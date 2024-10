Teilen

Weltweit herrscht Krieg. Darin im Einsatz: westliche Waffen. Auch der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall verdient prächtig. Aber Rüstungsaktien als Geldanlage? Eine Frage der Perspektive.

Wenn die Wendehälse den Ton angeben

Kommentar von Oliver Stock

„Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.“ Nach diesem Motto verhalten sich all die, die jetzt begeistert Rüstungsaktien kaufen. Die öffentliche Meinung hat sich gedreht. Sie weiß wieder, wozu die Bundeswehr gebraucht wird, und sie hat erkannt, dass alles Grüne und die ganze Nachhaltigkeitsdebatte nichts wert ist, wenn der Feind mit Kanonen vor der eigenen Haustür lungert. Deswegen wird in Sachen Rüstung und Verteidigung alles, was gestern noch gegolten hat, heute über Bord geworfen. Die Wendehälse geben den Ton an.

Dabei gibt es Gesetze und Regeln, die genau dann einen Rahmen bilden sollen, wenn es schwierig wird, sich an sie zu halten. Es ist kein Problem, ein „Du sollst nicht klauen“ vorzugeben, wenn nichts zu klauen da ist. Sich aber bei großem Durst, sengender Hitze und ohne Geld daran zu halten, wenn man an der Theke mit eisgekühlten Getränken vorbeigeht, ist schon schwieriger.

Europa hat in einem mühsamen Prozess zu den ESG-Regeln gefunden. Sie haben die Rüstungs-, Tabak- und Glücksspielindustrie grundsätzlich als „socially harmful“ also sozial-schädlich eingestuft. Banken hatten darauf Kapitalflüsse in die Rüstungsindustrie gekappt. Und das alles gilt jetzt nicht mehr, weil unsere Perspektive mit einmal verrutscht ist? Klar können wir alle flexibel im Kopf sein. Aber wenn wir das jetzt sind, sollten wir uns zumindest für unsere moralische Borniertheit vorher entschuldigen, und für die Zukunft genauer überlegen, welche Regeln wir aufstellen. Am besten nur solche, die auch dann Bestand haben, wenn sich die Welt verändert.

Und noch etwas kommt hinzu: Der Staat überlässt in Deutschland das Geschäft mit der Rüstung lieber anderen. Er ist Großaktionär bei der Telekom, beteiligt sich seit mehr als einem Jahrzehnt an der Commerzbank und ihm gehört die Bahn zu Gänze – all das, weil es entweder Unternehmen sind, die für eine lebensnotwendige Infrastruktur sorgen oder weil ihre Pleite den Staat in noch größere Turbulenzen brächte, als wenn er sie einfach mit eigenem Geld über Wasser hält. Wenn Rüstung und Verteidigung aber für ein Land überlebensnotwendig sein sollen – und an der Annahme ist sicherlich etwas dran – dann sollte auch eine Regierung so ehrlich sein, und den Einstieg als Großaktionär bei einem heimischen Rüstungskonzern vollziehen.

Das den eigenen Bürgern zu überlassen und sie damit vor eine Entscheidung zu stellen, die sie selbst nicht in der Lage ist zu treffen, ist eine Form von politischer Hasenfüßigkeit, die den in Deutschland Regierenden ähnlich sieht. Diese Haltung verunsichert aber die Aktionäre, die in Friedenszeiten Sorge haben müssen, wieder als Buhmänner dazustehen.

All das spricht jetzt nicht gegen den Einstieg als Aktionär in Rüstungsunternehmen. Es spricht nur dafür, es sich nicht leicht zu machen. Aktionäre sind keine Spekulanten, sondern Miteigentümer. Sie sollten sich klar darüber werden, ob sie das, was ihr Unternehmen macht, mittragen wollen.