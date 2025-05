Teilen

Aktien > Vertrauenskrise eskaliert

Dramatischer Absturz des S&P 500-Schwergewichts: UNH-Aktie verliert seit April 50 Prozent an Wert. CEO-Rücktritt und ausgesetzte Prognose verschärfen Krise.

Die Märkte reagieren schockiert auf den beispiellosen Kursverfall eines der größten Unternehmen im S&P 500. Die UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021) hat seit Anfang April rund 50 Prozent ihres Börsenwerts verloren – ein Rückgang von etwa 280 Milliarden US-Dollar. Damit gehört das Unternehmen zu den schwächsten Performern im Index seit Jahresbeginn und sorgt für massive Verunsicherung im gesamten Gesundheitssektor.

Ein Ende des Abwärtstrends ist vorerst nicht in Sicht – im Gegenteil: Der Ausverkauf gewann am 13. Mai 2025 nochmals drastisch an Dynamik, als die Aktie nachbörslich zweistellig einbrach. Auslöser war die überraschende Ankündigung des Rücktritts von CEO Andrew Witty sowie die gleichzeitige Aussetzung der Jahresprognose für 2025 – ein Doppel-Schock, der das Vertrauen der Anleger zusätzlich erschütterte.