die Aussicht auf eine Erfolgsgeschichte nach dem Vorbild von NVIDIA. In der Realität liegt jedoch ein weiter und steiniger Weg vor dem Unternehmen. Trotz hoher Wachstumsraten sind Profitabilität, technologische Aufholjagd und Marktanteilsgewinne noch nicht bewiesen. Die aktuelle Bewertung nimmt viele dieser Erfolge bereits vorweg und lässt Risiken kaum noch Raum. Kurzfristig sind weitere Kursgewinne zwar nicht ausgeschlossen. Ob die heutige Euphorie jedoch tatsächlich in eine nachhaltige, profitable Zukunft mündet, wird sich erst auf lange Sicht zeigen. Das Enttäuschungspotenzial ist jedenfalls bereits beträchtlich. Vielleicht muss man daher nicht bedauern, dass die MetaX-Aktie für Anleger hierzulande nur schwer zugänglich ist, sondern kann dies auch als Schutz vor allzu verlockender Spekulation betrachten.