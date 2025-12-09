Teilen

Aktien > Investor im Nacken

Elliott macht Druck: Ist Pepsi jetzt die bessere Coke?

PepsiCo steht unter Druck: Während Coca-Cola an der Börse hoch bewertet ist, weist Pepsi einen klaren Bewertungsabschlag auf. Reicht das zusammen mit dem Einstieg des Investors Elliott für eine Einstiegschance?

Pepsi oder Coke? Beide Marken haben seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde, und über die Frage, welche Cola besser schmeckt, lässt sich trefflich diskutieren. Diese Debatte bleibt zwangsläufig subjektiv. Weitaus weniger strittig ist hingegen der Blick auf die Börse. Beim objektiven Performancevergleich der Aktien der beiden weltweit größten Getränkehersteller liegt Coca-Cola vorne. Das gilt sowohl für das Börsenjahr 2025 als auch im längerfristigen Rückblick. Der Erzrivale PepsiCo hat jedoch seit September dieses Jahres einen neuen Mitspieler an Deck. Mit Elliott Investment Management ist ein aktivistischer Investor eingestiegen, der für seinen Einfluss auf Management und Strategie bekannt ist. Damit stellt sich für Anleger eine neue Frage: Steigt der Druck auf den Vorstand nun so deutlich, dass sich daraus auch an der Börse neue Impulse ergeben? Und könnte sich für langfristig orientierte Investoren bereits jetzt eine Einstiegschance bei der PepsiCo-Aktie bieten?

Performancevergleich: Coca-Cola schneidet besser ab als PepsiCo Coca-Cola (ISIN: US1912161007, Symbol: KO) ist ein gerne herangezogenes Beispiel, wenn es darum geht, den langfristigen Erfolg von Warren Buffett und seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway zu illustrieren. Auch dass die Investment-Legende gerne Coke trinkt, ist kein Geheimnis. Auf den Geschmack ist Buffett allerdings erst später im Leben gekommen. Fünf Jahrzehnte lang war er ein überzeugter Pepsi-Trinker, bevor er in den 1980er-Jahren die Marke wechselte und begann, bei Coca-Cola einzusteigen. Rückblickend erwies sich das als kluge Entscheidung. Seitdem hat Berkshire allein mit Coca-Cola Dividendeneinnahmen von über 10 Milliarden US-Dollar erzielt. Der zusätzliche Wertzuwachs liegt noch deutlich darüber. Die Aktie gilt daher als Beleg dafür, dass sich langfristige Investments auszahlen können. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Performance von Coca-Cola in den vergangenen 20 Jahren schlechter war als die des Gesamtmarktes. Während der S&P 500 im Schnitt einen Wertzuwachs von 9,3 Prozent (inklusive Dividenden) pro Jahr verzeichnete, kommt die KO-Aktie auf 7,6 Prozent. Allerdings hat sie damit etwas besser abgeschnitten als der Erzrivale PepsiCo (ISIN: US7134481081, Symbol: PEP) mit 6,8 Prozent. Auch der Performancevergleich 2025 fällt zugunsten von Coca-Cola aus. Hier beträgt das Plus bislang 12,8 Prozent, während die Pepsi-Aktie einen Rückgang von 4,2 Prozent verzeichnete. Ist nun vielleicht der Investor Elliott Investment Management ein Katalysator, um wieder Boden gutzumachen?

Elliott Investment Management erhöht den Druck auf das Management Elliott baute im September 2025 eine Position von rund 4 Milliarden US-Dollar in PepsiCo auf. Gemessen am aktuellen Börsenwert von rund 200 Milliarden US-Dollar ist das zwar überschaubar, es war laut eigenen Angaben jedoch die größte Aktienposition des Hedgefonds aller Zeiten. Das Investment wurde mit konkreten Forderungen und Vorschlägen an den Vorstand verknüpft, um den Lebensmittel- und Getränkehersteller strategisch besser aufzustellen und die aktuellen Herausforderungen besser zu meistern. PepsiCo steht unter Druck, weil sich Verbraucherverhalten, Kosten- und Betriebsstruktur sowie die Kapitalallokation in einer Weise verschieben, die Wachstum und Margen belastet. Dabei handelt es sich teilweise um Probleme, die den gesamten Sektor der Getränke- und Snackhersteller betreffen. Dazu zählen veränderte Ernährungspräferenzen und preisbewusstere Einkäufe. Konsumenten greifen häufiger zu gesünderen Snacks und Limonaden, wechseln aufgrund der Inflation zu kleineren Verpackungsgrößen und entscheiden sich verstärkt für Handelsmarken statt für klassische Markenprodukte. Das Unternehmen verzeichnete daher in den vergangenen Monaten in wichtigen Märkten, insbesondere Nordamerika, stagnierende bis rückläufige Volumina bei klassischen Erfrischungsgetränken und einzelnen Snackkategorien. Das belastet das organische Umsatzwachstum und kostet Marktanteile.

Breites Geschäftsmodell als Chance und Risiko zugleich Im Gegensatz zu Coca-Cola, das sich ausschließlich auf Getränke konzentriert, verfolgt PepsiCo außerdem ein zweigleisiges Modell. Die Getränkesparte mit Marken wie Pepsi, 7up, Mirinda, Gatorade, Mountain Dew, Aquafina, Sodastream und Lipton steuert rund 42 Prozent zum Umsatz bei und ist damit der kleinere Bereich. Die übrigen 58 Prozent entfallen auf das Lebensmittelgeschäft mit Marken wie Lays, Doritos, Cheetos, Quaker und Ruffles. Dieses reicht von Kartoffelchips über Müsli bis hin zu Fertiggerichten. Der Grundgedanke hinter dieser Strategie ist nachvollziehbar, da Schwächen in einer Sparte durch die andere ausgeglichen werden sollen. Gleichzeitig bringt diese Struktur aber Komplexität mit sich. Das breite Produktportfolio sowie das große, teils integrierte Produktions- und Abfüllnetzwerk in Nordamerika binden Kapital, verursachen hohe Fixkosten und erschweren schnelle Anpassungen.

Erste Schritte zur Straffung des Konzerns Genau hier setzt der neue Investor Elliott an. Er drängt unter anderem auf eine Neuvergabe der Franchise-Rechte für das Abfüllnetzwerk sowie auf die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden und unterdurchschnittlich performenden Vermögenswerten. Laut jüngsten Presseberichten wurde nach wochenlangen Gesprächen mit dem Vorstand bereits Einigkeit über erste Maßnahmen erzielt. Demnach will PepsiCo nun seine Lieferkette in Nordamerika überprüfen und die Kosten deutlich senken, um das Wachstum anzukurbeln. Dazu könnten fast 20 Prozent der Produktlinien in den Vereinigten Staaten reduziert werden. Zudem rechnet der Konzern damit, im kommenden Jahr die Preise für ausgewählte Lebensmittelprodukte zu senken. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, dass die Vorschläge des aktivistischen Investors nicht folgenlos bleiben.

Bewertung, Dividende und Geduld als entscheidende Faktoren Damit scheint der Startschuss für eine strategische Neuausrichtung gefallen zu sein, auch wenn noch offen ist, wie stark und wie schnell die Maßnahmen wirken werden. An der Börse hält sich die Fantasie bislang in Grenzen. Die Kursentwicklung der vergangenen Wochen signalisiert noch keine nachhaltige Trendwende. Das könnte auch an der weiterhin anspruchsvollen Bewertung liegen. Das KGV von 17,9 und das KCV von 14,4 liegen zwar unter den historischen Durchschnittswerten von 20,9 beziehungsweise 16,1. Ausgesprochen günstig ist die Aktie angesichts der erwarteten moderaten Wachstumsraten dennoch nicht. Zumindest das aus dem Cashflow abgeleitete Renditepotenzial von derzeit knapp 7 Prozent liefert jedoch einen ersten Anhaltspunkt für ein mögliches Investment in die PepsiCo-Aktie. Dies gilt insbesondere, wenn man zusätzlich die aktuelle Dividendenrendite von 3,9 Prozent berücksichtigt. Diese macht PepsiCo gerade für einkommensorientierte Anleger interessant. Ein Blick auf die Bewertung des Erzrivalen Coca-Cola liefert zusätzliche Einordnung. Die Coca-Cola-Aktie wird aktuell mit einem KCV von über 50 gehandelt und liegt damit deutlich über dem historischen Mittelwert von rund 20. Auch beim KGV zeigt sich ein Bewertungsaufschlag. Mit etwa 23,5 notiert es oberhalb des langfristigen Durchschnitts von 21,4. Im relativen Vergleich erscheint PepsiCo damit günstiger bewertet als der Branchenprimus, ohne dass dies allein bereits eine klare Kaufentscheidung rechtfertigt. Gleichzeitig sollte man berücksichtigen, dass der Anpassungsprozess bei PepsiCo selbst mit Elliott im Rücken Zeit für die Entwicklung konkreter Maßnahmen und deren Umsetzung benötigt.

Pepsi-Aktie mit Bewertungsabschlag und Elliott zurück im Spiel? Bietet die PepsiCo-Aktie aktuell eine Einstiegschance? Für kurzfristig orientierte Anleger wohl kaum. Dafür fehlt bislang der klar erkennbare operative Turnaround. Für langfristig denkende Investoren mit Geduld könnte das Papier jedoch wieder an Reiz gewinnen. Der Einstieg von Elliott erhöht den Druck auf das Management und steigert die Wahrscheinlichkeit struktureller Verbesserungen. Gleichzeitig ist die Bewertung moderater als in der Vergangenheit und fällt im direkten Vergleich günstiger aus als bei Coca-Cola, während die Dividende einen soliden Ertragspuffer bietet. Ob PepsiCo damit tatsächlich zur besseren Coke für Anleger wird, lässt sich heute noch nicht beantworten. Klar ist aber: Der Konzern hat durch den Einstieg des aktivistischen Investors neue strategische Impulse erhalten, die sich mittelfristig auch in den Ergebnissen zeigen könnten. Als möglicher Comeback-Kandidat gehört die PepsiCo-Aktie damit zumindest wieder auf die Einkaufsliste.

Häufige Fragen zur PepsiCo-Aktie Ist die PepsiCo-Aktie aktuell unterbewertet?

PepsiCo wird derzeit unter seinen historischen Bewertungsdurchschnitten gehandelt. Sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis als auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegen unter den langjährigen Mittelwerten. Von einer klaren Unterbewertung kann angesichts moderater Wachstumsaussichten jedoch noch nicht gesprochen werden. Die Bewertung wirkt eher fair mit leichtem Puffer nach unten. Die Bewertung ist aber moderater als bei Coca-Cola. Welche Rolle spielt Elliott Investment Management für die weitere Entwicklung?

Der aktivistische Investor erhöht den Druck auf das Management, effizienter zu arbeiten und die Konzernstruktur zu vereinfachen. Erste angekündigte Maßnahmen deuten darauf hin, dass der Einfluss von Elliott konkrete Veränderungen anstoßen könnte. Ob daraus nachhaltig höhere Margen und besseres Wachstum entstehen, wird sich jedoch erst in den kommenden Quartalen zeigen. Warum schneidet PepsiCo an der Börse schlechter ab als Coca-Cola?

Coca-Cola profitiert von einem stärker fokussierten Geschäftsmodell mit klarem Schwerpunkt auf Getränke und einem margenstarken Franchise-System. PepsiCo ist breiter aufgestellt und stärker operativ integriert, was die Komplexität erhöht und Anpassungen erschwert. Diese Struktur hat in den vergangenen Jahren zulasten der Börsenperformance gewirkt. Für welche Anleger ist die PepsiCo-Aktie interessant?

Die PepsiCo-Aktie eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die Geduld mitbringen und Wert auf stabile Dividenden legen. Für kurzfristige Investments oder spekulative Strategien bietet die Aktie derzeit kaum Impulse. Langfristig könnte sie jedoch von strukturellen Verbesserungen und einer operativen Stabilisierung profitieren.