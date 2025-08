Teilen

Aktien > Technische Stärke im Fokus

Starke Aktien #11: Neue Allzeithochs in NASDAQ, S&P 500 und MDAX

Symbolbild für starke Aktien mit technischem Trendverhalten – mehrere Titel aus NASDAQ, S&P 500 und MDAX markieren neue Allzeithochs. (Foto: Shutterstock)

Mehrere Aktien aus NASDAQ, S&P 500 und MDAX markieren neue Allzeithochs oder setzen bestehende Aufwärtstrends fort. Starke Signale für Trader mit Fokus auf technische Setups.

Mehrere Aktien haben zuletzt durch neue Rekordstände und eine stabile Trendstruktur auf sich aufmerksam gemacht. Solche Kursbewegungen deuten oft auf anhaltende relative Stärke hin und können als technisches Signal für weiteres Potenzial gewertet werden. Im Fokus stehen Titel aus bedeutenden internationalen Indizes, die derzeit mit markanten Chartformationen und klarer Aufwärtsdynamik überzeugen.

Starke Kursmuster in NASDAQ, S&P 500 und MDAX – Trendfortsetzung im Fokus In den vergangenen Tagen haben ausgewählte Aktien aus wichtigen internationalen Indizes wie NASDAQ-100, S&P 500 und MDAX durch neue Allzeithochs, stabile Aufwärtstrends oder klare Ausbruchsversuche auf sich aufmerksam gemacht. In vielen Fällen sind im Chartverlauf etablierte Trendstrukturen zu erkennen, die auf eine mögliche Fortsetzung der bestehenden Bewegung hindeuten. Besonders relevant ist dabei das Zusammenspiel aus frischen Hochs, technischer Stärke und relativer Outperformance im jeweiligen Marktumfeld. Die folgenden Titel liefern daher interessante Ansatzpunkte für Trader und Anleger, die auf trendfolgende Strategien setzen.

NASDAQ-100: Quartalszahlen treiben Kurse – Ausbruchsversuche mit Bewertungsdruck

DoorDash vor Zahlen: Allzeithoch erreicht, Ausbruch noch unbestätigt Die Aktie der Lieferplattform DoorDash (ISIN: US25809K1051) wird heute (06.08.2025) nach US-Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorlegen. Bereits im Vorfeld hat der Kurs am Dienstag mit 259,87 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Charttechnisch ist besonders hervorzuheben, dass damit die bisherigen Höchststände aus Januar und November 2021 bei 256,09 und 257,25 US-Dollar überwunden wurden. Im weiteren Verlauf am Dienstag fiel die Aktie jedoch wieder unter diese Marken zurück, sodass bislang kein nachhaltiger Ausbruch erfolgt ist. Damit besteht das Risiko, dass sich der Kurs kurzfristig schwer tun könnte, diesen Widerstand dauerhaft zu überwinden. Sollte der Durchbruch in den kommenden Tagen jedoch gelingen, wäre dies ein starkes Signal für eine mögliche Fortsetzung des seit Oktober 2022 laufenden Aufwärtstrends.

Palantir auf Rekordkurs: starkes technisches Signal, aber auch Bewertungsrisiken Die am Montag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen haben bei der Aktie von Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088) am Dienstag eine starke Kursreaktion ausgelöst. Der Kurs sprang deutlich an, hinterließ ein Aufwärts-Gap und erreichte im Tagesverlauf mit 176,33 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Damit wurde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt, und das Chartbild bleibt konstruktiv – insbesondere für trendfolgende Long-Strategien. Technische Indikatoren wie RSI und Stochastic notieren jedoch inzwischen im überkauften Bereich, was auf eine mögliche Überhitzung hinweist. Zusätzlich bleibt die Bewertung anspruchsvoll: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 317 liegt die Palantir-Aktie weit über dem langjährigen Durchschnitt von rund 123 und wirkt sowohl relativ als auch absolut deutlich überteuert.

S&P 500: Trendstärke bei Versorgern setzt sich mit neuen Rekorden fort

Vistra und NRG Energy: Die stärksten Versorger im S&P 500 vor Zahlen Der Versorgersektor zählt im bisherigen Jahresverlauf zu den stärksten Gewinnern im S&P 500. Besonders hervor stechen dabei die Aktien von Vistra (ISIN: US92840M1027) und NRG Energy (ISIN: US6293775085), die jüngst neue Rekordstände erreicht haben. Vistra wird seine Quartalszahlen am morgigen Mittwoch (07.08.2025) vor US-Börsenbeginn vorlegen. Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 55 Prozent zugelegt und ist damit der zweitstärkste Titel im Versorgersegment des Index. Noch dynamischer präsentiert sich NRG Energy mit einer beeindruckenden Performance von rund 134 Prozent im laufenden Jahr. Das Unternehmen veröffentlicht seine Zahlen bereits heute (06.08.2025) vor Handelsstart. Beide Aktien befinden sich aus charttechnischer Sicht in stabilen Aufwärtstrends und bieten damit grundsätzlich Anknüpfungspunkte für trendfolgende Long-Strategien. Allerdings konnten die Kurse am Vortag ihre neuen Höchststände nicht behaupten – ein mögliches Zeichen kurzfristiger Schwäche. Diese Zurückhaltung könnte im Zusammenhang mit der anstehenden Zahlenveröffentlichung stehen. Aus technischer Sicht ist daher eine abwartende Haltung sinnvoll, bevor konkrete Handelsentscheidungen getroffen werden.

Amphenol auf Rekordniveau – Verbindungstechnik-Spezialist erreicht neues Allzeithoch Das US-Unternehmen Amphenol (ISIN: US0320951017) zählt zu den führenden Anbietern von elektronischen Steckverbindern, Kabelsystemen und Sensorlösungen für Anwendungen in Automobilbau, Luftfahrt, Industrie und Kommunikation. Der S&P-500-Wert gehörte zuletzt eindeutig zu den starken Aktien. Seit dem Korrekturtief im April hat sich der Kurs nahezu verdoppelt. Gerade markierte die Amphenol-Aktie ein neues Allzeithoch bei 109,90 US-Dollar – ein deutliches Zeichen technischer Stärke.

MDAX: Diese Aktien bestätigen den Trend mit neuen Hochs

GEA Group auf Rekordkurs – MDAX-Wert mit intaktem Aufwärtstrend vor Zahlen Während im DAX zuletzt keine Aktien mit neuen Allzeithochs auszumachen waren, gibt es im MDAX Titel mit frischen Bestmarken. Dazu zählt der Maschinen- und Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006), der in bislang unbekanntes Kursterrain vorgestoßen ist. Auf kurz-, mittel- und langfristiger Ebene zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, sodass sich die GEA-Aktie derzeit für charttechnisch orientierte Handelsansätze anbieten könnte. Am morgigen Donnerstag (07.08.2025) werden allerdings Quartalszahlen erwartet, die gegebenenfalls abgewartet werden sollten.

Talanx-Aktie mit neuem Allzeithoch: Aufwärtstrend nach Konsolidierung bestätigt Am Dienstag, den 5. August 2025, hat die Aktie des Versicherers Talanx (ISIN: DE000TLX1005) mit 120,80 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Damit wurde die bisherige Bestmarke vom Juni bei 118,00 Euro überschritten. Zugleich beendete der Kurs die kurzfristige Konsolidierungsphase von Ende Juli sowie die vorangegangene Korrekturbewegung seit Anfang Juni. Das daraus resultierende Chartbild ist konstruktiv und spricht für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Talanx ist gemessen an den Prämieneinnahmen der drittgrößte deutsche Versicherer. Als Mehrmarkenanbieter ist das Unternehmen sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung aktiv. Das Rückversicherungsgeschäft erfolgt über die börsennotierte Tochter Hannover Rück (ISIN: DE0008402215), an der Talanx mit 50,22 Prozent beteiligt ist.

Hinweis der Redaktion Die in diesem Beitrag vorgestellten Aktien zeichnen sich durch auffällige Kursbewegungen und charttechnisch relevante Trendmuster aus. Sie können sowohl für kurzfristig agierende Trader als auch für mittelfristig oder strategisch orientierte Anleger von Interesse sein. Bitte beachten Sie: Es handelt sich um eine redaktionelle Auswahl – keine Kaufempfehlung. Ziel ist es, Impulse für eigene Marktbeobachtungen und technische Analysen zu liefern.