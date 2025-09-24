Teilen

Micron Technology: Rekordzahlen, Allzeithoch – und trotzdem noch eine Value-Chance?

Symbolbild: High-Bandwidth-Memory-Chip für KI-Anwendungen – Micron Technology profitiert stark von der Nachfrage nach HBM-Speicherlösungen. (Foto: shutterstock)

Der Speicherspezialist glänzt mit Rekorderlösen und einem massiven Gewinnsprung. Die Aktie notiert auf Allzeithoch. Doch bietet Micron trotz der Rallye weiter Potenzial für Value-Anleger?

Der Speicherspezialist Micron Technology (ISIN: US5951121038) hat am 23. September nach Börsenschluss seine Quartals- und Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt und dabei die Erwartungen weit übertroffen. Das Unternehmen glänzte mit Rekorderlösen und einem massiven Gewinnsprung. Und obwohl die Aktie zuletzt auf neue Höchststände gestiegen ist, könnte sich für Anleger noch immer eine spannende Value-Chance ergeben.

Rekordzahlen dank KI-Boom und Produktführerschaft Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Micron einen Umsatz von 37,38 Milliarden US-Dollar – fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn stieg von 1,3 auf 9,77 Milliarden Dollar, während der bereinigte Nettogewinn von 780 Millionen auf 8,54 Milliarden Dollar nach oben schoss. Das Ergebnis je Aktie kletterte auf 8,29 Dollar, ein Plus von über 500 Prozent. Damit haben die aktuellen Micron Quartalszahlen die enorme Dynamik im Kerngeschäft eindrucksvoll bestätigt. Der Erfolg hat mehrere Ursachen. Zum einen profitiert Micron massiv vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Anwendungen wie große Sprachmodelle oder Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Speicherchips. Vor allem Hochleistungsspeicher wie HBM (High Bandwidth Memory) oder DRAM (Dynamic Random Access Memory) sind gefragt. Micron hat seine Kapazitäten in diesen Bereichen stark ausgeweitet und konnte gleichzeitig höhere Preise durchsetzen, da das Angebot in der Branche knapp war. Hinzu kommt die technologische Führungsrolle. Micron war der erste Anbieter, der die neue Generation 1-Gamma-DRAM in Serie brachte. Diese Chips sind nicht nur leistungsstärker, sondern auch kosteneffizienter. Auch im Geschäft mit Flash-Speichern (NAND) und Rechenzentrums-SSDs konnte das Unternehmen Marktanteile hinzugewinnen.

Starker Ausblick: Rekordquartal in Sicht Für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 stellt Micron mit 12,5 Milliarden Dollar Umsatz den höchsten Quartalswert der Firmengeschichte in Aussicht. CFO Mark Murphy betonte außerdem, dass die Kombination aus anhaltend hoher Nachfrage, günstigem Produktmix und Kostenvorteilen die Bruttomarge weiter stärken dürfte. Treiber bleiben Anwendungen aus der KI-Welt. Da die DRAM-Knappheit anhält, sind zusätzliche Preiserhöhungen möglich. Micron profitiert zudem von neuen Produktionskapazitäten in den USA und Singapur, die eine stabile Lieferfähigkeit gewährleisten. Die langfristigen Perspektiven sind ebenfalls vielversprechend. Denn Micron entwickelt und produziert Speicherlösungen, die für die Digitalisierung unverzichtbar sind. Ob Cloud, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz – leistungsfähige Speicherchips bilden das Fundament dieser Technologien.

MU-Aktie mit intaktem Aufwärtstrend Charttechnisch präsentiert sich die Micron-Aktie stark. Seit dem Korrekturtief im April ist der Kurs um mehr als 170 Prozent gestiegen. Dabei wurde in der ersten Septemberhälfte der bisherige Höchststand von Juni 2024 bei 157,40 US-Dollar überschritten, und seither erreicht die Aktie regelmäßig neue Rekorde. Damit bewegt sich das Papier in einem intakten Aufwärtstrend und empfiehlt sich für trendfolgende Long-Strategien. Allerdings deuten technische Indikatoren inzwischen auf Überhitzungserscheinungen hin. Kurzfristige Rücksetzer sind daher jederzeit möglich, könnten aber attraktive Einstiegsgelegenheiten eröffnen. Doch wie ist die Micron-Aktie fundamental bewertet? Lohnt sich auch aus dieser Perspektive ein Kauf?

Bewertung von Micron Technology bietet Value-Chance Trotz neuer Rekordkurse und einer Marktkapitalisierung von inzwischen 184 Milliarden US-Dollar gibt es Anhaltspunkte, die auch aus Value-Sicht für ein Investment in Micron Technology sprechen. Ein genauer Blick auf die Kennzahlen gibt Aufschluss. Hervorzuheben ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Es liegt derzeit bei 10,5 und damit zwar über dem historischen Mittelwert von 5,7. Dieser niedrige Durchschnitt ist jedoch durch die stark schwankenden Ergebnisse der Vergangenheit verzerrt – was auf den zyklischen Charakter des Geschäftsmodells zurückzuführen ist. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten im Durchschnitt deutliche Steigerungen beim Cashflow je Aktie: +34 Prozent im laufenden Jahr, +15 Prozent im Folgejahr und +18 Prozent im Jahr danach. Damit wirkt das aktuelle KCV nicht überzogen. Vielmehr erscheint die Bewertung attraktiv, denn die potenzielle Rendite des Geschäftsmodells liegt bei über 9 Prozent, wenn man den Cashflow ins Verhältnis zum aktuellen Börsenwert setzt.

Risiken nicht vergessen: Hohe Zyklik und Investitionsdruck Trotz der glänzenden Zahlen sollten Anleger die typischen Risiken von Micron im Blick behalten. Das Geschäft mit Speicherchips ist stark zyklisch. In Phasen hoher Nachfrage steigen Preise und Margen schnell an – genauso abrupt können sie in einer Abschwungphase wieder einbrechen. Grund dafür ist, dass Produktionskapazitäten langfristig geplant, sehr kapitalintensiv und nur begrenzt flexibel steuerbar sind. Kommt es zu Überkapazitäten, fallen die Preise meist deutlich, was die Gewinne erheblich belastet. Ein weiterer Punkt ist die eigene Fertigung. Micron produziert als integrierter Hersteller (IDM) den Großteil seiner Chips selbst. Das verschafft zwar technologische Kontrolle und Kostenvorteile, geht aber mit hohen Investitionskosten einher. Um an der Spitze zu bleiben, muss das Unternehmen regelmäßig Milliardenbeträge in neue Werke und modernste Fertigungstechnologien investieren. Diese Ausgaben sichern zwar die Marktposition, erhöhen jedoch die Abhängigkeit von einer anhaltend starken Nachfrage und engen den finanziellen Spielraum ein. Geopolitische Spannungen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Als US-Unternehmen mit wichtigen Kunden und Partnern in Asien ist Micron direkt von Handelskonflikten, Exportrestriktionen und Sanktionen betroffen. Insbesondere die Beziehungen zwischen den USA und China können die Geschäftsentwicklung spürbar beeinflussen.

Micron Technology: Langfristig spannende Investmentstory Micron Technology zeigt eindrucksvoll, wie stark der KI-Boom die Nachfrage nach Speicherlösungen befeuert. Mit Rekordumsätzen, einer klaren Technologieführerschaft und einem optimistischen Ausblick ist das Unternehmen gut positioniert, um auch künftig vom Wachstum in Cloud- und Rechenzentren zu profitieren. Trotz neuer Höchstkurse bietet die Aktie dank moderater Bewertung Argumente, die auch für Value-orientierte Anleger interessant sind. Anleger sollten allerdings die zyklische Natur des Geschäfts, die hohen Investitionsanforderungen sowie geopolitische Unsicherheiten im Blick behalten. Wer diese Risiken akzeptiert und bereit ist, kurzfristige Schwankungen auszusitzen, findet in Micron einen der spannendsten Profiteure des KI-Zeitalters – und eine Aktie mit langfristig attraktiven Perspektiven.