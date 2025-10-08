Teilen

Rigetti Computing-Aktie: Heiße Wette auf den Quanten-Durchbruch

Ein supraleitender Quantenprozessor in einem Hochtechnologie-Labor – solche Systeme entwickeln Unternehmen wie Rigetti Computing, die an den Durchbruch im Quanten-Computing glauben. (Foto: shutterstock)

Die Rigetti Computing-Aktie heizt die Tech-Fantasie an: 13,5 Milliarden US-Dollar Börsenwert, aber nur 11 Millionen US-Dollar Umsatz. Eine Wette auf den Quanten-Durchbruch – mit enormem Risiko.

Die Aktie von Rigetti Computing (ISIN: US76655K1034) sorgt derzeit erneut für Schlagzeilen. Innerhalb von nur vier Wochen hat sich der Kurs mehr als verdreifacht – ein Plus von über 200 Prozent. Seit dem ersten großen Kursschub vor rund einem Jahr hat das Papier sogar um beeindruckende rund 3.500 Prozent zugelegt. Die Anlegerfantasie rund um Quantencomputer treibt den Kurs immer weiter nach oben. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell, dass Rigetti kein Fall für schwache Nerven ist. Der steile Anstieg spiegelt vor allem die wachsende Hoffnung wider, dass Quanten-Computing endlich den Sprung aus dem Labor in die kommerzielle Anwendung schafft. Kaum ein Technologiethema verspricht derzeit ähnlich revolutionäres Potenzial. Doch die rasante Kursentwicklung zeigt auch, wie extrem volatil und spekulativ Titel wie Rigetti Computing sind.

Benchmark zeigt sich optimistisch: Neues Kursziel für die Rigetti-Aktie Rückenwind erhielt die Rigetti-Aktie zuletzt durch eine frische Kaufempfehlung der Investmentbank Benchmark. Analyst David Williams erhöhte das Kursziel deutlich – von 20 auf nun 50 US-Dollar. Angesichts des aktuellen Kursniveaus von rund 44 US-Dollar fällt das verbleibende Aufwärtspotenzial damit allerdings überschaubar aus. In seiner Analyse lobt Williams dennoch die „starke Umsetzung“ und die „differenzierten Produkte und Services“ des Unternehmens. Rigetti habe in den vergangenen Monaten deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Qubit-Fidelity (also der Stabilität und Genauigkeit der kleinsten Recheneinheiten eines Quantencomputers) erzielt und verfüge über eine skalierbare Architektur, die langfristig entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern könne. Darüber hinaus sieht Benchmark in der wachsenden Zahl an Regierungs- und Privatkundenverträgen ein klares Signal, dass der Schritt in Richtung Kommerzialisierung begonnen hat. Williams betont zudem das umfangreiche IP-Portfolio des Unternehmens, das nicht nur Schutz vor Konkurrenz bietet, sondern Rigetti auch zu einem potenziellen Übernahmeziel für größere Tech-Konzerne machen könnte. Gleichzeitig mahnt der Analyst jedoch zur Vorsicht. Die Bewertung vieler Quanten-Computing-Unternehmen lasse sich derzeit kaum solide untermauern. Der Markt befinde sich noch in einer frühen Phase seines Investitionszyklus. Dennoch bleibe die langfristige Chance im Quantum-Segment enorm – vorausgesetzt, die Branche liefert weiter messbare technische Fortschritte.

Was Rigetti eigentlich macht Rigetti Computing zählt zu den Pionieren im Bereich der supraleitenden Quantencomputer. Das Unternehmen entwickelt Hardware und Software, mit denen sich extrem komplexe Berechnungen durchführen lassen, die selbst für die leistungsstärksten klassischen Supercomputer unlösbar wären. Die potenziellen Anwendungsfelder sind vielfältig. Sie reichen von der Medikamentenentwicklung über die Materialforschung bis hin zur Optimierung von Finanzportfolios. Konkret setzt Rigetti auf eine vertikal integrierte Hardware-Architektur, bei der das Unternehmen nahezu alle Schritte selbst kontrolliert – vom Design der Quantenchips bis zur Cloud-basierten Bereitstellung der Systeme. Dieses Modell soll langfristig Skalenvorteile schaffen und Kosteneffizienz sichern. Die großen Zukunftserwartungen an die Rigetti-Aktie beruhen auf der Hoffnung, dass das Unternehmen eines Tages den sogenannten Quantum Advantage erreicht, also den Punkt, an dem Quantencomputer Aufgaben schneller und effizienter lösen als klassische Rechner. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik.

Zahlen, die ernüchtern So beeindruckend die Vision ist, so ernüchternd sind die aktuellen Geschäftszahlen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Rigetti Computing gerade einmal 11 Millionen US-Dollar Umsatz. Im ersten Halbjahr 2025 waren es rund 3 Millionen US-Dollar. Angesichts der hohen Entwicklungskosten schreibt das Unternehmen weiter tiefrote Zahlen: Das EBIT lag 2024 bei minus 69 Millionen US-Dollar, der Jahresverlust nach Steuern sogar bei 201 Millionen US-Dollar. Auch der operative Cashflow ist weiterhin negativ. Trotz dieser Zahlen bringt es die Rigetti-Aktie derzeit auf eine Marktkapitalisierung von etwa 13,5 Milliarden US-Dollar und damit auf eine Bewertung, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Erlösen steht. Immerhin konnte die Firma den Kursanstieg der vergangenen Monate nutzen, um durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital einzusammeln. Der Cashbestand lag Ende des zweiten Quartals bei 426 Millionen US-Dollar, was Rigetti zumindest vorerst den nötigen finanziellen Spielraum verschafft, um seine Entwicklungsarbeit fortzusetzen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wann gelingt der Sprung in die kommerzielle Phase? Bis dahin dürfte Rigetti auf externe Finanzierung angewiesen bleiben – mit dem Risiko weiterer Verwässerungseffekte für bestehende Aktionäre.

Brancheneinordnung: Auch andere Quanten-Player kämpfen mit ähnlichen Hürden Ein Blick auf andere börsennotierte Quanten-Unternehmen zeigt, dass Rigetti mit seinen Herausforderungen nicht allein steht. Auch Wettbewerber wie IonQ (ISIN: US46222L1089), D-Wave Quantum (ISIN: US26740W1099) oder Quantum Computing (ISIN: US74766W1080) verfügen bislang über kaum nennenswerte Umsätze, werden aber dennoch mit Milliarden bewertet. IonQ gilt derzeit als einer der bekanntesten Player im Markt. Das US-Unternehmen setzt auf eine ionenbasierte Quantenarchitektur, bei der elektrisch geladene Atome (Ionen) als Qubits dienen. Diese Technologie gilt als besonders präzise, ist aber aufwendig und teuer in der Skalierung. D-Wave Quantum verfolgt dagegen einen anderen Ansatz: Das Unternehmen nutzt Quantum Annealing, eine Technik, die vor allem für Optimierungsprobleme geeignet ist. D-Wave war eines der ersten Unternehmen, das Quantenlösungen kommerziell anbot – bislang jedoch mit überschaubarem wirtschaftlichen Erfolg. Quantum Computing wiederum setzt auf photonische Systeme und entwickelt Hardware und Software für spezielle Quantenanwendungen. Trotz unterschiedlicher technischer Ansätze eint alle drei Firmen eines: Sie schreiben Verluste, investieren massiv in Forschung und müssen den Beweis der Kommerzialisierung erst noch erbringen. Auch große Technologiekonzerne wie IBM, Google (Alphabet), Microsoft oder Amazon Web Services arbeiten intensiv an eigenen Quanten-Programmen. Diese verfügen über deutlich größere Budgets und Forschungsressourcen, sind allerdings breit diversifiziert, sodass Quantencomputing dort nur ein Teilbereich ist. Gerade diese finanzstarken Technologieriesen könnten in Zukunft jedoch ein Interesse daran haben, spezialisierte Quantenunternehmen wie Rigetti, IonQ oder D-Wave zu übernehmen, um ihre eigene Entwicklung zu beschleunigen und sich strategische Technologiekompetenz zu sichern.

Fazit: Reine Spekulation mit großem Potenzial Rigetti Computing ist zweifellos eines der spannendsten Unternehmen im Bereich Quanten-Computing. Wer hier investiert, setzt auf den technologischen Durchbruch einer Zukunftstechnologie, die ganze Branchen verändern könnte. Doch ebenso klar ist: Noch ist das Geschäftsmodell nicht tragfähig. Die Aktie bleibt daher eine reine Wette auf die Zukunft. Anleger, die auf einen großen Durchbruch spekulieren wollen, können mit einem kleinen Einsatz dabei sein. Als langfristiges Investment oder gar als Kernposition im Depot eignet sich Rigetti jedoch nicht. Dafür sind die Risiken zu hoch und die Bewertung zu ambitioniert. Quanten-Computing mag das nächste große Ding sein – aber an der Börse gilt: Fantasie ist gut, Realismus besser.

Andere Quanten-Computer-Aktien im Überblick Unternehmen Börsenwert (07.10.25) Technologie/Kurzbeschreibung IonQ (IONQ) 20,3 Mrd. USD Ionenbasierte Quantencomputer

Führender Anbieter in der Trapped-Ion-Technologie mit Fokus auf Cloud-Integration D-Wave Quantum (QBTS) 10,9 Mrd. USD Quantum Annealing

Spezialist für Optimierungsprobleme, erster Anbieter kommerzieller Quantenlösungen Quantum Computing Inc. (QUBT) 3,45 Mrd. USD Photonische Systeme

Entwickelt Hardware- und Softwarelösungen für Quantenanwendungen IBM, Google, Microsoft, Amazon - verschiedene Technologien

Große Tech-Konzerne mit eigenen Quanten-Programmen und hohen Forschungsbudgets