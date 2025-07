Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Aktien > Dominanz im Vergleich

NVIDIA auf Rekordhoch: wertvoller als Microsoft, Apple und der DAX

NVIDIA erreicht ein neues Rekordhoch und ist nun wertvoller als Microsoft, Apple und der gesamte DAX

NVIDIA erreicht ein neues Allzeithoch und wird mit 3,9 Billionen US-Dollar bewertet. Das ist mehr als Microsoft, Apple oder der gesamte deutsche Aktienmarkt. Ein Größenvergleich der Superlative.

Am 3. Juli 2025 erreichte NVIDIA ein neues Allzeithoch: 160,98 US-Dollar je Aktie. Damit steigt der Börsenwert des Chipkonzerns auf rund 3,9 Billionen US-Dollar – mehr als je ein anderes Unternehmen in der Geschichte. NVIDIA ist damit aktuell wertvoller als Microsoft, Apple oder sogar der gesamte deutsche Leitindex DAX. Was bedeutet diese Bewertung? Und wie lässt sich diese Größenordnung einordnen? Ein Blick auf Vergleiche offenbart die wahren Dimensionen.

Top Ten der globalen Börsenwerte mit NVIDIA an der Spitze NVIDIA steht an der Spitze der globalen Börsenwelt. Nach dem jüngsten Rekordhoch beläuft sich die Marktkapitalisierung des Chipkonzerns auf rund 3,9 Billionen US-Dollar. Damit ist NVIDIA aktuell mehr wert als Microsoft mit etwa 3,7 Billionen US-Dollar und auch als Apple mit rund 3,2 Billionen US-Dollar. Die beiden Tech-Schwergewichte wurden von einem Unternehmen überholt, das noch vor wenigen Jahren vor allem in Gaming-Kreisen bekannt war. Heute liefert NVIDIA zentrale Hardware für den weltweiten KI-Boom. Die Grafikprozessoren des Unternehmens bilden das Rückgrat moderner Rechenzentren und werden in nahezu allen KI-Anwendungen eingesetzt. Die aktuellen Top Ten der weltweit wertvollsten Unternehmen zeigen, welche Position NVIDIA inzwischen im globalen Börsenranking einnimmt. Aufzählung der Top‑10 Unternehmen nach Marktkapitalisierung (Stand 3. Juli 2025) NVIDIA: 3,888 Billionen US-Dollar

Microsoft: 3,708 Billionen US-Dollar

Apple: 3,190 Billionen US-Dollar

Amazon: 2,372 Billionen US-Dollar

Alphabet: 2,184 Billionen US-Dollar

Meta Platforms: 1,808 Billionen US-Dollar

Saudi Aramco: 1,598 Billionen US-Dollar

Broadcom: 1,294 Billionen US-Dollar

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 1,218 Billionen US-Dollar

Berkshire Hathaway: 1,046 Billionen US-Dollar

NVIDIA-Aktie wertvoller als der gesamte DAX 40 Nicht nur Einzelwerte wie Microsoft oder Apple hat NVIDIA hinter sich gelassen. Auch im Vergleich mit ganzen Indizes wird die neue Dimension deutlich: Der gesamte DAX 40, also die 40 größten börsennotierten Unternehmen an den deutschen Börsen, kommt aktuell auf eine gemeinsame Marktkapitalisierung von etwa 2,45 Billionen US-Dollar. Selbst wenn man alle großen an der Börse notierten deutschen Unternehmen zusammenfasst – derzeit rund 370 Gesellschaften mit einer Gesamtbewertung von etwa 2,94 Billionen US-Dollar – reicht ihr addierter Börsenwert nicht an den von NVIDIA heran. Der US-Konzern ist damit allein mehr wert als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Die Marktdominanz von NVIDIA zeigt exemplarisch, wie sehr technologiegetriebene Geschäftsmodelle traditionelle Industrien überholt haben und heute sogar die Bewertung eines kompletten nationalen Aktienmarktes übertreffen können.

NVIDIA steigert Börsenwert um 700 Prozent in vier Jahren Der Aufstieg von NVIDIA zählt zu den eindrucksvollsten Erfolgsstories der Börsengeschichte. Seit dem Jahr 2021, als das Unternehmen mit rund 500 Milliarden US-Dollar bewertet war, hat sich der Börsenwert auf aktuell etwa 3,9 Billionen US-Dollar gesteigert – ein Plus von mehr als 700 Prozent in nur vier Jahren. Haupttreiber dieser Entwicklung ist die weltweit explodierende Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. NVIDIA gilt heute als Schlüsselanbieter dieser Technologie. Die Grafikprozessoren des Konzerns werden in Rechenzentren, bei der Entwicklung großer Sprachmodelle und in industriellen KI-Systemen eingesetzt.

Bewertung im Fokus: NVIDIA-Aktie überholt ganze Volkswirtschaften Um die schiere Dimension der NVIDIA-Aktie zu verdeutlichen, reicht ein Blick auf das Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten: Die Börsenbewertung des Unternehmens liegt bei rund 3,9 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa der für 2025 erwarteten Wirtschaftsleistung Indiens oder Japans (jeweils rund 4,19 Billionen US-Dollar) und liegt damit über dem BIP von Großbritannien (3,84 Billionen US-Dollar) und Frankreich (3,21 Billionen US-Dollar). Zwar sind Börsenwert und BIP unterschiedliche Messgrößen und damit nur bedingt vergleichbar, dennoch unterstreicht dieser Vergleich, mit welcher Größenordnung NVIDIA operiert. Noch eindrucksvoller wird die Relation beim Blick auf den Umsatz. NVIDIA erzielte im Geschäftsjahr 2024 bereits rund 130,5 Milliarden US-Dollar – ein beträchtlicher Wert. Im Verhältnis zur Marktkapitalisierung entspricht das jedoch einem Wert von rund 25. Zwar bewegte sich diese Kennzahl in der Vergangenheit zeitweise auch über der Marke von 30, dennoch zeigt sich, dass der aktuelle Börsenwert vor allem auf zukünftiges Wachstum setzt. Die Anleger bewerten dabei nicht das Heute, sondern die künftige Dominanz des Unternehmens im KI-Zeitalter. Gleiches gilt bei der Beurteilung der aktuellen Bewertung der NVIDIA-Aktie hinsichtlich Gewinn und Cashflow. Zunächst der Blick auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Mit etwa 45 liegt es knapp über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 42,2. Ähnlich das Bild beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV), das aktuell bei 48,9 notiert (Durchschnitt: 42,3). Relativ zur Historie zeigt die Aktie damit eine leichte Überbewertung. Auch absolut betrachtet erscheinen die Kennzahlen ambitioniert. Sie implizieren hohe Erwartungen an das Gewinn- und Cashflow-Wachstum. Die Frage lautet: Sind diese Erwartungen gerechtfertigt, übertrieben oder vielleicht sogar noch zu niedrig? Und lassen sich solche Steigerungen in den kommenden Jahren halten, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen?

NVIDIA dominiert Indizes: Das bedeutet der Börsenwert für Anleger Die Bewertung und insbesondere der Börsenwert des Unternehmens sind nicht nur abstrakte Zahlen, sondern haben direkte Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Im NASDAQ-100 hat die NVIDIA-Aktie inzwischen ein Gewicht von über 9 Prozent, im S&P 500 macht das Unternehmen rund 7,3 Prozent des Gesamtwerts aus. Damit beeinflusst sie maßgeblich die Kursentwicklung großer Indizes sowie die Performance von ETFs, Fonds und Altersvorsorgeprodukten. Für viele Anleger weltweit hängt die Wertentwicklung ihrer Depots mittlerweile somit auch stark an der Kursentwicklung dieser einen Aktie. Das Beispiel NVIDIA zeigt, dass selbst bei breit gestreuten Investments der wachsende Einfluss weniger Großkonzerne nicht unterschätzt werden sollte. Die zehn größten Positionen im S&P 500 machen inzwischen rund 37 Prozent des Gesamtindex aus, im NASDAQ-100 sind es sogar mehr als 50 Prozent.

Fazit: NVIDIA erreicht neue Börsendimension NVIDIA hat sich innerhalb weniger Jahre vom Nischenanbieter für Grafikchips zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt entwickelt. Mit einem Börsenwert von rund 3,9 Billionen US-Dollar übertrifft der Konzern nicht nur Einzelwerte wie Microsoft und Apple, sondern lässt auch ganze Volkswirtschaften und nationale Aktienmärkte hinter sich. Die Aktie ist zum Schwergewicht in globalen Indizes geworden und prägt dadurch direkt die Entwicklung zahlreicher Finanzprodukte. Für Anleger stellt sich zunehmend die Frage, ob sich ein Investment in NVIDIA noch lohnt. Anleger müssen bereit sein, das Risiko einer bereits ambitionierten Bewertung zu tragen. Ob das Unternehmen in den nächsten Jahren in die Region von 5 Billionen US-Dollar Börsenwert aufsteigt, wie von einigen Beobachtern prognostiziert, hängt maßgeblich davon ab, ob die Ertragsdynamik mit den Erwartungen Schritt halten kann. Wer die Aktie ins Depot legt, setzt darauf, dass sich die in der Bewertung enthaltenen enormen Wachstumserwartungen an den Markt für Künstliche Intelligenz mindestens erfüllen, wenn nicht sogar übertroffen werden.