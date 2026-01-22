Teilen

SanDisk-Aktie mit 1.400 Prozent Plus seit der Börsenrückkehr

Ein Techniker arbeitet an Server-Racks in einem Rechenzentrum. Speicherlösungen für Rechenzentren gehören zu den zentralen Geschäftsfeldern von SanDisk. (Foto: shutterstock)

Die SanDisk-Aktie hat seit der erneuten Börsennotierung eine bbeindruckende Kursentwicklung gezeigt. Der starke Lauf fällt in einen zyklischen Markt und geht mit hohen Gewinnerwartungen einher, was Bewertungsfragen aufwirft.

Im November 2025 ist die SanDisk-Aktie (ISIN: US80004C2008) in den S&P 500 aufgestiegen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt dürfte der Speicherspezialist wieder stärker in den Fokus der Anleger gerückt sein. Weitaus spektakulärer als die Aufnahme in den Leitindex ist jedoch die Performance: Das Kursplus seit dem Beginn der erneuten Börsennotierung vor nicht einmal einem Jahr beläuft sich inzwischen auf mehr als 1.400 Prozent. Grund genug, sich den Wert etwas genauer anzuschauen.

Kursrallye nach Western-Digital-Abspaltung und S&P-500-Aufstieg Und wieder ein neuer Kursrekord: Bei der SanDisk-Aktie gehören neue Bestwerte seit einiger Zeit zum Alltag. Der S&P-500-Wert hat schlicht einen Lauf. Die Performance seit Februar 2025, als das Unternehmen durch die Abspaltung von Western Digital (ISIN: US9581021055) wieder ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen wurde, ist beeindruckend. Mehr als 1.400 Prozent Zuwachs in nicht einmal zwölf Monaten werden normalerweise nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Zumal es sich nicht um einen extrem kleinen Wert handelt, bei dem solche Kursexplosionen hin und wieder vorkommen. SanDisk war mit einer Börsenkapitalisierung von rund 4,6 Milliarden US-Dollar gestartet, inzwischen sind es über 75 Milliarden US-Dollar.

Steiler Anstieg seit August 2025 nach Prognose-Überraschung Was im Chartverlauf besonders auffällt, ist der außergewöhnlich steile Anstieg seit August 2025. Damals hatte das Unternehmen seine Ergebnisse für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2024/25 sowie den Ausblick für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorgelegt. Es meldete deutlich über den eigenen Prognosen liegende Ergebnisse. Außerdem stellte das Management weiter kräftig steigende Umsätze und Gewinne in Aussicht und betonte in diesem Zusammenhang insbesondere die starke Nachfrage nach modernen Flash-Speichern der neuesten Generation sowie Speicherlösungen für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Am Markt wurde dies offenbar als Bestätigung eines beginnenden Aufschwungs im NAND-Speichermarkt, einer besonders weit verbreiteten Form von Flash-Speicher mit hoher Speicherdichte, sowie im KI-Speichermarkt gewertet.

NAND-Flash, Rechenzentren und KI-Anwendungen als Nachfrage-Treiber SanDisk ist kein unbeschriebenes Blatt. Das Unternehmen gilt als Pionier bei Flash-Speichern und war von 1995 bis zur Übernahme durch Western Digital im Jahr 2016 bereits börsennotiert. Nach der Abspaltung im vergangenen Jahr steht der Konzern nun erneut als klar fokussierter Flash-Spezialist auf eigenen Beinen. Der Technologiekonzern entwickelt NAND-Flash, SSDs, Embedded-Speicher, Speicherkarten und USB-Lösungen für Rechenzentren, Cloud-Anwendungen, Edge-Geräte und Endkunden. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch der starke Kursanstieg der SanDisk-Aktie in den vergangenen Monaten. Der KI-getriebene Boom bei Datacenter-SSDs und NAND-Flash sowie eine zyklische Verknappung im NAND-Markt mit steigenden Preisen waren treibende Katalysatoren, die zusammen mit starken Geschäftsergebnissen den Preisanstieg befeuerten. Hinzu kam die Neubewertung als klar fokussierter Pure-Play-Flash-Spezialist, der als eine Art Schaufelverkäufer des KI-Booms gelten kann.

Produktstrategie, Kapazitätsausbau und Positionierung im KI-Umfeld Schließlich liefert das Unternehmen mit seinen Produkten zentrale Infrastrukturbausteine, die für Training und Betrieb von KI-Modellen in Rechenzentren benötigt werden. Damit profitiert SanDisk indirekt vom KI-Trend, ohne selbst KI-Anwendungen zu entwickeln. Entsprechend begann das Unternehmen im September, seine Produktkapazitäten zu erweitern. Zudem gab es zuletzt Berichte, wonach SanDisk den Preis für hochkapazitive 3D-NAND-Speichergeräte für Solid-State-Laufwerke der Enterprise-Klasse im ersten Quartal 2026 verdoppeln könnte, da für die kommenden Quartale eine starke Nachfrage nach Speicherlösungen der Serverklasse erwartet wird. Auf der CES 2026 stellte SanDisk zudem seine SSD-Marke Optimus sowie die Produktreihen GX und GX Pro für Gamer, Kreative und KI-Workloads vor und unterstrich damit die Ambitionen, weiterhin leistungsstarke Speicherlösungen für unterschiedliche Anwendungen zu entwickeln.

Zyklischer NAND-Markt und große Konkurrenz Dennoch bleibt der Konzern ein zyklischer Speicherhersteller, dessen Geschäft stark von Angebot, Nachfrage und Preisen im NAND-Markt abhängt und nicht ausschließlich vom KI-Sektor getrieben wird. Hinzu kommt ein harter Preis- und Technologiewettbewerb mit großen Speicheranbietern wie Samsung Electronics (ISIN: KR7005930003) oder Micron Technology (ISIN: US5951121038). Das Geschäft ist zudem sehr kapitalintensiv und stark von der Auslastung der Werke abhängig. Weitere Risiken ergeben sich aus der Abhängigkeit von Gemeinschaftsunternehmen und asiatischen Fertigungsstandorten, etwa bei Lieferkettenproblemen oder geopolitischen Spannungen.

Hohe Erwartungen treffen auf bislang ernüchternde Zahlen Die mit der Kursrallye deutlich gestiegenen Erwartungen werfen zudem Bewertungsfragen auf. Die nackten Zahlen sind ernüchternd. Nach zwei Jahren mit deutlichen Verlusten beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gab es 2024/25 (bis Ende Juni) zwar einen Gewinn von 507 Mio. US-Dollar. Hohe Abschreibungen sorgten jedoch unter dem Strich erneut für rote Zahlen. Im ersten Quartal 2025/26 folgte zwar ein Gewinn von 181 Mio. US-Dollar, allerdings auf bereinigter Basis, da Sondereffekte, insbesondere aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, herausgerechnet wurden. Das darauf basierende Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 1,22 US-Dollar. Für das zweite Quartal 2025/26 erwartet SanDisk ein bereinigtes EPS von 3,00 bis 3,40 US-Dollar. Legt man diese Zahlen als Basis für eine Prognose für das Gesamtjahr zugrunde, ergibt sich ein Wert im Bereich von etwa 13,00 US-Dollar, was sich mit den durchschnittlichen Analystenprognosen von derzeit 13,51 US-Dollar deckt. Das entspräche einem KGVe von rund 37. Für 2026/27 gehen die durchschnittlichen Analystenschätzungen dann von einem EPS von über 24,00 US-Dollar aus. Damit würde das KGVe auf etwa 21 sinken und auf den ersten Blick moderat erscheinen.

SanDisk-Aktie: Bewertung, Trading-Fokus und Risiko möglicher Korrekturen Angesichts der angenommenen Wachstumsraten wirkt die Bewertung damit zunächst nicht maßlos überzogen. Die Unsicherheit, ob SanDisk tatsächlich in diesem Umfang bei den Gewinnen zulegen kann, sowie die Verwässerung durch ausgeklammerte Sondereffekte trüben diese Einschätzung jedoch. Eine abschließende Beurteilung aus Value-Sicht fällt damit schwer. Vielleicht können die für den 29. Januar anstehenden Quartalszahlen hier mehr Gewissheit bringen. Alles zusammengenommen erscheint die Aktie aus Bewertungssicht derzeit jedoch wenig attraktiv. Damit ist SanDisk vor allem ein Wert, der für kurzfristige Trading-Strategien auf Basis charttechnischer Ansätze infrage kommt. Der Kursanstieg ist inzwischen jedoch so steil geworden, dass Rückschlagsrisiken bestehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass es zwangsläufig zu einem Einbruch kommen muss. Größere Rücksetzer und Korrekturen sollten dennoch eingeplant werden, auch wenn SanDisk zu den Profiteuren des KI-Booms zählt. Die Erfahrung zeigt, dass auch in diesem Segment trotz aller Euphorie die Bäume nicht in den Himmel wachsen.