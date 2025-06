Warum diese 5 US-Dividendenaktien jetzt attraktiv sind

Teilen

Aktien > Gleich zwei Pharma-Titel darunter

Die Finanzanalytiker von Morningstar haben Top-Dividendenaktien aus den USA für das verbleibende Jahr identifiziert. Im Fokus: unterbewertete Qualitätspapiere.

Das erste Börsenhalbjahr war ein turbulentes. Multiple Krisen, von den Kriegen in der Ukraine und zuletzt dem zwischen Israel und Iran, über die von US-Präsident Donald Trump angezettelten Zollstreitigkeiten, bis hin zu Rezessions- und Überschuldungssorgen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, sorgen für ein Auf und Ab an den Märkten. Alles in allem haben sich die Aktienkurse angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren dabei in Gänze noch erstaunlich gut entwickelt. Trotzdem erscheint die Lage an den Weltbörsen angesichts der vielen Risikofaktoren weiterhin fragil. Wo externe Schocks, nachfrage- wie angebotsseitig, die Weltwirtschaft jederzeit kräftig stottern lassen könnten, lohnt umso mehr ein Blick auf Aktien, die mit einer langen Dividendenhistorie und krisenresistenten Geschäftsmodellen, aufwarten. Die Analysten des Finanzinformations-Dienstleisters Morningstar haben dabei mehrere US-Titel identifiziert, die für Anleger in diesem Jahr noch interessant sein könnten. Dabei standen weniger die kurzfristige Performance und Rendite im Fokus, vielmehr suchten die Experten gezielt nach Aktien mit stabiler Dividendenvergangenheit und günstigen Bewertungen.

„Beim Kauf von Dividendentiteln und bei der Jagd nach Rendite ist es sehr wichtig, selektiv vorzugehen“, erklärt Morningstar-Stratege Dan Lefkovitz, das Vorgehen. „Die Suche nach den renditestärksten Bereichen des Marktes führt oft in Dividendenfallen, Unternehmen, deren Rendite zwar gut aussieht, aber letztlich nicht nachhaltig ist.“ Es gelte auf die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit der Dividenden zu achten. Hinzu kommt ein im Optimalfall hohes Economic-Moat-Rating. Das von Morningstar entwickelte Bewertungsschema beurteilt Unternehmen nach deren Wettbewerbsvorteilen und Fähigkeiten damit die Konkurrenz auf Abstand zu halten. „Ein Economic Moat-Rating ist natürlich keine Garantie für Dividenden, aber wir haben einige sehr starke Korrelationen zwischen Economic Moats und Dividendenbeständigkeit festgestellt“, sagt David Harrell, Herausgeber von Morningstar DividendInvestor. Alle Kriterien berücksichtigt, könnte sich für Anleger insbesondere bei den folgenden fünf US-Dividendenaktien aktuell ein Einstieg lohnen.

1. ExxonMobil

Exxon Mobil ist eines der größten börsennotierten Öl- und Gasunternehmen der Welt. Der US-Konzern ist weltweit in mehr als 60 Ländern tätig und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Energieproduktion ab: von der Erkundung und Förderung von Erdöl und Erdgas über die Verarbeitung in Raffinerien bis hin zur Herstellung von Petrochemikalien für Kunststoffe, Düngemittel oder Verpackungen. Im ersten Quartal 2025 erzielte Exxon einen Gewinn in Höhe von 7,7 Milliarden US-Dollar, der Umsatz lag bei 83,13 Milliarden Dollar. Das sind Zahlen, die die meisten Unternehmen nicht einmal im gesamten Jahr erreichen. Exxon zählt zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern der USA. Seit 1983 hat das Unternehmen seine Dividende jedes Jahr erhöht – und gehört damit zu den sogenannten Dividend Aristocrats, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge gesteigert haben. Der Kurs der Aktie ist aufgrund niedrigerer Ölpreise zuletzt etwas zurückgekommen. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei 3,8 Prozent. Morningstar schätzt den fairen Wert für die Aktie auf 135 Dollar. Damit hätten die Exxon-Titel ausgehend vom aktuellen Kurs noch ein Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent.