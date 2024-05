Kaffee-Kette

Warum Starbucks mehr als nur ein Café ist?

Das grüne Logo mit der Meerjungfrau ist in den Großstädten unserer Welt wohl kaum noch wegzudenken. Was macht Starbucks so erfolgreich?

Das grüne Logo mit der Meerjungfrau ist in den Großstädten unserer Welt wohl kaum noch wegzudenken. Was macht Starbucks so erfolgreich?