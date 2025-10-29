Teilen

SoFi Technologies: wie das Fintech die Bankenwelt aufmischt

Symbolbild für digitales Banking: Moderne Finanz-Apps wie die des aufstrebenden US-Fintechs SoFi Technologies stehen für den Wandel in der Bankenwelt. (Foto: Shutterstock)

SoFi Technologies wächst rasant und setzt mit seiner Finanz-App neue Maßstäbe. An der Börse hat das Fintech gerade ein Rekordhoch erreicht. Doch wie tragfähig ist das Geschäftsmodell wirklich? Und ist die SoFi-Aktie ein Kauf?

Das US-Fintech SoFi Technologies (ISIN: US83406F1021) sorgt wieder für Gesprächsstoff an der Börse. Nach Vorlage der Quartalszahlen am 28. Oktober 2025 legte die Aktie zu und erreichte mit 31,98 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass das Unternehmen weiter stark wächst, sowohl bei der Zahl der Kunden als auch bei Umsatz und Gewinn. Grund genug, den aufstrebenden Bankenschreck aus den USA genauer unter die Lupe zu nehmen.

Rekordquartal in allen Bereichen Im dritten Quartal erzielte SoFi Technologies neue Bestmarken. Die bereinigten Umsatzerlöse stiegen um 38 Prozent auf 950 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA kletterte um 49 Prozent auf 277 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Plus von 129 Prozent auf 139,4 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt. Hinter diesen Verbesserungen stecken die Fortschritte bei der voranschreitenden Entwicklung des Geschäftsmodells. Besonders stark war das gebührenbasierte Geschäft, das um 50 Prozent auf 409 Millionen US-Dollar wuchs. SoFi Technologies verdient nicht nur an Zinsen, sondern in zunehmendem Maß auch an Gebühren. Seit 2021 ist der Anteil der gebührenbasierten Umsätze von 26 auf 43 Prozent gestiegen. Ein Gradmesser für den Erfolg ist zudem das Kundenwachstum. Die Zahl der Mitglieder legte im dritten Quartal um 35 Prozent auf 12,6 Millionen zu, die Zahl der genutzten Produkte um 36 Prozent auf 18,6 Millionen. Diese Zahlen zeigen, dass immer mehr Kunden die Angebote der Plattform nutzen. Doch was macht SoFi eigentlich genau?

Das Geschäftsmodell: Digitale Vollbank mit Technologieplattform SoFi versteht sich als digitale Vollbank mit eigenem Ökosystem. Über die SoFi Bank bietet das Unternehmen Einlagen-, Zahlungs- und Kreditprodukte direkt über App oder Web an. Die Wurzeln liegen im Geschäft mit Studienkrediten, heute zählen Privatkredite, Refinanzierungen und Hypotheken zu den wichtigsten Sparten. Zudem können Nutzer im Bereich „Invest“ Aktien, ETFs oder Optionen handeln, automatisiert investieren und Budget-Tools nutzen. Eine zentrale Rolle spielt die Technologieplattform Galileo, über die SoFi Banking- und Payment-Infrastruktur für andere Finanzinstitute bereitstellt. Kunden von Galileo nutzen Programmierschnittstellen für Karten- und Zahlungsabwicklung oder Core-Banking-Funktionen. Hinzu kommt das Loan Platform Business, über das SoFi Kredite für Partner vermittelt und Gebühreneinnahmen generiert. Das Portfolio reicht von Checking & Savings-Konten mit attraktiven Zinsen über Cashback-Kreditkarten bis hin zu SoFi Plus, einem Mitgliedsprogramm mit Bonuszinsen und Rewards.

Kundenwachstum als Schlüssel zur Dynamik Seit 2021 hat SoFi seine Mitgliederzahl von 3,46 auf 12,64 Millionen gesteigert, was einem durchschnittlichen Wachstum von rund 50 Prozent pro Jahr entspricht. Die Zahl der genutzten Produkte legte sogar um 52 Prozent auf 18,55 Millionen zu. Viele Kunden nutzen somit mehrere Produkte. Das Konzept einer One-Stop-Shop-App, die Sparen, Zahlen, Leihen, Investieren und Absichern bündelt, überzeugt offenbar viele Nutzer. Rund 40 Prozent aller neuen Produkte stammen von bestehenden Mitgliedern, was die starke Kundenbindung unterstreicht. Attraktive Konditionen und das Bonusprogramm SoFi Plus erhöhen zudem die Wechselbereitschaft gegenüber traditionellen Banken. Die eigene Banklizenz verschafft SoFi zudem einen deutlichen Kostenvorteil, da Einlagen günstiger sind als externe Refinanzierungen. Mit neuen Funktionen und Partnerschaften erweitert das Fintech kontinuierlich sein Angebot und stärkt so seine Marktposition.

SoFi-Aktie: Starke Kursentwicklung und neue Höchststände An der Börse kommen Geschäftsmodell und hohes Wachstum sehr gut an, und haben seit etwas mehr als einem Jahr zu einer starken Kursperformance geführt. Damit konnten die Verluste, die auf die positive Entwicklung kurz nach dem Börsengang im November 2020 folgten, inzwischen wieder ausgeglichen werden. Und mehr noch: Das Allzeithoch von Februar 2021 bei 28,26 US-Dollar wurde im September dieses Jahres wieder erreicht und nach einem anfänglichen Abprall nun deutlicher überschritten. Der bisherige Höchststand liegt bei 31,98 US-Dollar. Damit hat SoFi Technologies einen Börsenwert von rund 36 Milliarden US-Dollar erreicht. Ein bereits beachtlicher Wert, wenn man die bisherigen Geschäftszahlen zugrunde legt.

Bewertung zwischen Bank und Fintech In den ersten neun Monaten 2025 lag der Gesamtumsatz bei 2,6 Milliarden US-Dollar. Auf das Gesamtjahr gerechnet dürften die Einnahmen damit rund 3,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspricht einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von etwa 10. Dieses Bewertungsniveau ist für ein Unternehmen im Finanzsektor ausgesprochen hoch, da klassische Banken in der Regel nur auf KUVs zwischen 1 und 3 kommen. Bei SoFi Technologies ist die Situation jedoch etwas anders, da das Unternehmen als Fintech-Plattform agiert und damit zwischen einer traditionellen Bank und einem Technologieanbieter steht. Ein KUV von 10 kann gerechtfertigt sein, wenn SoFi dauerhaft stark wächst, seine Margen ausbaut und nachhaltig profitabel arbeitet. Sollte das Wachstum dagegen abflauen oder das Geschäftsmodell stärker klassischen Banken ähneln, wäre eine derart hohe Bewertung schwer zu rechtfertigen. Insgesamt signalisiert das Verhältnis, dass der Markt erhebliche Erwartungen an SoFis weiteres Wachstum und an die Fähigkeit des Fintechs hat, sich mit Technologie, Effizienz und Skalierbarkeit von traditionellen Banken abzuheben. Und wie steht es um die Gewinne?

SoFi schreibt schwarze Zahlen, die jedoch noch stark ausbaufähig sind Das operative Ergebnis ist seit dem vierten Quartal 2022 durchgängig positiv. Seit dem vierten Quartal 2023 werden zudem unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Im dritten Quartal 2025 lag der Gewinn mit 139,4 Millionen US-Dollar auf einem neuen Höchstwert. Insgesamt ist die Profitabilität gemessen am Umsatz aber noch gering, was auch den aktuellen Börsenwert infrage stellt. Auch hier gilt, dass der Markt bereits hohe Erwartungen an die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens eingepreist hat. Die hohe Bewertung zeigt sich auch beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Der Vorstand von SoFi hat die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im Gesamtjahr 2025 von bislang 0,31 auf 0,37 US-Dollar angehoben. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen für 2026 und 2027 liegen bei 0,57 beziehungsweise 0,80 US-Dollar je Aktie. Nimmt man diese Werte als Grundlage für eine durchschnittliche Annahme, ergibt sich ein KGV von etwa 55, was trotz hoher Wachstumsraten relativ ambitioniert erscheint. Insbesondere auch, weil das Geschäftsmodell trotz der positiven Entwicklung kein Selbstläufer ist und weiterhin Herausforderungen mit sich bringt.

Starkes Wachstum trifft auf hohe Risiken Den hohen Chancen stehen mehrere wesentliche Risiken gegenüber. In einem wirtschaftlichen Abschwung könnten Ausfälle bei Privat-, Studien- oder Hypothekendarlehen deutlich steigen und die Erträge belasten. Schwankende Zinsen und ein veränderter Einlagenmix können zudem die Zinsmarge unter Druck setzen, wenn sich Refinanzierungskosten und Kreditrenditen auseinanderentwickeln. Darüber hinaus ist SoFi auf Kapitalmärkte und Partner angewiesen, um Kredite zu veräußern und Liquidität zu sichern, ein Risiko bei Marktstress oder sinkender Nachfrage. Als lizenzierte Bank unterliegt das Unternehmen strenger Regulierung, was bei Verstößen zu Auflagen oder Strafen führen kann. Hinzu kommen intensiver Wettbewerb mit anderen Banken und Fintechs, mögliche Technologie- und Cyberrisiken, Reputationsgefahren sowie eine hohe Abhängigkeit von unbesicherten Privatkrediten.

Fazit: Chancenreich, aber nichts für Anleger mit schwachen Nerven SoFi Technologies trifft mit seinem Geschäftsmodell den Nerv der Zeit und bietet den Kunden mit seiner One-Stop-Shop-App eine gefragte Lösung für die eigenen Finanzen. Die hohen Wachstumsraten bei der Kundenzahl und bei den von den Mitgliedern genutzten Produkten sprechen für sich. Insgesamt hat das Unternehmen damit ein vielversprechendes Geschäftsmodell, das hohe Chancen bietet, aber nicht risikolos ist. Mit klassischen Kennziffern wie KGV ist eine Bewertung allerdings nur schwer möglich, weil es sich um ein junges Unternehmen handelt, dessen Geschäftsmodell sich noch in der Entwicklung befindet. Die damit verbundenen Kosten führen nach wie vor zu stark schwankenden Gewinnen und Cashflows. Damit eignet sich die Aktie nicht als Value-Investment. Sie ist jedoch ein interessantes Trading-Vehikel, und trendfolgende Handelsansätze könnten für nach technischen Signalen agierende Anleger eine Möglichkeit sein, um Kapital aus der Aktie zu schlagen. Mutige Investoren, die an die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells glauben und die damit verbundenen Risiken bewusst eingehen, könnten die Aktie zudem als spekulative Depotbeimischung in Betracht ziehen.

FAQ: Häufige Fragen zur SoFi-Technologies-Aktie Was macht SoFi Technologies genau?

SoFi Technologies ist ein US-Fintech, das eine digitale Finanzplattform betreibt. Das Unternehmen bietet über seine App Spar-, Zahlungs-, Kredit- und Anlageprodukte an. Außerdem betreibt SoFi mit Galileo eine eigene Technologieplattform, über die Banken und andere Finanzdienstleister moderne Zahlungs- und Bankeninfrastrukturen nutzen können. Wie unterscheidet sich SoFi von klassischen Banken?

SoFi verfügt über eine Banklizenz, setzt aber stark auf Technologie. Damit bietet das Unternehmen nicht nur eigene Finanzprodukte an, sondern auch Softwarelösungen für andere Anbieter. Diese Kombination aus Bank und Tech-Plattform unterscheidet SoFi von traditionellen Instituten und eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial. Warum wächst SoFi Technologies so stark?

Das Wachstum beruht auf dem Konzept einer One-Stop-Shop-App. Kunden können alle wichtigen Finanzbedürfnisse – vom Konto über Kredit bis zur Geldanlage – an einem Ort abdecken. Die Breite des Angebots führt zu einer hohen Kundenbindung und einem stetig steigenden Anteil mehrfach genutzter Produkte. Wie profitabel ist SoFi derzeit?

SoFi schreibt seit Ende 2023 unter dem Strich schwarze Zahlen. Im dritten Quartal 2025 erreichte das Unternehmen mit 139,4 Millionen US-Dollar Nettogewinn einen Rekordwert. Die Profitabilität gemessen am Umsatz ist jedoch noch gering. Die hohen Investitionen in Wachstum und Technologie dürften weiterhin die Gewinne belasten. Wie ist die SoFi-Aktie bewertet?

Gemessen am erwarteten Jahresumsatz 2025 ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von etwa 10. Das ist hoch im Vergleich zu klassischen Banken, aber typisch für wachstumsstarke Fintechs. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt bei rund 55, was zeigt, dass der Markt starkes Wachstum erwartet. Welche Risiken sollten Anleger beachten?

SoFi ist stark vom Kreditgeschäft abhängig. In einem wirtschaftlichen Abschwung könnten Kreditausfälle zunehmen. Schwankende Zinsen und Veränderungen beim Einlagenmix können die Zinsmarge belasten. Weitere Risiken sind regulatorische Auflagen, technologische Abhängigkeiten, Cybergefahren und intensiver Wettbewerb im Fintech-Sektor. Ist die SoFi-Aktie aktuell ein Kauf?

Die Aktie von SoFi Technologies ist kein klassisches Value-Investment. Sie kann jedoch als interessantes Trading-Vehikel gelten. Für Anleger, die nach technischen Signalen handeln, könnten trendfolgende Ansätze eine Möglichkeit sein, um von Kursbewegungen zu profitieren. Mutige Investoren, die an die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells glauben und die damit verbundenen Risiken bewusst eingehen, können die Aktie trotz ambitionierter Bewertung zudem als spekulative Depotbeimischung betrachten.