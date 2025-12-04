Teilen

Silvercorp Metals im Porträt: diese Silberaktie ist aktuell besonders günstig

Eine Hand mit Silbererz-Proben. Silbererz ist das Ausgangsmaterial der Silberproduktion und spielt für Unternehmen wie Silvercorp Metals eine zentrale Rolle. (Foto: shutterstock)

Silvercorp Metals zählt zu den spannendsten Silberwerten am Markt. Niedrige Kosten, starke Cashflows und eine weiterhin günstige Bewertung machen die Silberaktie trotz Risiken attraktiv.

Das Edelmetall Silber gehört 2025 mit einem Plus von über 100 Prozent zu den Top-Performern an den weltweiten Finanzmärkten. Selbst der große Bruder Gold, der seinerseits eine historisch starke Entwicklung zeigte, wurde geschlagen. Die gesamte Silberbranche wurde damit in Bewegung gesetzt, was sich auch in kräftig steigenden Silberaktien widerspiegelt. Da das Umfeld für Silber aufgrund der weltweit weiter zunehmenden Geldmenge aussichtsreich bleibt, stellt sich die Frage, ob es noch attraktive Einstiegsgelegenheiten im Sektor gibt. Das kanadische Unternehmen Silvercorp Metals (ISIN: CA82835P1036, Symbol: SVM) rückt dabei angesichts einer vergleichsweise günstigen Bewertung in den Fokus. Das Porträt zeigt, wo Chancen und Risiken liegen.

Silvercorp Metals

Vielseitiger Produzent mit klar strukturierter Projektpipeline Silvercorp Metals ist ein kanadischer Silberproduzent mit zwei hochgradigen und margenstarken Minen in China. Das Kernstück ist der Ying Mining District in der Provinz Henan mit sieben Untertageminen. Ergänzend trägt die GC-Mine in Guangdong zu stabilen Cashflows bei. Beide Projekte liefern Silber-, Blei- und Zinkkonzentrate. Parallel baut Silvercorp mehrere Wachstumssäulen auf. In China umfasst dies die Kuanping-Mine als Satellitenprojekt zu Ying sowie die BYP-Mine in Hunan, die sich in der Genehmigungsphase befindet und künftig als Goldprojekt reaktiviert werden könnte. International entsteht in Ecuador mit El Domo/Curipamba eine neue Kupfer-Gold-Mine, deren Produktionsstart für Ende 2026 vorgesehen ist. Zudem entwickelt das Unternehmen dort das Condor-Goldprojekt. Über eine strategische Beteiligung an New Pacific Metals ist Silvercorp zudem indirekt an den Silberprojekten Silver Sand und Carangas in Bolivien beteiligt. Diese werden nicht operativ geführt, erweitern jedoch die Rohstoffbasis und eröffnen zusätzliche Optionen. Für die Finanzierung der internationalen Wachstumsprojekte setzt Silvercorp unter anderem auf Streaming-Finanzierungen, etwa in Kooperation mit Wheaton Precious Metals. Dies verringert die Kapitalkosten und unterstützt die Umsetzung der Projektpipeline.

Niedrige Kosten stärken Margen und Resilienz Ein wichtiges Merkmal von Silvercorp Metals sind die niedrigen Produktionskosten, wie die wichtige Kennzahl AISC („All-in Sustaining Costs“) zeigt. Sie misst die gesamten nachhaltig notwendigen Kosten, die im Zusammenhang mit der Förderung anfallen und auch Instandhaltung, Verwaltungsausgaben sowie laufende Investitionen zur Erhaltung des Produktionsniveaus beinhalten. Im letzten Quartal lagen diese Ausgaben bei 13,94 US-Dollar je Feinunze Silber nach Berücksichtigung der Nebenprodukte wie Blei, Zink und Gold, deren Verkaufserlöse die Kosten minimieren. Damit liegt Silvercorp deutlich unter dem globalen Branchendurchschnitt der Silberminen im Jahr 2024 von über 26 US-Dollar. Diese grundsätzliche operative Stärke auf der Kostenseite stützt die Margen. Zusätzlich verbessert das Unternehmen die operative Effizienz durch Mechanisierung im Untertagebau und die sogenannte XRT-Erzsortierung, die den Erzgehalt vor der Verarbeitung erhöht. Im Ying Mining District wird beispielsweise das arbeitsintensive Resuing-Verfahren (selektiver Abbau sehr schmaler Erzadern) schrittweise durch mechanisiertes Shrinkage-Mining (Abbaumethode, bei der ein Großteil des gelösten Materials im Abbauraum verbleibt und die Stabilität unterstützt) ersetzt. Die dabei etwas höhere Verwässerung (ein größerer Anteil von Gestein gelangt zusammen mit dem Erz in den Abbau) wird durch schnellere und insgesamt effizientere Abläufe deutlich überkompensiert. Die starke Kostenposition und die laufenden Effizienzgewinne spiegeln sich auch in der finanziellen Entwicklung des Unternehmens wider.

Finanzprofil mit robuster Basis und planbarem Ausbau Silvercorp Metals blickt auf eine langjährige und insgesamt solide Geschäftsentwicklung zurück. Der Umsatz zeigt seit zehn Jahren einen übergeordneten Wachstumstrend. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen rund 299 Millionen US-Dollar. Damit zählt Silvercorp zwar zu den kleineren Produzenten, belegt im Umsatzvergleich der börsennotierten Silberunternehmen jedoch einen respektablen sechsten Platz. Auch die Ertragslage zeigt sich robust, wobei die Margen erwartungsgemäß stark von den Silberpreisen abhängen. Gleiches gilt für die überzeugende Cashflow-Entwicklung. Mit den im Aufbau befindlichen Projekten, vor allem in Ecuador, rechnet das Unternehmen in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Ausweitung der Geschäftszahlen. Die Prognose sieht einen Anstieg des Jahresumsatzes von 354 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025/26 auf 614 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2027/28 vor. Zu den Stärken des Unternehmens zähl zudem die Bilanzstruktur. Der Börsenwert liegt aktuell bei rund 1,75 Milliarden US-Dollar. Die langfristigen Schulden beliefen sich per Ende September auf lediglich 115 Millionen US-Dollar. Unter Berücksichtigung der liquiden Mittel von 382 Millionen US-Dollar weist Silvercorp eine negative Nettoverschuldung auf. Diese finanzielle Position verschafft dem Unternehmen Flexibilität und reduziert Risiken bei der Umsetzung der Projektpipeline. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie das Chancen-Risiko-Profil des Unternehmens einzuschätzen ist.

Stärken und Wachstumstreiber von Silvercorp Metals sehr niedrige Produktionskosten sichern selbst in schwächeren Metallpreisphasen stabile Margen

Synergien im Ying-Distrikt erhöhen Effizienz in Abbau, Verarbeitung und Logistik

Diversifikation über mehrere Metalle verbessert die Risikostruktur

Wachstumsprojekte wie El Domo und Condor ermöglichen Produktionssteigerungen

langjährige operative Erfahrung in China bietet regulatorische und kulturelle Vorteile

Standortvorteile durch Nähe zu Schmelzen, Industrieabnehmern und der globalen Solarindustrie

Mechanisierung und moderne Technologien wie XRT-Erzsortierung steigern Effizienz und Sicherheit

Welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten geografische Konzentration auf China birgt politische und regulatorische Risiken

Abhängigkeit von lokalen Behörden und Genehmigungsprozessen

komplexe Untertagegeologie im Ying-Distrikt erfordert kontinuierliche Exploration

technologische Umstellungen können Übergangsrisiken erzeugen

Preisrückgänge bei Nebenprodukten wie Blei und Zink wirken auf die Profitabilität

Auslandsprojekte unterliegen Genehmigungs-, Bau- und Länderrisiken

begrenzte Projektpipeline außerhalb Chinas erhöht die Abhängigkeit von Schlüsselvorhaben

Attraktive Bewertung der Silvercorp-Metals-Aktie Ergänzend zur Betrachtung der Chancen und Risiken stellt sich die Frage, wie die Aktie aktuell an der Börse bewertet wird. Und hierbei wird es für Anleger interessant. Trotz des sehr dynamischen Kursanstiegs in den vergangenen Monaten zeigt die Aktie von Silvercorp Metals weiterhin eine attraktive Bewertung. Besonders deutlich wird dies beim KCV, das bei der Analyse von Rohstoffunternehmen eine wichtige Rolle spielt. Der aktuelle Wert liegt bei 9,3 und damit nur moderat über dem historischen Durchschnitt von 8,3. Angesichts der erwarteten Wachstumsraten von im Mittel über 30 Prozent für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre erscheint dieses Bewertungsniveau weiterhin günstig. Selbst wenn sich die prognostizierten Steigerungsraten nur teilweise realisieren und die hohe Preisvolatilität bei Silber berücksichtigt wird, wäre eine Ausweitung der Bewertung nachvollziehbar.

Potenzial im aktuellen Marktumfeld Silvercorp Metals präsentiert sich als kosteneffizienter Produzent mit stabilen Cashflows aus den Kernminen in China und einer wachsenden Projektpipeline, die dem Unternehmen in den kommenden Jahren zusätzliches Potenzial eröffnet. Die niedrigen Nettokosten pro Unze, gestützt durch hohe Nebenprodukterlöse, machen das Unternehmen zugleich zu einem attraktiven Hebel auf einen weiter steigenden Silberpreis. Im Branchenvergleich wirkt die Bewertung weiterhin günstig. Dennoch bleibt die deutliche China-Exponierung ein zentraler Risikofaktor, ebenso wie regulatorische und operative Unsicherheiten. Für Anleger bedeutet dies, dass Silvercorp ein chancenreiches, jedoch risikobewusst zu gewichtendes Investment ist.

FAQ: Wichtige Fragen zu Silvercorp Metals Was macht Silvercorp Metals als Unternehmen aus?

Silvercorp Metals ist ein kanadischer Silberproduzent mit zwei margenstarken Untertageminen-Projekten in China und weiteren Entwicklungsprojekten in Ecuador und Bolivien. Neben Silber fördert das Unternehmen auch Blei, Zink und Gold, was die Kostenbasis deutlich reduziert und die Abhängigkeit vom Silberpreis mindert. Künftig soll Kupfer aus dem El-Domo-Mine in Ecuador hinzukommen, die gerade im Aufbau ist. Warum gilt Silvercorp Metals als kosteneffizienter Produzent?

Die All-in Sustaining Costs liegen mit zuletzt 13,94 US-Dollar je Unze Silber deutlich unter dem weltweiten Branchendurchschnitt. Hohe Nebenprodukterlöse und Effizienzsteigerungen durch Mechanisierung und XRT-Erzsortierung sorgen für dauerhaft niedrige Kosten und stabile Margen. Welche Risiken sollten Investoren bei Silvercorp Metals beachten?

Die starke geografische Konzentration auf China bringt politische und regulatorische Risiken mit sich. Zudem gelten die komplexe Untertagegeologie im Ying-Distrikt und mögliche Verzögerungen bei internationalen Entwicklungsprojekten als operative Unsicherheiten. Auch Preisrückgänge bei Nebenmetallen können die Profitabilität beeinträchtigen. Wie ist die Aktie von Silvercorp Metals aktuell bewertet?

Mit einem KCV von 9,3 liegt die Bewertung zwar über dem historischen Durchschnitt von 8,3. Angesichts erwarteter Wachstumsraten von durchschnittlich über 30 Prozent wirkt die Aktie im Branchenvergleich weiterhin günstig. Selbst wenn die hohen Wachstumserwartungen nicht eintreffen oder die hohe Volatilität des Silberpreises berücksichtigt wird, ist die Bewertung weiterhin als günstig einzustufen. Wo kann man die Aktie von Silvercorp Metals handeln?

Die Aktie ist an mehreren Handelsplätzen gut verfügbar. Primär wird sie an der Toronto Stock Exchange (TSX) gehandelt, zusätzlich auch an der NYSE in den USA. In Deutschland ist die Aktie über gängige Handelsplätze wie Xetra und Frankfurt handelbar, was den Zugang für Privatanleger erleichtert.