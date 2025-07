EHang Holdings

EHang ist das aktuell wohl heißeste Eisen im Feuer, wenn es um vollautonome Passagier-Drohnen, genauer eVTOLs, geht. Die Abkürzung steht für „electric Vertical Take-off and Landing“, also elektrisch betriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. Häufig werden sie einfach als „Flugtaxis“ bezeichnet. Die EH216‑S der Chinesen gilt als weltweit erste passagierfähige Drohne, die von der chinesischen Luftfahrtbehörde CAAC eine Typ‑, Produktions- und Betriebsgenehmigung erhalten hat und seit 2025 offiziell für menschenautonome Flüge zugelassen ist. Nun könnte es schnell gehen, was die Kommerzialisierung anbelangt. Lieferte EHang 2024 noch 216 Einheiten seines Flaggschiffs aus, sollen es 2025 schon 1.000 werden. In Hefei entsteht in Kooperation mit JAC Motors und Guoxian Holdings eine neue, hochmoderne Produktionsstätte. Gleichzeitig arbeitet EHang mit China Communications Information & Technology an einhundert Lufttaxis-Terminals in verschiedenen chinesischen Städten. Im zurückliegenden Geschäftsjahr erzielte EHang einen Umsatz von umgerechnet 62,5 Millionen US-Dollar – ein Plus von fast 290 Prozent. Unter dem Strich stand jedoch noch ein Verlust von rund 32 Millionen Dollar. Das war allerdings ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet EHang eine Verdopplung des Umsatzes auf 124 Dollar. Dem dürfte vorausgesetzt sein, dass der kommerzielle EH216-S-Betrieb so anläuft, wie erhofft. Zwar stellt das 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Guangzhou auch herkömmliche Drohnen für Luftbildarbeiten oder Vermessungsaufgaben her, doch der Wachstumsfokus liegt klar auf der EH216-S. Die Aktie hat im laufenden Jahr noch keinen nachhaltigen Ausbruch nach oben hinbekommen und zeigt sich äußerst sprunghaft. Der übergeordnete Trend sendet aber positive Signale. Auf Zwölfmonatssicht steht die Aktie mit 60 Prozent im Plus. Ausgehend von ihrem Tief bei 3,30 Dollar im Herbst 2022, haben sich die Titel versechsfacht.