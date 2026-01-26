Teilen

Microsoft und andere Softwareriesen: Wer hat Angst vor der KI?

Zwei IT-Fachkräfte arbeiten an einem Computerarbeitsplatz mit Software-Oberfläche in einem Büro. KI-gestützte Codierungstools verändern zunehmend die Arbeitsweise in der Softwareentwicklung. (Foto: Shutterstock)

Der KI-Boom treibt Halbleiter und Infrastruktur, während große Software-Aktien zuletzt unter Druck geraten sind. Ein Vergleich der ETFs IGV und IGPT zeigt, wie unterschiedlich die Märkte auf KI reagieren.

Die Aktien von großen US-Softwareriesen wie Microsoft oder Oracle wurden zwischenzeitlich auch stark vom KI-Hype getragen. Seit einiger Zeit zeigt der Kursverlauf jedoch abwärts. Ein möglicher Grund sind die Befürchtungen hinsichtlich der disruptiven Auswirkungen der KI für die Softwarebranche. Ein Vergleich der Performance des größten US-Software-ETFs IGV mit dem auf KI-Infrastruktur ausgerichteten IGPT verdeutlicht diese Entwicklung.

KI-Codierung verändert die Softwarebranche grundlegend Wer bereits KI-Codierungstools genutzt hat, weiß, wie einfach es inzwischen geworden ist, sich selbst kleinere Programme zu erstellen, die den Arbeitsalltag erleichtern. War dies früher ein Metier für Programmierer, genügt heute häufig das Wissen, wie man Claude, Grok oder Gemini richtig bedient. Damit kann man heute in kurzer Zeit Ergebnisse erzielen, für die früher ein großer zeitlicher Programmieraufwand von Experten nötig war. Der destruktive Charakter dieser neuen Werkzeuge ist enorm, und die Softwarebranche erlebt in dieser Hinsicht einen gewaltigen Umbruch. Man kann wohl mit Gewissheit sagen, dass sie eine der Branchen ist, in der die KI das Geschäftsmodell auf den Kopf stellen wird. Die Effizienzvorteile werden dabei sicherlich auch von den Softwareherstellern selbst genutzt werden. Somit sind sie eigentlich ein Gewinner der KI-Entwicklung. Auf der anderen Seite gehen damit aber auch Herausforderungen einher.

Wettbewerbsvorteile von Softwareunternehmen und hohe Wechselkosten Softwareunternehmen haben sich in der Vergangenheit starke Wettbewerbsvorteile und eine große Preissetzungsmacht erarbeitet. Ein wichtiger Faktor dabei sind die Wechselkosten. Die Umstellung einer Kernplattform ist sowohl technisch als auch betrieblich mit Risiken verbunden. Einige Anbieter profitieren auch von Netzwerkeffekten. Microsoft ist ein gutes Beispiel dafür, weil viele Unternehmen Office und Windows verwenden, weil die meisten Mitarbeiter bereits mit diesen Programmen vertraut sind. In anderen Fällen verstärken proprietäre Datensätze, Integrationen oder Patente die Wettbewerbsvorteile zusätzlich.

Sinkende Eintrittsbarrieren durch KI in der Softwareentwicklung Die negativen Auswirkungen der KI auf die Wettbewerbsvorteile der einzelnen Softwareanbieter werden sicherlich unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Mit den grundsätzlichen Herausforderungen sind jedoch alle konfrontiert. In erster Linie senkt die KI-Programmierung die Eintrittsbarrieren und reduziert damit den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung komplexer Software. Dies könnte dazu führen, dass die Nutzer ihre eigenen Tools entwickeln oder neue Anbieter konkurrierende Software zu deutlich niedrigeren Preisen als die etablierten Unternehmen erstellen. Auch beim Wechsel von Softwaresystemen können KI-Agenten helfen, sodass der ursprüngliche Vorteil hoher Wechselkosten seinen großen Stellenwert verringern dürfte.

Microsoft-Aktie und Software-ETF unter Druck Möglicherweise liegt in dieser Befürchtung, dass KI die Wettbewerbsvorteile von etablierten Softwareherstellern nachhaltig untergraben könnte, ein Grund für die Schwäche von großen Software-Aktien in den letzten Monaten. Bestes Beispiel ist der weltweit größte Softwarekonzern Microsoft. Seit dem Zwischenhoch im Oktober 2025 hat der Wert bis zum Tief in der vergangenen Woche um mehr als 20 Prozent nachgegeben. Und auch der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), der größte Software-ETF, hat seither in einer ähnlichen Größenordnung nachgegeben. Microsoft ist hier das Schwergewicht mit über 9 Prozent. Weitere enthaltene Softwareriesen sind Palantir Technologies, Oracle, Salesforce, Intuit, AppLovin, Palo Alto Networks und Adobe. Auch diese haben sich in den vergangenen Wochen mit unterschiedlichen Ausprägungen negativ entwickelt. Einige Aktien, wie die von Adobe, stehen auch schon länger unter Abgabedruck.

Vergleich von IGV und IGPT und veränderte ETF-Strategie Spannend ist der Vergleich des Software-ETFs IGV mit dem auf KI-Infrastruktur ausgerichteten Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Im langfristigen Chartbild (siehe Chart 1) zeigt sich eine sehr enge Korrelation über einen langen Zeitraum. Beide ETFs haben sich dabei nicht nur mehrheitlich in die gleiche Richtung entwickelt, sondern auch die gleiche Dynamik gezeigt. Das änderte sich dann deutlicher ab 2021, in dem der IGV zunächst den IGPT längere Zeit outperformte, bevor die Strategieänderung des IGPT im August 2023 zu einer Aufholjagd führte. Der IGPT hieß zuvor Invesco Dynamic Software ETF und war ebenfalls auf die US-Softwarebranche konzentriert, was die hohe Korrelation mit dem IGV erklärt. Mit der Strategieänderung und einer neuen Benchmark wurde jedoch der Fokus von US-Software hin zu einem globalen Next-Gen-Software- und KI-Themen-ETF verschoben. Damit umfasst der ETF nicht mehr nur Softwareunternehmen, sondern vor allem Anbieter aus den Bereichen Halbleiter, Cloud-Infrastruktur, KI-Hardware und KI-Software sowie Datenzentren. Schwergewichte sind etwa Micron Technology, NVIDIA, AMD, Alphabet, Meta Platforms, SK Hynix und Intel. Mit Adobe gibt es zudem nur einen Softwarekonzern, der in beiden ETFs in den Top-15 enthalten ist.

Chart 1: Langfristiger Vergleich IGV vs. IGPT Langfristiger Kursvergleich des iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV (rote Linie) und des Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT (blaue Linie). Das Chart zeigt die Entwicklung beider ETFs über mehrere Jahre. (Quelle: TradingView)

Divergierende Entwicklung von Software-ETFs und KI-Infrastruktur Nachdem beide ETFs 2025 zunächst eng miteinander korrelierten, gehen die Entwicklungen seit Juli jedoch immer stärker auseinander. Es hat sich eine ausgeprägte Divergenz gebildet. Während der IGPT weiterhin einen intakten Aufwärtstrend zeigt und am vergangenen Freitag mit 64,80 US-Dollar ein neues Allzeithoch markierte, hat der IGV seit seinem Höchststand im September 2025 um rund 20 Prozent nachgegeben. Während die Befürchtungen hinsichtlich der Disruption durch KI die Softwarebranche belasten, werden die Chiphersteller offenbar weiterhin als große Profiteure des KI-Booms angesehen. Und auch ein anderer Aspekt könnte zum Tragen kommen: die Bewertung. Trotz des Rückgangs in den letzten Wochen weist der IGV immer noch ein extrem hohes KGV von rund 55 auf. Beim IGPT liegt das KGV mit über 23 deutlich darunter und ist damit relativ gesehen wesentlich attraktiver.

Chart 2: Kurzfristige Entwicklung von IGV vs. IGPT Kurzfristiger Kursvergleich des iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV (rote Linie) und des Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT (blaue Linie). Der Chart verdeutlicht die Divergenz beider ETFs in den vergangenen Monaten. (Quelle: TradingView)

Fazit: Kapitalmärkte differenzieren stärker zwischen Software und KI-Infrastruktur Insgesamt zeigt sich, dass der KI-Boom an den Kapitalmärkten zunehmend differenziert betrachtet wird. Während Anbieter von KI-Infrastruktur und Halbleitern weiterhin von hohen Erwartungen getragen werden, stehen etablierte Softwareunternehmen verstärkt im Fokus struktureller Fragen. Die unterschiedliche Entwicklung von Software- und KI-ETFs spiegelt diese veränderte Wahrnehmung deutlich wider.

Häufige Fragen zu KI, Software-Aktien und Technologie-ETFs Warum stehen Software-Aktien im KI-Zeitalter stärker unter Druck als KI-Infrastruktur-Anbieter?

Die zunehmende Nutzung von KI-Programmierung senkt die Eintrittsbarrieren in der Softwareentwicklung und stellt bestehende Wettbewerbsvorteile wie hohe Wechselkosten oder Preissetzungsmacht infrage. Anbieter von KI-Infrastruktur profitieren hingegen unmittelbar vom steigenden Bedarf an Rechenleistung, Chips und Datenzentren. Was unterscheidet den Software-ETF IGV vom KI-ETF IGPT?

Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV konzentriert sich auf etablierte Softwareunternehmen, während der Invesco AI and Next Gen Software ETF IGPT neben Software auch Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, Cloud-Infrastruktur, KI-Hardware und Datenzentren abbildet. Warum entwickelte sich der IGPT zuletzt deutlich besser als der IGV?

Seit Mitte 2025 hat sich eine zunehmende Divergenz zwischen beiden ETFs gezeigt. Während der IGV unter dem Abgabedruck bei Software-Aktien leidet, profitiert der IGPT von der positiven Marktstimmung bei KI-Infrastruktur- und Halbleiterunternehmen. Welche Rolle spielt die Bewertung bei Software- und KI-ETFs?

Neben den strukturellen Unterschieden rückt auch die Bewertung stärker in den Fokus. Der Software-ETF IGV weist trotz der Kursrückgänge ein deutlich höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis auf als der stärker auf KI-Infrastruktur ausgerichtete IGPT.