Intuit-Aktie setzt Rekordfahrt fort

Seit dem Korrekturtief im April bei 532,65 US-Dollar befindet sich die Aktie von Intuit (ISIN: US4612021034) in einem stabilen Aufwärtstrend. Der vorläufige Höhepunkt wurde Ende Juni mit einem Allzeithoch bei 790,50 US-Dollar erreicht. Daran schloss sich zunächst eine Korrektur an, die inzwischen jedoch vollständig aufgeholt wurde. In den vergangenen Tagen wurde der bisherige Höchststand überschritten und ein neuer Rekord markiert. Mit dem jüngsten Kursanstieg sind technische Indikatoren wie RSI und Stochastic in überkaufte Bereiche vorgedrungen, was auf erste Überhitzungserscheinungen hindeutet. Das ist zwar kein Garant für ein baldiges Ende des Aufwärtstrends, ein Pullback an das jüngste Ausbruchsniveau wäre jedoch ein durchaus realistisches Szenario. Intuit entwickelt und vertreibt Finanz- sowie Buchhaltungssoftware für Privatpersonen und Unternehmen.