Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Aktien > Industrie trifft KI

Siemens: Die heimliche KI-Aktie im DAX

Ingenieure überwachen automatisierte Fertigungsprozesse in einer Industrieanlage. Ein Einsatzfeld, in dem Siemens Künstliche Intelligenz und Softwarelösungen zunehmend in der industriellen Praxis verankert. (Foto: Siemens)

Siemens-Aktie im Fokus: Der Industriekonzern positioniert sich zunehmend als KI-Player. Wie stark profitiert Siemens vom KI-Boom und ist die Aktie eine echte Alternative zu US-Techwerten?

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) wird an der Börse zunehmend als europäisches KI-Play wahrgenommen. Zusätzlichen Schub erhielt diese Wahrnehmung zuletzt durch einen stark inszenierten Auftritt auf der CES 2026, bei dem das Unternehmen gemeinsam mit dem Chipgiganten und KI-Profiteur NVIDIA (ISIN: US67066G1040) nicht weniger als eine „industrielle KI-Revolution“ ausgerufen hat. Hinter der markanten Wortwahl stehen konkrete Projekte und Investitionen, zugleich aber auch ein Geschäftsmodell, das weit über das KI-Thema hinausgeht. Die Frage ist also: Ist die Siemens-Aktie ein Investment, um gezielt auf den KI-Boom zu setzen? Und ist damit vielleicht sogar Europas Antwort auf die große KI-Konkurrenz aus den USA gefunden?

Ein Konzern im Wandel: Vom Industrieriesen zum Technologieanbieter Das Image von Siemens war lange von der Vorstellung eines schwerfälligen Industriekonzerns geprägt. Groß, komplex, bürokratisch. Diese Wahrnehmung greift heute jedoch zu kurz. Zwar wirkt Siemens im Vergleich zu großen US-Tech-Konzernen oder dynamischen Startups nach außen weiterhin formell und industriell geprägt. Im Inneren hat sich der Konzern jedoch spürbar verändert. Digitale Umsätze, Softwarelösungen und Automatisierungstechnologien nehmen inzwischen eine zentrale Rolle ein. Siemens versteht sich selbst als Technologieunternehmen, das reale und digitale Welten miteinander verbindet. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich zunehmend im Produktportfolio wider, das immer stärker software- und datengetrieben ist.

Software, Simulation und KI als strategische Wachstumsfelder Ein wichtiger Baustein dieser Transformation sind gezielte Übernahmen. Im März 2025 schloss Siemens beispielsweise den Kauf von Altair Engineering für rund zehn Milliarden US-Dollar ab. Altair ist ein etablierter Anbieter von Simulations-, Analyse-, HPC- und AI-Software. Siemens integriert diese Lösungen in die eigene Xcelerator-Plattform (offenes Software- und Plattformökosystem für industrielle Anwendungen) und sprach davon, damit das weltweit vollständigste KI-gestützte Portfolio industrieller Software zu schaffen. Vor allem das Anbieten sogenannter digitaler Zwillinge soll dadurch deutlich aufgewertet werden, also virtueller Abbilder von Maschinen, Anlagen oder ganzen Fabriken, mit denen sich Produkte und Prozesse simulieren, testen und optimieren lassen. Strategisch ist dieser Schritt klar als Bekenntnis zu werten, sich im industriellen Umfeld stärker als Software- und KI-Anbieter zu positionieren, etwa in Design, Simulation, Optimierung und KI-gestützter Produktentwicklung.

Warum Siemens als Profiteur des KI-Booms gilt Aus dieser strategischen Neuausrichtung heraus treibt Siemens den Einsatz von Künstlicher Intelligenz inzwischen auch operativ voran. Der Konzern hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund eine Milliarde Euro in KI zu investieren und die digitalen Umsätze bis 2030 zu verdoppeln. Bereits heute arbeiten etwa 1.500 KI-Spezialisten im Unternehmen. Einen neuen Impuls erhielt diese Entwicklung durch die heute bekannt gegebene Vertiefung der Partnerschaft mit NVIDIA. Auf der CES 2026 stellten beide Unternehmen ein Industrial AI Operating System vor, das Design, Simulation, Fertigung und Betrieb in einer Plattform zusammenführt. Ergänzt wird dies durch den neuen Digital Twin Composer, der Siemens-Software, NVIDIA-Technologie und Echtzeitdaten verbindet. In einem Vorzeigeprojekt mit PepsiCo berichtet Siemens von 20 Prozent höherem Durchsatz und 10 bis 15 Prozent geringeren Investitionskosten, da Engpässe zunächst virtuell identifiziert werden. Hinzu kommen mehrere KI-Copilots für zentrale Siemens-Programme sowie eine enge Zusammenarbeit mit Microsoft, um generative KI in Engineering-, Produktions- und Compliance-Prozesse einzubetten. Siemens zählt damit zu den wenigen Unternehmen, die KI nicht nur als Software-Erweiterung verkaufen, sondern als Instrument für messbare Produktivitätsgewinne in der realen Industrie.

Ein breites Geschäftsmodell jenseits der KI-Fantasie Trotz der starken KI-Narrative bleibt Siemens ein breit aufgestellter Industriekonzern. Die Erträge stammen aus mehreren Geschäftsbereichen. Dazu zählen Digital Industries (Automatisierung und Industrie-Software), Smart Infrastructure (Energie- und Gebäudetechnik) und Mobility (Schienenverkehr und Bahntechnik) sowie die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers (Medizintechnik). Für Anleger ist entscheidend, dass KI kein eigenständiges Segment mit klar abgegrenzten Umsätzen ist. Die KI-Anwendungen sind in die bestehenden Produkte und Lösungen integriert. Das klassische Industriegeschäft bleibt damit die zentrale Ertragssäule, wird aber zunehmend um Software- und KI-Komponenten ergänzt. Damit bleibt auch die Komplexität des Geschäftsmodells erhalten, selbst wenn es weitere Maßnahmen geben dürfte, um das Portfolio zu vereinfachen und das Profil als fokussiertes Technologieunternehmen zu schärfen. So soll die Beteiligung an Siemens Healthineers von derzeit rund 67 Prozent auf unter 30 Prozent reduziert werden, was zu einer Entkonsolidierung führen würde und den Fokus stärker auf Industrie, Infrastruktur und Mobilität legt. Auch wenn dieser Schritt plausibel erscheint und ins Konzept passt, ändert er an der grundlegenden Problematik nichts. Siemens bleibt zyklisch: Auftragseingänge, Investitionszyklen in der Industrie, Infrastrukturprogramme und politische Rahmenbedingungen wie Energie, Verkehr oder Verteidigung werden die Ergebnisse mindestens ebenso stark beeinflussen wie die KI-Trends. Damit zur Kernfrage:

Wie KI-lastig ist ein Investment in Siemens wirklich? Auf der Pro-Seite steht, dass Siemens eine der überzeugendsten europäischen KI-Storys im Industriebereich bietet. Reale Anwendungen mit nachweisbaren Effizienzgewinnen, eine tiefe Integration in bestehende Automatisierungs- und Engineering-Systeme sowie starke Technologiepartner sprechen für das Unternehmen und seine KI-Strategie. Die hohen Wechselkosten im industriellen Software-Umfeld erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit langfristiger Kundenbeziehungen und stabilerer Margen. Dem stehen jedoch Risiken gegenüber. Die KI-Erlöse werden nicht separat ausgewiesen, der konkrete Ergebnisbeitrag der neuen KI-Produkte ist daher nur schwer zu quantifizieren. Gleiches gilt für die Kosten, um die KI zu entwicklen und in die Industrieanwendungen zu integrieren. Zudem zeigt der Gewinnrückgang im Bereich Digital Industries im Geschäftsjahr 2024/25, dass Siemens trotz KI-Fantasie anfällig für eine Investitionszurückhaltung in der Industrie bleibt.

Bewertung der Siemens-Aktie: KI-Fantasie trifft auf moderate Kennziffern Der nun gerade erreichte neue Kursrekord nach der Meldung über die ausgeweitete Zusammenarbeit mit NVIDIA zeugt dennoch erst einmal davon, dass die Börse hinsichtlich der aktuellen strategischen Ausrichtung zuversichtlich gestimmt scheint. Möglicherweise sorgt die sehr aggressive Vermarktung der „industriellen KI-Revolution“ dafür, dass der Aktie vom Markt zunehmend ein KI-Bewertungsaufschlag zugebilligt wird. Das könnte für weitere Kurszuwächse sprechen. Denn im Vergleich zu reinrassigen KI-Profiteuren wie NVIDIA wirkt die Bewertung von Siemens nach wie vor günstig. KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) und KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) liegen bei 24,9 und 16,6. Das ist deutlich weniger als bei dem Chipspezialisten, der Werte von 41 und 45 aufweist. Der Vergleich hinkt zwar, weil sich die Geschäftsmodelle und Wachstumsperspektiven stark unterscheiden. Aber dennoch scheint eine höhere Bewertung bei Siemens durch die KI-Perspektiven im Industriesegment möglich. Positionierung und strategische Ausrichtung bieten in dieser Hinsicht vielversprechende Perspektiven, sodass die Aktie als Investment durchaus interessant ist, auch wenn sie objektiv kein Schnäppchen mehr ist und im historischen Vergleich bereits erste Tendenzen zur Überbewertung erkennen lässt. Ob man Siemens als klare Wette auf den KI-Boom oder sogar als Europas Antwort auf die große KI-Konkurrenz aus den USA sehen sollte, steht zudem auf einem anderen Blatt.

Charttechnik der Siemens-Aktie: Neues Allzeithoch, Ausbruch noch nicht bestätigt Fakt ist dagegen, dass sich die charttechnische Konstellation derzeit konstruktiv darstellt. Seit dem Korrekturtief im November hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet, in dessen Verlauf die Widerstandszone im Bereich von etwa 248 bis 253 Euro erreicht wurde. Zwischenzeitlich konnte dieser Bereich sogar überschritten werden, sodass der Kurs ein neues Allzeithoch markierte. Ein endgültiger Ausbruch steht jedoch noch aus. Sollte er gelingen, könnte sich der übergeordnete Aufwärtstrend fortsetzen. Mittelfristig wäre dabei eine Zielregion zwischen 290 und 300 Euro möglich.

Fazit: KI-Hoffnungen treffen auf industrielle Realität Siemens ist kein europäisches Pendant zu NVIDIA, aber eine glaubwürdige Wette auf die Einführung von Künstlicher Intelligenz in der realen Wirtschaft. Fabriken, Gebäude, Netze und Verkehrsinfrastruktur bilden die zentralen Einsatzfelder, in denen KI bei Siemens bereits heute konkrete Effizienzgewinne ermöglicht. Die KI-Fantasie ist damit ein wichtiger Treiber, bleibt jedoch eingebettet in ein breites und zyklisches Geschäftsmodell. Für Anleger, die am KI-Boom partizipieren möchten, ohne auf einen reinen Tech-Titel zu setzen, kann die Siemens-Aktie daher eine interessante Option sein. Entscheidend dürfte am Ende weniger die technologische Substanz als die Frage sein, welche Bewertung der Markt diesem Profil langfristig zuzubilligen bereit ist. Aktuell ist die Aktie dabei nicht sonderlich günstig bewertet, bietet als Profiteur des KI-Booms aber durchaus Potenzial für eine Neueinschätzung.

Häufige Fragen zur Siemens-Aktie und Künstlicher Intelligenz Ist die Siemens-Aktie ein geeignetes Pure-Play-Investment, um vom KI-Boom zu profitieren?

Nein. Siemens ist kein reiner KI- oder Tech-Titel, sondern ein breit aufgestellter Industriekonzern. Künstliche Intelligenz spielt eine wachsende Rolle, ist jedoch in bestehende Produkte und Lösungen integriert und kein eigenständiges Geschäftssegment mit separat ausgewiesenen Umsätzen. Wie verdient Siemens mit Künstlicher Intelligenz konkret Geld?

Siemens nutzt KI vor allem zur Ergänzung von Automatisierungs-, Engineering- und Softwarelösungen. Anwendungen wie digitale Zwillinge, KI-gestützte Simulationen oder Optimierungen in Fertigung und Betrieb sollen Effizienzgewinne bei Kunden ermöglichen und langfristig Softwareumsätze sowie Margen stützen. Welche Rolle spielt die Partnerschaft mit NVIDIA für Siemens?

Die vertiefte Zusammenarbeit mit NVIDIA stärkt insbesondere die Software- und Plattformstrategie von Siemens. Ziel ist es, industrielle Prozesse von der Planung bis zum Betrieb stärker zu vernetzen und KI-Anwendungen enger mit Simulation, Datenanalyse und Echtzeitbetrieb zu verbinden. Welche Risiken sollten Anleger bei der Siemens-Aktie beachten?

Trotz KI-Fantasie bleibt Siemens ein zyklischer Industriekonzern. Auftragseingänge, Investitionszyklen, Infrastrukturprogramme und politische Rahmenbedingungen beeinflussen die Ergebnisse weiterhin stark. Zudem lässt sich der konkrete Ergebnisbeitrag der KI-Aktivitäten bislang nur schwer quantifizieren.