Sind das die 10 besten KI-Aktien nach dem Crash?

Teilen

Aktien > Korrektur bietet Einstiegsgelegenheiten

Zuletzt kräftig unter Druck geraten, bleibt das Potenzial von KI-Aktien langfristig riesig. Rasend schnell verändert die Technologie die Welt. Zehn Innovation-Leader sind jetzt so günstig wie lange nicht.

Der bahnbrechende Erfolg von ChatGPT hat KI der breiten Masse zugänglich gemacht – und viele Aktien aus dem Sektor in den vergangenen beiden Jahren regelrecht explodieren lassen. Investoren verstanden schnell: da rollt eine Revolution, womöglich die größte seit der industriellen. Trotzdem, dass Large Language Models, wie ChatGPT, schon nahezu perfekte Programmcodes, Aufsätze oder Gutachten schreiben, steckt die Technologie nämlich noch immer in ihren Kinderschuhen. Das Entwicklungspotenzial ist riesig, noch ist KI in der Lebensrealität vieler Menschen gar nicht richtig angekommen, weil es an Verknüpfungen mit gängiger Software fehlt. Und was wird erst, wenn humanoide Roboter unseren Lebensalltag so selbstverständlich begleiten, wie heute der PKW. Langfristig könnte für die Aktienmärkte gelten: „It’s the AI, stupid.“

Vor dem Hintergrund geopolitischer und geoökonomischer Unsicherheiten, befeuert von Trumps erratischer Zollpolitik, sind viele Aktien aus dem KI-Sektor zuletzt allerdings kräftig unter Druck geraten. Anleger haben ihre Gewinne in Sicherheit gebracht und sind erst einmal in die Defensive gegangen. Doch die Revolution rollt weiter, die Entwicklung schreitet voran – und einige der spannendsten Titel sind nun so günstig zu haben, wie lange nicht, zeigt ein Blick auf die Top Ten des Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index.