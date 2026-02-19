Teilen

Beitrag teilen Link in die Zwischenablage kopieren Link kopieren Suchfunktion schließen

Aktien > Bewertung im Fokus

Silberaktien zeigen Widerstandskraft trotz Preissturz

Ein Förderband transportiert Erz in einem unterirdischen Tunnel einer Aufbereitungsanlage zur Weiterverarbeitung an die Oberfläche. Derartige Anlagen sind zentral für die Produktion von Silber, dessen Produzenten seit einiger Zeit verstärkt im Fokus stehen. (Foto: Shutterstock)

Silberaktien korrigieren deutlich weniger stark als der Silberpreis. Welche Rolle spielen industrielle Nachfrage, Angebotsdefizit und Bewertung? Ein Blick auf vier führende Produzenten.

Der Silberpreis ist in den vergangenen Monaten Achterbahn gefahren. Nach einem äußerst dynamischen Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2025 ging es dann vom Allzeithoch Ende Januar 2026 binnen weniger Handelstage steil bergab. Davon wurden auch die Kurse der Silberaktien in Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen hat sich die Lage etwas stabilisiert, und die Volatilität hat nachgelassen. Anlass, die vier größten börsennotierten Silberaktien hinsichtlich ihrer aktuellen Bewertung unter die Lupe zu nehmen. Lohnt sich vielleicht jetzt ein Einstieg?

Silberaktien korrigieren deutlich weniger als der Silberpreis Die Entwicklung der Silberaktien in den vergangenen Wochen zeigt ein ähnliches Phänomen wie bei den Goldaktien. Viele Aktien korrigierten weniger stark als die Edelmetalle. Beim gelben Metall wurde diese Entwicklung im Artikel „Goldminenaktien Top-3 im Bewertungscheck: Stabil trotz Korrektur“ aufgegriffen. Auch beim kleineren Bruder Silber zeigte sich nun diese eher untypische Tendenz. So brach der Silberpreis vom Rekordhoch Ende Januar bei über 121 US-Dollar bis zum Korrekturtief Anfang Februar bei knapp über 64 US-Dollar um fast die Hälfte ein. Bei den Silberaktien gab es zwar ebenfalls schmerzhafte Korrekturen, die größten Branchenvertreter verzeichneten mit Verlusten zwischen rund 20 und 25 Prozent jedoch weitaus kleinere Rückschläge.

Industrielle Nachfrage stützt strukturell den Silbermarkt Eine mögliche Ursache liegt darin, dass beim Silber vor allem temporäre marktstrukturelle Faktoren wirkten, die in dieser Form nicht auf die Produzenten durchschlugen. Während Gold vor allem als Wertspeicher dient, ist Silber zugleich ein Metall, das in großem Stil in der Industrie eingesetzt wird. Zu den wichtigsten Einsatzgebieten zählen Solarzellen, Elektromobilität und Elektronik, beispielsweise für KI und Rechenzentren. Daraus resultiert eine grundlegende Nachfrage seitens von Unternehmen, die für ihre Produktionsprozesse auf Silber angewiesen sind. Gerade China hat einen hohen Bedarf für die dort ansässige Solarindustrie. Bei Silber wirken daher Marktmechanismen, die über die Rolle als Absicherung gegen eine Entwertung der Fiat-Währungen hinausgehen und sich von denen bei Gold unterscheiden.

Hebelwirkung am Terminmarkt verstärkt Preisbewegungen Zu diesem wesensbedingten Unterschied bei den Angebots- und Nachfragekräften kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der den Silbermarkt stark beeinflussen kann, wie die Entwicklungen der letzten Monate deutlich zeigen. Der Markt für physisch gehandeltes Silber ist relativ klein. Gleichzeitig zirkulieren an den Terminmärkten regelmäßig Kontrakte im Volumen von mehreren Hundert Millionen Unzen und damit in der Größenordnung einer Jahresproduktion. Auf jede physische Unze kommen dadurch mehrere Kontrakte im sogenannten Papiersilber. Solange die meisten Kontrakte bar ausgeglichen werden, funktioniert dieses System. In Phasen erhöhter physischer Nachfrage, aber auch durch mutmaßliche Eingriffe großer Marktakteure, kann dieser Hebel Preisbewegungen massiv verstärken. Gerade die Silberrallye der letzten Monate scheint eine Kombination aus einem hohen Bedarf an physischem Silber in China, wo die Kurse sogar stärker anzogen als in den USA, sowie aus Eingriffen großer Silberhändler gewesen zu sein. Die Kursexplosion dürfte vor allem das Zusammenspiel temporärer Faktoren gewesen sein, die zu einer Überdehnung führten und nach Abklingen dieser Effekte ebenso dynamisch auf der Unterseite wirkten.

Angebotsdefizit bleibt strategischer Faktor für Produzenten Dass die Kurse der Silberaktien vergleichsweise weniger stark korrigierten, ist daher möglicherweise ein Indiz dafür, dass die jüngsten Kapriolen beim Silber vor allem auf kurzfristige markttechnische Effekte zurückzuführen sind und sich das fundamentale Umfeld nicht geändert hat. Aufgrund des niedrigen Silberpreises in den vergangenen Jahren hatten die Produzenten nur geringe Ambitionen, ihre Produktionskapazitäten auszuweiten. Gleichzeitig ist der industrielle Bedarf an Silber durch neue Technologien gestiegen. Ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, auch weil Silber im Vergleich zu Gold tatsächlich „verbraucht“ wird. Neue Förderstätten lassen sich dagegen nicht schnell erschließen. War so war so Bereits seit 2021 befindet sich der Markt in einem Defizit, die Nachfrage lässt sich nicht vollständig durch das Angebot decken. Zwar hat sich die Lücke in den letzten Jahren etwas verringert, die Prognosen bis 2030 gehen jedoch weiterhin von einem Defizit aus. Möglicherweise erklärt das die geringere Korrektur der Silberminen in den vergangenen Wochen und wirft allgemein die Frage auf, ob der Sektor aus Anlagesicht interessant ist. Ein erster Blick kann dabei den größten Branchenvertretern gelten.

Industrias Peñoles attraktiv bewertet Industrias Peñoles (ISIN: MXP554091415) zählt zu den führenden Bergbaukonzernen Mexikos. Das Unternehmen ist breit aufgestellt, fördert neben Silber auch Gold, Zink und Blei und betreibt mit der Met-Mex-Anlage in Torreón eine der größten Metallhütten der Welt. Die vertikal integrierte Struktur sorgt für Effizienz und Stabilität, während die starke Position im Silbermarkt Peñoles international eine besondere Stellung verschafft. Ein wichtiger Faktor ist dabei die rund 75-prozentige Beteiligung am britischen Silberproduzenten Fresnillo, die den Einfluss des Konzerns im globalen Markt zusätzlich stärkt. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Peñoles einen Umsatz von 6,65 Milliarden US-Dollar. Rund 33 Prozent davon entfielen auf Silber. Damit liegt Peñoles an der Spitze aller börsennotierten Produzenten. Die Aktie wird an der mexikanischen Börse (BMV) unter dem Ticker PE&OLES gehandelt und ist zusätzlich über internationale Handelsplätze wie Frankfurt oder den US-amerikanischen OTC-Markt zugänglich. Damit bleibt sie auch für internationale Anleger relativ leicht handelbar. Aktuell weist die Peñoles-Aktie ein KCV von 11,9 auf. Das liegt zwar etwas über dem historischen Durchschnittswert von 10,3, erscheint absolut betrachtet jedoch nicht unattraktiv und bietet einen Ansatz für eine nähere Analyse. Charttechnisch hat die Aktie zuletzt den 50-Tage-Durchschnitt getestet und dabei fast das Korrekturtief von Anfang Februar bei 952,40 mexikanischen Peso erreicht. Ein Bruch dieser Marke könnte für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen. Gelingt an dieser potenziellen Unterstützung dagegen ein Aufwärtsimpuls, könnte das Erholungshoch bei 1.119 Peso in den Fokus rücken. Wird dieses überschritten, wäre das ein Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

Fresnillo mit starker Präsenz im mexikanischen Silbersektor Auch die Fresnillo-Aktie (ISIN: GB00B2QPKJ12) hat zuletzt ihre 50-Tage-Linie getestet, konnte sich bislang aber ebenfalls darüber behaupten. Gleichzeitig bildete sich kurzfristig ein höheres Tief, das zumindest im kurzen Zeitfenster auf einen gewissen Grad an Stärke hindeutet. Auf der Oberseite wird es interessant, wenn die Marke von 4,00 britischen Pfund überwunden wird. Das britische, an der London Stock Exchange gelistete Bergbauunternehmen aus dem FTSE 100 hat seinen operativen Schwerpunkt in Mexiko. Es betreibt dort drei Silber- und Goldminen, die den Großteil der Edelmetallproduktion liefern. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern Umsätze von rund 3,64 Milliarden US-Dollar, von denen 1,67 Milliarden US-Dollar auf das Silbersegment entfielen. Fresnillo zählt damit zu den größten börsennotierten Produzenten. Langfristig interessant ist, dass die Briten große Explorations- und Lizenzgebiete für Edelmetalle in Mexiko besitzen und sich darüber hinaus zahlreiche Projekte im frühen Entwicklungsstadium befinden. Ein besonderer Trumpf ist die Beteiligung an der Juanicipio-Mine, an der Fresnillo 56 Prozent hält und zugleich als Betreiber fungiert. Sie gilt als eine der leistungsstärksten Silberminen Mexikos. Insgesamt scheint das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren von einer steigenden Silbernachfrage zu profitieren. Das spiegelt sich allerdings auch in der Bewertung wider. Der historische Durchschnittswert des KCV ist mit 16,5 im Branchenvergleich überdurchschnittlich hoch. Mit derzeit 18,7 liegt die Kennziffer zudem über diesem ohnehin erhöhten Niveau.

Wheaton Precious Metals mit Bewertungsaufschlag durch Streaming-Modell Noch höher bewertet ist Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027). Hier beträgt das KCV derzeit 35,6 und liegt damit deutlich über dem historischen Durchschnittswert von 22,4. Dieser Aufschlag resultiert aus dem Geschäftsmodell, das sich grundlegend von den Aktivitäten klassischer Minenbetreiber wie Industrias Peñoles und Fresnillo unterscheidet. Die Kanadier zählen zu den Royalty- und Streaming-Gesellschaften im Edelmetallsektor. Das bedeutet: Wheaton sucht selbst nicht nach Rohstoffen, entwickelt keine Bergbauprojekte und betreibt auch keine Minen. Damit entfallen die typischen Kosten und Risiken von Exploration und Abbau. Gleichzeitig schlagen sich Preisentwicklungen bei Gold und Silber überproportional in Umsatz und Gewinn nieder, was sich aus der Struktur des Geschäftsmodells erklärt. Der Fokus bei Wheaton liegt auf sogenannten Streaming-Vereinbarungen. Das Prinzip: Das Unternehmen leistet seinen Partnern – in der Regel operative Bergbaufirmen – eine Vorauszahlung in Form von frischem Kapital für Investitionen in Bergbauprojekte. Im Gegenzug erhält Wheaton für die gesamte Lebensdauer der Mine einen festgelegten Prozentsatz an der künftigen Produktion zu Konditionen, die deutlich unter den Marktpreisen liegen. Dieses Modell sorgt für planbare Einnahmen und ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Wheaton einen Jahresumsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 0,46 Milliarden US-Dollar auf das Silbersegment, während rund 62 Prozent der Erlöse aus Gold stammten. Diese Verteilung zeigt, dass Wheaton zwar zu den bedeutenden Silberwerten zählt, die Ertragsbasis jedoch deutlich breiter aufgestellt ist und größtenteils von der Entwicklung des Goldsegments abhängt. Strategisch konzentriert sich Wheaton vor allem auf Projekte, bei denen Edelmetalle als Nebenprodukt anfallen, etwa beim Abbau von Industriemetallen wie Kupfer. Anleger erhalten damit Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio an Minenprojekten ohne die operativen Risiken der Förderung und mit den höchsten Margen, die sich im Edelmetallgeschäft erzielen lassen. Das schlägt sich auch in einer generell höheren Bewertung im Vergleich zu klassischen Silberminen nieder.

Pan American Silver baut Silberposition aus, bleibt aber goldgeprägt Einen generellen Bewertungsaufschlag zeigt auch der viertgrößte Silberkonzern Pan American Silver (ISIN: CA6979001089). Der historische Durchschnittswert beim KCV liegt bei 26,4. Damit deutet der aktuelle Wert von 15,3 auf eine relative Unterbewertung hin und wirkt auch absolut betrachtet attraktiv. Das kanadische Unternehmen ist damit ebenfalls ein potenzieller Kandidat für ein Investment im Silberbereich. Es bezeichnet sich selbst als weltweit führendes Silberbergbauunternehmen. Im Dezember 2025 schloss es die Übernahme des Konkurrenten MAG Silver ab. Pan American Silver bekam damit einen Anteil von 44 Prozent am Joint Venture Juanicipio, dessen weiterer Partner Fresnillo ist. Juanicipio gilt als größte und zugleich kostengünstigste primäre Silbermine weltweit. Durch den Zukauf stärkte der Konzern damit sein Portfolio und seine Rolle als einer der führenden Silberproduzenten. Er betreibt zehn Minenprojekte in Nord- und Südamerika, darunter große mit bedeutenden Reserven in Mexiko, Peru, Argentinien und Bolivien. Neben Silber spielt auch Gold eine wichtige Rolle im Portfolio, sodass Pan American heute zu den breit diversifizierten Edelmetallproduzenten zählt. Im Geschäftsjahr 2024 entfielen rund 64 Prozent der Umsätze auf Gold. Durch die MAG-Übernahme wurde das Silber-Segment jedoch gestärkt. Dennoch dürfte die Goldpreisentwicklung, stärker als bei anderen Silberminen, die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie mit der Korrektur seit Ende Januar ihre 50-Tage-Durchschnittlinie mehrmals getestet, konnte sich bislang aber darüber halten. Auf der Unterseite könnte ein Bruch der Marke von 52,16 US-Dollar für eine fortgesetzte Korrektur sprechen. Auf der Oberseite wäre dagegen ein Ausbruch über das Verlaufshoch bei 61,49 US-Dollar ein zumindest kurzfristiges Indiz für steigende Kurse.

Strukturelle Nachfrage trifft auf hohe Schwankungsanfälligkeit Der Staub nach dem heftigen Ausschlag beim Silber hat sich gelegt, doch die Frage nach der Tragfähigkeit der jüngsten Stabilisierung bleibt. Auffällig ist, dass die großen Produzenten eine weniger stark ausgeprägte Verschnaufpause zeigten. Ist das ein Zeichen von Stärke vor dem Hintergrund der nach wie vor vorhandenen Katalysatoren für einen weiter steigenden Silberpreis? Der strukturelle Bedarf aus Industrie und Energiewende ist nicht verschwunden, während das Angebot nur träge reagiert. Das gibt Anlass, den Sektor hinsichtlich längerfristiger Investmentmöglichkeiten zu prüfen. Ein Blick auf die vier größten Branchenvertreter bietet dabei an der einen oder anderen Stelle auch bewertungstechnische Ansatzpunkte für tiefergehende Analysen. Anleger sollten jedoch die branchentypischen Risiken nicht aus den Augen verlieren. Neben der hohen Volatilität des Silberpreises gilt dies ebenso für die oft noch stärkere Schwankungsanfälligkeit der Silberaktien selbst. Trotz der zuletzt moderateren Dynamik während der Korrektur ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese generelle Hebelwirkung künftig wieder zeigt. Das sollte trotz der sich bietenden Chancen einkalkuliert werden. Die Silberaktien werden auch künftig Achterbahn fahren, weshalb Anleger sich gut anschnallen und ein darauf abgestimmtes Risikomanagement umsetzen sollten, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden.

Nichts verpassen: Der kostenlose Newsletter der BÖRSE am Sonntag liefert Ihnen wöchentlich Marktanalysen, Unternehmensnews und Anlagestrategien direkt ins Postfach.

Jetzt kostenlos abonnieren!