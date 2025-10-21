Teilen

Porsche mit neuem Chef am Steuer: Die Herausforderungen bleiben

Symbolbild (KI-generiert): Ein Fahrer im Porsche-Cockpit steht sinnbildlich für den Führungswechsel. Anleger blicken auf Strategie und Bewertung der Porsche-Aktie. (Abbildung: Shutterstock)

Neue Führung, alte Baustellen: Porsche kämpft mit schwachen Märkten und hohen Kosten. Was Anleger über Strategie, Bewertung und Perspektive der Porsche-Aktie wissen sollten.

Die Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) stellt die Weichen neu. Nach Jahren glänzender Ergebnisse steckt der Sportwagenhersteller in einer Phase der Unsicherheit. Schwächere Absatzmärkte, geopolitische Risiken, steigende Kosten und eine teure Elektrifizierungsstrategie setzen die Luxusschmiede ebenso wie ihren Aktienkurs unter Druck. Jetzt soll ein neuer CEO die Wende bringen. Doch kann ein Führungswechsel reichen, um Anlegern neues Vertrauen zu geben und die Porsche-Aktie wieder auf die Überholspur zu bringen?

Neuer CEO soll Porsche wieder auf Kurs bringen Der Aufsichtsrat der Porsche AG hat Dr. Michael Leiters zum 1. Januar 2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er folgt auf Dr. Oliver Blume, der Porsche zehn Jahre lang geführt und den erfolgreichen Börsengang im Jahr 2022 verantwortet hat. Blume bleibt Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns. Mit Leiters übernimmt ein ausgewiesener Fachmann für Sportwagen und Hybridtechnik das Steuer. Der promovierte Ingenieur war in leitender Funktion bei Ferrari tätig und zuletzt CEO von McLaren Automotive. Zuvor, zwischen 2000 und 2013, arbeitete er bereits bei Porsche und leitete dort die Entwicklung des Cayenne Hybrid. Seine Rückkehr gilt als strategisches Signal, denn Porsche will die technische Exzellenz der Marke wieder stärker betonen und zugleich flexibler auf Marktveränderungen reagieren. Der Führungswechsel beendet zudem einen langwierigen Investorenstreit über Blumes Doppelrolle bei Volkswagen und Porsche. An der Börse wurde die Nachricht zunächst verhalten positiv aufgenommen. Die Aktie legte leicht zu, doch viele Fragen zur künftigen Strategie und zum Marktumfeld bleiben offen.

Strategische Neuausrichtung zwischen E-Antrieb und Rentabilität Porsche steht an einem Wendepunkt. Der bisherige starke Fokus auf Elektromobilität hat auch zu den aktuellen Problemen beigetragen. Der Hersteller setzte in den vergangenen Jahren verstärkt auf E-Modelle, zugleich aber auf einen Mix aus Verbrennungsmotoren, Hybriden und Elektrofahrzeugen. Diese Doppelstrategie birgt Risiken, denn Porsche produziert im Vergleich zu BMW und Mercedes deutlich geringere Stückzahlen und erzielt dadurch weniger Skaleneffekte in der Fertigung. Mit dem Amtsantritt von Michael Leiters könnte nun eine Phase der strategischen Neujustierung beginnen. Spannend wird sein, welche Richtung der neue CEO einschlägt. Eine vollständige Abkehr von der Elektromobilität gilt zwar als unwahrscheinlich, doch vieles spricht dafür, dass Porsche künftig wieder stärker auf seine bewährte Kompetenz bei Verbrennern und Hybriden setzt. Denkbar wäre auch eine stärker modulare Produktionsstrategie nach dem Vorbild von Mercedes-Benz. Dort wählen Kunden primär ein Modell und entscheiden anschließend über die bevorzugte Antriebsart – Verbrenner, Hybrid oder Elektro. Ein solches flexibles Konzept könnte auch für Porsche interessant sein. Das Unternehmen arbeitet bereits mit modularen Plattformen. In einer Mitteilung vom September 2025 hieß es zudem, dass die Entwicklung einer neuen Plattform für künftige Elektrofahrzeuge in die 2030er Jahre verschoben werden soll. Das deutet darauf hin, dass Porsche seine Elektrifizierungsstrategie überprüft und die Prioritäten neu ordnet. Eine neue strategische Ausrichtung dürfte jedoch zunächst Kosten verursachen und ist mit Unsicherheiten verbunden. Und diese Neupositionierung ist nicht die einzige Herausforderung, vor der Porsche derzeit steht.

China-Schwäche, US-Zölle und steigende Kosten belasten das Geschäft Tatsächlich sieht sich Porsche derzeit gleich mit mehreren Belastungsfaktoren konfrontiert. Die Absatzentwicklung in den wichtigsten Auslandsmärkten China und USA bleibt hinter den Erwartungen zurück. Im Reich der Mitte, einst Wachstumstreiber und Prestigeplattform, schwächt sich die Nachfrage nach Luxus-Elektrofahrzeugen spürbar ab. Zugleich erhöht der wachsende Wettbewerb durch heimische Hersteller wie Denza, Yangwang oder Maextro den Druck auf Preise und Margen. In den Vereinigten Staaten machen sich die Strafzölle auf europäische Fahrzeuge bemerkbar. Besonders Porsche leidet darunter, da die USA rund ein Viertel der weltweiten Auslieferungen ausmachen. Hinzu kommen steigende Kosten für Batterietechnik, Software und Digitalisierung, während die Dynamik beim Absatz weiter nachlässt. Diese Gemengelage erschwert es dem Unternehmen, kurzfristig an die früheren Erfolgszahlen anzuknüpfen. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie robust Porsche auf die sich verändernden Märkte reagieren kann und ob die neue Führung in der Lage ist, unter diesen Bedingungen wieder auf einen dynamischeren Wachstumskurs bei Einnahmen und Profitabilität einzuschwenken.

Porsche-Aktie: Hoffnung auf Bodenbildung Die Unsicherheiten rund um Strategie, Märkte und Kosten spiegeln sich auch im Kursverlauf wider. Porsche war im November 2022 zu einem günstigen Zeitpunkt an die Börse gekommen und konnte zunächst eine positive Kursentwicklung aufweisen. Emittiert zu 82,50 Euro, stieg der Preis bis zum Allzeithoch im Mai 2023 auf 120,80 Euro. Danach setzte jedoch eine deutliche Talfahrt ein, die den Kurs im Juni 2025 auf 39,58 Euro drückte. Aktuell notiert die Porsche-Aktie bei 43,36 Euro und liegt damit rund 64 Prozent unter ihrem Rekordstand und etwa 47 Prozent unter dem Ausgabepreis. Immerhin hat sich aus charttechnischer Sicht in den vergangenen Monaten eine vorsichtige Stabilisierung gezeigt. Das Abwärtsmomentum und der vorherige Trend haben sich nicht fortgesetzt, was die Hoffnung auf eine mögliche Bodenbildung weckt. Ein solches Szenario ist allerdings noch nicht bestätigt, und die Aktie könnte durchaus eine weitere Abwärtswelle starten. Auch dürfte es der Kurs weiterhin schwer haben, mögliche Aufwärtsimpulse zu halten. Schon länger investierte und möglicherweise enttäuschte Anleger könnten solche Gegenbewegungen als Gelegenheit sehen, sich von Verlustpositionen zu trennen. Handfeste Katalysatoren sind daher notwendig, um die Aktie wieder nachhaltig nach oben in Bewegung zu bringen. Neue Impulse für den Porsche-Kurs – in beide Richtungen – könnten dabei schon bald folgen: Am Freitag, dem 24. Oktober 2025, legt die Porsche AG Quartalszahlen vor.

Porsche AG

Unterbewertet, doch Vertrauen fehlt Deshalb könnte es sinnvoll sein, die Vorgehensweise des neuen Porsche-Chefs genau zu beobachten. Vielleicht gibt es bald Anhaltspunkte, die eine Neubewertung an der Börse ermöglichen und verlorenes Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Neu geschürte Zuversicht würde dabei auf eine schon jetzt vergleichsweise günstig erscheinende und aus Value-Sicht verlockend wirkende Bewertung treffen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt derzeit bei 7,4 und damit sowohl absolut niedrig als auch unter dem bisherigen Durchschnitt von 10,3. Das deutet auf eine gewisse Unterbewertung hin. Legt man die durchschnittlichen Analystenschätzungen für das Wachstum des operativen Cashflows zugrunde, die für das kommende Jahr bei 19 Prozent und für das darauffolgende Jahr bei 10 Prozent liegen, wirkt die aktuelle Bewertung attraktiv. Sie spiegelt jedoch zugleich die bestehenden Herausforderungen wider. Unsicher bleibt, ob Porsche die erwarteten Wachstumsraten tatsächlich erreichen kann. Der neue CEO steht vor der Aufgabe, die Strategie zu schärfen, Effizienzpotenziale zu heben und die Rentabilität zu sichern. Erst wenn hier konkrete Fortschritte sichtbar werden, könnte die Aktie auch aus Bewertungs- und Vertrauensaspekten wieder stärker ins Blickfeld der Anleger rücken.

Zwischen Markenstärke und Marktunsicherheit Mit Michael Leiters bekommt Porsche einen Chef, der technisches Know-how und Erfahrung im Luxussegment vereint. Seine Zeit bei Ferrari, McLaren und Porsche selbst hat ihn mit den Erwartungen anspruchsvoller Kunden ebenso vertraut gemacht wie mit der Herausforderung, sportliche Performance mit Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Ob er das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann, wird sich jedoch erst zeigen müssen. Die Ausgangslage ist anspruchsvoll. Der Markt schwächelt, die Kosten steigen und die strategische Richtung muss neu justiert werden. Gleichzeitig bietet die aktuelle Bewertung Chancen für Investoren mit langfristigem Horizont. Wer an die Marke und ihre Fähigkeit glaubt, sich anzupassen, könnte die derzeitige Unsicherheit als Beobachtungsphase nutzen. Noch ist Geduld gefragt, doch Porsche bleibt ein Unternehmen mit Potenzial, vorausgesetzt, der neue Chef findet den richtigen Kurs zwischen Tradition und Transformation. Wenn der Kurs dann tatsächlich anspringt und sich die Bodenbildung bestätigt, könnte der Moment gekommen sein, mit Blick auf das eigene Depot wieder auf Porsche abzufahren. Vorerst heißt es jedoch: abwarten.