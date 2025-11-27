Teilen

Aktien > Neue Übernahmefantasie

PUMA-Aktie springt nach oben: vom Bettvorleger zur gejagten Katze

PUMA-Sneaker im Stadtbild: Die Marke bleibt im Alltag präsent, an der Börse wird aktuell vor allem die Aktie heiß diskutiert. Es gibt Übernahmegerüchte. (Foto: shutterstock)

Die PUMA-Aktie springt nach neuen Übernahmegerüchten deutlich an. Mögliche Käufer sorgen für Kursfantasie. Bewertung, Krise und Chart zeigen, warum der Titel aktuell vor allem eine spekulative Story bleibt.

Die PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603) hat am Donnerstag einen kräftigen Kursanstieg verzeichnet. Neu angefachte Übernahmespekulationen haben zu einem kleinen Kursfeuerwerk geführt. Der zuletzt stark gebeutelte Sportartikelhersteller sorgt damit wieder für Schlagzeilen. Aber reicht das aus, um den MDAX-Wert nun auch als Investment infrage zu ziehen?

PUMA-Aktie mit Kurssprung: vom Tief zurück ins Blickfeld Vom gefragten Raubtier zum Bettvorleger und jetzt wieder zurück? Der jüngste Kursanstieg der PUMA-Aktie könnte zu dieser Hoffnung verleiten. Mit einem Kurs von 15,30 Euro hatte sie vor wenigen Tagen den tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren markiert. Seit dem Allzeithoch im November 2021 bei über 115 Euro hatte der Kurs damit um rund 87 Prozent nachgegeben. Aktuell kostet die Aktie 19,50 Euro und hat sich damit deutlicher von dem Mehrjahrestief nach oben abgesetzt. Die schon seit Jahren immer mal wieder auftretenden Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Sportartikelherstellers sind nun wieder angefacht worden und haben zu der Gegenbewegung geführt.

Übernahmegerüchte: Anta, Li Ning und Asics im Spiel Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg soll der chinesische Konzern Anta Sports (ISIN: KYG040111059) eine Offerte für PUMA erwägen. Anta Sports gehört bereits die Sportartikelmarke Fila sowie der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin. Anta Sports ist gemessen am Umsatz inzwischen der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller nach Nike (ISIN: US6541061031) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0). Der Jahresumsatz 2024 lag bei umgerechnet rund 9 Milliarden Euro und übertraf damit die 8,82 Milliarden Euro von PUMA. Die Marktkapitalisierungen driften jedoch stark auseinander. Anta Sports kommt aktuell auf rund 25,6 Milliarden Euro, PUMA auf etwa 2,5 Milliarden Euro. Rein finanziell erscheint eine Übernahme damit machbar, etwa über eigene Aktien oder eine Kombination aus Aktien und einer Barkomponente. Laut Bloomberg sollen sich aber nicht nur Anta Sports, sondern auch der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Sportartikelhersteller Asics für PUMA interessieren. Als zentrale Hürde gilt die Bewertungsvorstellung der französischen Milliardärsfamilie Pinault. Sie hält rund 29 Prozent an PUMA. Bereits im August berichtete Bloomberg, dass die Familie einen Verkauf der Beteiligung prüfe. Im September bezeichnete François-Henri Pinault die Beteiligung als „interessant“, aber „nicht strategisch“. Offizielle Offerten liegen bislang jedoch nicht vor, sodass sich über einen Verkauf erst einmal nur spekulieren lässt. Auch ein Bieterwettstreit ist möglich, aber keineswegs sicher.

Bewertung und Krise: Warum Deutschlands Nr. 2 im Sportartikelmarkt unter Druck geraten ist Und damit zum Knackpunkt. Wie hoch müssten potenzielle Käufer bieten, um sich eine Mehrheit zu sichern? Aktuell sind mindestens rund 4,8 Milliarden Euro nötig, also der Börsenwert inklusive Verschuldung. Aber reicht das? Wohl eher nicht. Aber wo liegt dann die Schmerzgrenze? Schließlich ist PUMA aktuell nicht gerade in Bestform, weshalb die Preisvorstellungen von Verkäufer und Käufer weit auseinander gehen könnten. Wer eine Übernahme wagt, muss sehr davon überzeugt sein, das Unternehmen aus der tiefen Krise herausholen zu können. Dazu muss aber der Kaufpreis stimmen. Das nun entsprechende Gerüchte aufkommen, verwundert angesichts der massiven Kurstalfahrt nicht. Die einst starke Marke hat bei den Anlegern deutlich an Glanz in den letzten Jahren verloren. Aus einer starken Raubkatze ist ein Bettvorleger geworden, der mit seiner geschäftlichen Performance nicht überzeugen konnte. Trotz steigender Umsätze in den vergangenen Jahren sind Margen und Gewinne rückläufig. Das führte zu einer deutlichen Neubewertung. Das hat vor allem strukturelle Gründe wie die hohe Abhängigkeit vom Großhandel, Schwächen in der Markenpflege und Produktpositionierung sowie Ineffizienzen in Produktion, Lieferkette, Lagerhaltung, Vertrieb und Organisation. Zusätzlich belasten die US-Zölle auf Importe aus China und Vietnam das Geschäft im wichtigen US-Markt, da ein Großteil der Produktion in Asien angesiedelt ist. PUMA wurde so von einer Wachstumsstory zu einem Turnaround-Fall. Mehrere Prognosesenkungen, zuletzt im Juli 2025, haben das Vertrauen weiter beschädigt. Das Gesamtjahr 2025 dürfte damit wahrscheinlich ein Verlustjahr werden.

Reset-Phase: Strategie unter neuem Chef PUMA versucht gegenzusteuern und spricht offiziell von einer „Reset-Phase“. Der neue Vorstandschef Arthur Hoeld hat ein Restrukturierungsprogramm gestartet. Künftig soll sich PUMA stärker auf „Sports Authenticity“ konzentrieren. Dazu zählen Football, Running und Training. Parallel will man fashion-led und Premium-Positionierungen ausbauen. Weniger Produkte, ein stärkerer Fokus auf das Direktgeschäft mit den Konsumenten, gezielteres Marketing und sinkende Kosten gehören zum Paket. Dazu wird es weiteren Stellenabbau geben. Kurzfristig belastet das Ergebnis, mittelfristig soll es die Basis für eine operative Erholung legen.

PUMA-Aktie im Chart und als Spekulation: Chance oder Strohfeuer? An der Börse konnte PUMA damit bislang allerdings nicht überzeugen. Erst die neuen Übernahmegerüchte haben die Aktie nach oben getragen. Ergänzend könnten die Bewegungen durch die Schließung von Short-Positionen verstärkt worden sein, Stichwort Short-Squeeze. Das relativiert das aktuelle Momentum. Sollten die Spekulationen anhalten, könnten weitere Leerverkäufer unter Druck geraten und ihre Positionen eindecken. Das kann den Kurs kurzfristig weiter treiben. Eine verlässliche und nachhaltige Neubewertung lässt sich daraus aber nicht ableiten. Für kurzfristig orientierte Trader, die mit der hohen Volatilität umgehen können, bleibt die PUMA-Aktie damit spekulativ interessant. Als klassisches Investment ist der Titel trotz des jüngsten Aufbäumens weiterhin nicht geeignet. Zu viele operative und strukturelle Baustellen sind noch offen, und die Übernahmefantasie ist bislang nicht mehr als ein Gerücht.

FAQ zur PUMA-Aktie und den Übernahmegerüchten Ist an den Übernahmegerüchten um PUMA wirklich etwas dran?

Bislang beruhen die Spekulationen ausschließlich auf einem Bericht von Bloomberg. Offizielle Stellungnahmen oder bestätigte Angebote gibt es derzeit nicht. Solange keine formelle Offerte vorliegt, bleibt das Übernahmethema reines Börsenrauschen mit entsprechend hohem Risiko für Anleger. Warum ist die PUMA-Aktie für mögliche Käufer gerade jetzt interessant?

Der starke Kursverfall seit 2021 hat die Bewertung deutlich gedrückt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden Euro wirkt PUMA im Vergleich zu Wettbewerbern wie Anta Sports günstig. Für strategische Käufer könnte genau das den Reiz ausmachen, zumal die Marke global bekannt ist und trotz Krise über starke Marktpositionen verfügt. Ist die PUMA-Aktie derzeit kaufenswert?

Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Lage angesichts der operativen Probleme und der unsicheren Turnaround-Perspektive schwierig. Für kurzfristig agierende Trader kann die Aktie aufgrund der erhöhten Volatilität und der Übernahmefantasie interessant sein. Das bleibt jedoch eine spekulative Wette mit entsprechendem Risiko.