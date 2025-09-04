Teilen

> Automobil-Branche

E-Auto-Massaker: BYD schwächelt, Tesla stürzt – wird VW der lachende Dritte?

Der E-Auto-Markt zeigt bizarre Wendungen: Während Tesla in Europa einbricht und BYD in China schwächelt, könnte ausgerechnet der totgesagte VW-Konzern als Gewinner hervorgehen. Ein Blick auf den Dreikampf der E-Giganten.