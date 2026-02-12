Teilen

SAP-Aktie im Abwärtstrend: KI-Sorgen und Bewertungsnormalisierung belasten

Die SAP-Aktie steckt im Abwärtstrend: KI-Sorgen, nachlassende Cloud-Dynamik und eine Bewertungsnormalisierung belasten. Ist die Korrektur überzogen – oder fehlt weiter der Impuls für eine Trendwende?

Softwareaktien haben es seit einiger Zeit bei Investoren nicht leicht. Viele Kurse befinden sich im Abwärtstrend. Deutschlands größter Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600) bildet keine Ausnahme. Immerhin konnte sich der Kurs des DAX-Wertes nach dem Absturz im Zuge der Ende Januar veröffentlichten Quartalszahlen etwas stabilisieren. Doch reicht das bereits aus, um eine Basis für einen Trendwechsel zu schaffen?

Kurssturz nach Zahlen und Verlust der Spitzenposition im DAX Die negative Kursreaktion der SAP-Aktie Ende Januar auf die vorgelegten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 markierte nicht nur einen neuen Tiefpunkt der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch im Februar 2025 bei 283,50 Euro. Der DAX-Wert verlor auch seine lange Zeit unangefochtene Spitzenposition im Ranking der deutschen Börsenschwergewichte. Er rutschte auf den zweiten Platz hinter den Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) ab, der erst heute ein neues Allzeithoch erreichte. SAP notiert dagegen aktuell mehr als 40 Prozent unter seinem historischen Höchststand. Damals war der Softwarehersteller noch rund 350 Milliarden Euro wert. Der massive Rückgang im vergangenen Jahr verdeutlicht die deutliche Anpassung der Marktbewertung.

Branchenweite Schwäche und Zweifel an der Cloud-Dynamik SAP ist kein Einzelfall. Aktien aus der Softwarebranche entwickelten sich in den vergangenen Monaten insgesamt sehr schwach. Die Stimmung hat sich eingetrübt. Ein Grund ist die Einführung neuer KI-Tools und deren potenzielle Auswirkungen auf die traditionellen Geschäftsmodelle etablierter Softwareentwickler. Hintergründe dazu haben wir im Artikel „Microsoft und andere Softwareriesen: Wer hat Angst vor der KI?“ beleuchtet. Mit diesen Befürchtungen geht die Sorge einher, dass die etablierten Anbieter ihre lange Zeit kaum angreifbare Marktmacht zumindest teilweise einbüßen könnten. Bei SAP führen zudem anhaltende Sorgen über eine nachlassende Cloud-Dynamik zu einer Neubewertung. Die negative Kursreaktion auf die Geschäftszahlen 2025 Ende Januar liefert dafür ein weiteres Indiz. Das Unternehmen erzielte zwar teilweise besser als erwartete Ergebnisse und stellte für 2026 ein Cloud-Umsatzwachstum von 23 bis 25 Prozent in Aussicht. Bei den Cloud-Verträgen (Current Cloud Backlog), deren Umsatz in den kommenden zwölf Monaten realisiert werden soll, wird jedoch eine leicht geringere Dynamik erwartet. Das lässt sich als Hinweis interpretieren, dass die Wachstumsdynamik ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Strukturelle Stärke des Geschäftsmodells als langfristiger Anker SAP ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftware mit Schwerpunkt auf integrierten Lösungen für Geschäftsprozesse. Das Kernangebot umfasst ERP-Systeme, insbesondere S/4HANA, sowie cloudbasierte Anwendungen für Finanzwesen, Beschaffung, Lieferketten, Personalmanagement und Customer Experience. Ergänzt wird das Portfolio durch Datenbank- und Technologieplattformen wie SAP HANA sowie Business-Technology-Lösungen für Datenintegration, Analytics und KI. SAP adressiert Unternehmen aller Größen und Branchen und profitiert strukturell von der fortschreitenden Digitalisierung, Automatisierung und Cloud-Migration geschäftskritischer Prozesse. Zentrale Wachstumstreiber sind der steigende Anteil wiederkehrender Cloud-Erlöse, Cross-Selling-Potenziale im installierten Kundenstamm, der Ausbau von KI-Funktionalitäten sowie die strategische Verankerung als Kernsystem in komplexen IT-Landschaften.

Bewertungsanpassung rückt Kennziffern näher an den Durchschnitt Lange Zeit trieben Positionierung, strategische Ausrichtung und die damit verbundenen hohen Wachstumserwartungen des Marktes die SAP-Aktie an. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es immer wieder Phasen gab, in denen die Bewertungen ein Niveau erreichten, das sich nur schwer mit den tatsächlichen Ergebnissteigerungen vereinbaren ließ. Anders ausgedrückt: Kennziffern wie KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) entfernten sich deutlich von ihren Normalwerten. Es folgten entsprechende Bewertungsanpassungen, die sich in größeren Korrekturen der Aktie niederschlugen. Die vergangenen Monate liefern dafür ein aktuelles Beispiel. Zwar liegt das KGV aktuell mit rund 27 noch über dem historischen Durchschnitt von knapp 22, im Vergleich zum Hoch vor einem Jahr von fast 60 wird die Neubewertung jedoch deutlich. Ein ausgewiesenes Value-Investment ist die SAP-Aktie damit weiterhin nicht. Allmählich nähert sie sich jedoch wieder attraktiveren Niveaus. Spannend ist hierbei insbesondere auch der Blick auf das KCV. Mit aktuell 21,5 liegt es nun unter dem langjährigen Durchschnitt von 22,5. Ob das bereits ausreicht, um SAP wieder auf den Kaufzettel zu setzen, bleibt offen. Obwohl das Sentiment zur Aktie sehr schwach ist und viele belastende Faktoren im Kurs eingepreist scheinen, könnte die Unsicherheit im Zuge der KI-Debatte vorerst weiter auf die Stimmung drücken und die Kursentwicklung belasten.

Intakter Abwärtstrend trotz Stabilisierung auf niedrigem Niveau Auch aus charttechnischer Sicht gibt es derzeit keine Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Trendwechsel. Das übergeordnete Bild zeigt weiterhin einen intakten Abwärtstrend, der zuletzt mit einem neuen Verlaufstief bei 159,60 Euro bestätigt wurde. Positiv ist jedoch, dass der Kurs nach dem massiven Abverkauf Ende Januar im Zuge der Zahlenveröffentlichung keine weitere Abwärtsdynamik entwickelte. Stattdessen setzte eine seitwärts gerichtete Stabilisierung ein. Allerdings könnte es sich auch nur um eine Pause handeln. Die Zone von rund 162 bis 159,60 Euro stellt eine potenzielle Unterstützung dar, deren nachhaltiger Bruch für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung sprechen würde. Auf der Oberseite könnte die Kurslücke bei 180,16 bis 194,34 Euro, die Ende Januar entstanden ist, eine Zielzone für eine mögliche Erholung darstellen. Ob sich in diesem Szenario mehr als eine temporäre Gegenbewegung entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten. Für einen nachhaltigen Trendwechsel wäre ein klarer Katalysator erforderlich, für den derzeit keine Anzeichen erkennbar sind.

Gedämpfte Erwartungen prägen die kurzfristige Perspektive Die SAP-Aktie ist in den vergangenen Monaten bei Anlegern deutlich in Ungnade gefallen. Die Zurückhaltung der Investoren speist sich aus zwei Quellen: der Sorge, dass die Dynamik im Cloud-Geschäft ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, und der Unsicherheit über die Folgen der rasanten KI-Entwicklung für etablierte Anbieter. Beides hat die Bewertung spürbar korrigiert. Während sich das KGV seinem historischen Mittel annähert, ist das KCV bereits auf ein Niveau gefallen, das früher eher am unteren Rand der üblichen Bandbreite lag. Das relativiert die zuvor ausgeprägte Überbewertung, ersetzt jedoch keine operative Beschleunigung. Entscheidend bleibt, wie der Markt die aktuellen Herausforderungen bewertet und wie schnell das Vertrauen in die künftige Geschäftsentwicklung zurückkehrt. Solange hier Zweifel bestehen und Katalysatoren für einen Stimmungswechsel fehlen, dürfte es die SAP-Aktie weiterhin schwer haben. Auch das Chartbild liefert derzeit keine Hinweise auf einen nachhaltigen Boden. Deshalb überwiegt weiterhin eine abwartende Haltung, auch wenn die Bewertung inzwischen weniger ambitioniert wirkt als noch vor einem Jahr.