Zalando startet mit starkem Umsatz- und EBIT-Wachstum ins Jahr 2025. Das B2B-Segment boomt, das Bonusprogramm wächst – und die Aktie profitiert von der beschleunigten Strategieumsetzung.

Im B2C-Segment konnte Zalando seinen Kundenstamm auf einen neuen Höchststand von 52,4 Millionen aktive Kunden ausbauen – ein Plus von 2,9 Millionen im Jahresvergleich. Der Umsatz in diesem Segment wuchs um 7,6 Prozent, während die Profitabilität um 0,7 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent stieg.

Der Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) hat im ersten Quartal 2025 seine Wachstumsdynamik deutlich beschleunigt. Der Umsatz stieg um 7,9 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, während das Bruttowarenvolumen (GMV) um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zulegte. Besonders bemerkenswert ist die Steigerung der Profitabilität: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 46,7 Millionen Euro, was einer Marge von 1,9 Prozent entspricht – ein Anstieg um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal.

Im Rahmen seiner Strategie, Kunden inspirierende Einkaufserlebnisse zu bieten, hat Zalando die neue Boards-Funktion in allen Märkten eingeführt. Diese kuratierte Trend-Plattform wurde bereits von mehr als einer Million Kunden genutzt und soll künftig um nutzergenerierte Inhalte erweitert werden.

Parallel dazu verzeichneten die Lifestyle-Angebote Lounge by Zalando, Sport, Designer und Beauty ein zweistelliges Wachstum. Die Erweiterung dieser Segmente erfolgt durch ein umfangreicheres Sortiment, neue Beratungsfunktionen und personalisierte Inspirationselemente.

Als zentraler Wachstumstreiber erweist sich das weiterentwickelte Bonusprogramm Zalando Plus, das mittlerweile in 13 Märkten verfügbar ist. Bereits über 15 Prozent der Kunden haben sich für das Programm registriert. Die langfristige Strategie zielt darauf ab, die Mehrheit der Kundschaft mit diesem Angebot zu erreichen und sowohl die durchschnittliche Bestellhäufigkeit als auch den Umsatz pro Plus-Kunde signifikant zu steigern.

Der Wachstumstreiber im B2B-Geschäft ist vor allem ZEOS Fulfilment – das Zalando E-commerce Operating System. Dabei handelt es sich um eine integrierte Plattform, die sowohl Zalando Fulfilment Solutions (ZFS) als auch Multi-Channel-Fulfilment umfasst. ZEOS ermöglicht es externen Marken, Zalando's Logistik- und Servicenetzwerk für ihre eigenen Vertriebswege zu nutzen – auch außerhalb der Zalando-Plattform. Ein strategischer Erfolg war die Partnerschaft mit TikTok, bei der ZEOS zum bevorzugten Logistikpartner für Mode- und Lifestyle-Händler auf dem TikTok Shop in Deutschland, Frankreich und Italien wurde.

Besonders dynamisch entwickelt sich das B2B-Segment, in dem Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für externe Marken und Einzelhändler öffnet. Der Umsatz in diesem Bereich stieg um 11,6 Prozent auf 240 Millionen Euro, das bereinigte EBIT erreichte 5,8 Millionen Euro bei einer stabilen Marge von 2,4 Prozent.

Die Quartalszahlen von Zalando reflektieren einen positiven Trend im europäischen E-Commerce-Modesektor nach einer Phase der Konsolidierung. Besonders bemerkenswert ist die Verbesserung der Profitabilität bei gleichzeitigem Wachstum, was auf eine effizientere Kostenstruktur hindeutet.

Fazit

Für Anleger bedeutet die positive Geschäftsentwicklung von Zalando im ersten Quartal ein ermutigendes Signal. Die Kombination aus beschleunigtem Wachstum und verbesserter Profitabilität deutet auf eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Neuausrichtung hin. Besonders das B2B-Segment mit ZEOS entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber mit stabilen Margen.

Entscheidend wird sein, ob Zalando die Skalierung des Bonusprogramms Plus wie geplant vorantreiben kann. Die ersten Daten zeigen vielversprechende Ergebnisse, doch der langfristige Erfolg hängt von der nachhaltigen Steigerung der Bestellfrequenz und des durchschnittlichen Umsatzes pro Kunde ab.

Angesichts der ambitionierten Prognose muss Zalando die derzeitige Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen bestätigen. Die geplante Übernahme von ABOUT YOU könnte dabei zusätzliche Synergien schaffen, bringt jedoch auch Integrationsrisiken mit sich. Investoren sollten daher die weiteren Entwicklungen und die Umsetzung der Ökosystem-Strategie aufmerksam verfolgen.