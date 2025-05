Teilen

Quartalsergebnis halbiert auf 1,1 Mrd. Euro. Waldbrände in Kalifornien belasten mit 1,1 Mrd. Euro. Jahresprognose von 6 Mrd. Euro bestätigt.

Die Munich Re, der weltgrößte Rückversicherer, hat im ersten Quartal 2025 einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Der Nettogewinn halbierte sich nahezu auf 1,09 Milliarden Euro, verglichen mit 2,12 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Hauptursache waren die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, insbesondere in der Region Los Angeles, die den Konzern nach bisherigen Berechnungen mit 1,1 Milliarden Euro belasteten. Ursprünglich hatte Munich Re die Schäden im Februar noch auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Die Anpassung nach unten erklärte Finanzchef Christoph Jurecka mit dem gesunkenen Dollarkurs und dem Effekt aus Eigenrückversicherungen.

Während das Gesamtergebnis den Erwartungen der Analysten entsprach, zeigte sich in den einzelnen Sparten ein gemischtes Bild. So verdiente die Lebens- und Kranken-Rückversicherung mehr als erwartet, während die Schaden- und Unfall-Rückversicherung die Prognosen verfehlte. Zudem fielen die Erträge aus den Kapitalanlagen schwächer aus als vom Markt angenommen. Belastend wirkten dabei insbesondere Wertverluste bei festverzinslichen Papieren aufgrund gestiegener Zinsen in Europa.

An der Börse reagierten die Anleger nervös auf die Nachrichten. Die Munich-Re-Aktie (ISIN: DE0008430026) verlor am Dienstag deutlicher und gehörte damit zu den größten Verlierern im DAX. Sie setzte damit die Korrektur seit dem Allzeithoch von 615,80 Euro im April fort. Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt jedoch weiterhin intakt.

Infobox: Munich Re oder Münchener Rück – Was ist richtig?

Der Konzern firmiert international unter der Marke „Munich Re“, was für „Munich Reinsurance Company“ steht. Dies ist der offiziell verwendete Name in der globalen Kommunikation, im internationalen Finanzmarkt sowie in der Unternehmensdarstellung.

Im deutschen Sprachraum wird das Unternehmen allerdings weiterhin häufig „Münchener Rück“ oder „Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft“ genannt, was die traditionelle Bezeichnung seit der Gründung im Jahr 1880 ist. Beide Begriffe sind korrekt, wobei „Munich Re“ als moderne, einheitliche Markenbezeichnung bevorzugt wird.

Besonders in der Finanzpresse, im Börsenumfeld und auf internationalen Märkten ist „Munich Re“ die geläufigere Form. Im rechtlichen Kontext lautet der vollständige Name weiterhin „Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München“.