E-Auto-Massaker: BYD schwächelt, Tesla stürzt – wird VW der lachende Dritte?
Der E-Auto-Markt zeigt bizarre Wendungen: Während Tesla in Europa einbricht und BYD in China schwächelt, könnte ausgerechnet der totgesagte VW-Konzern als Gewinner hervorgehen. Ein Blick auf den Dreikampf der E-Giganten.
Der chinesische E-Auto-Riese BYD verzeichnet erstmals seit Jahren einen Gewinneinbruch, während Tesla in Europa regelrecht abstürzt. Diese überraschende Marktverschiebung könnte ausgerechnet dem oft totgesagten VW-Konzern neue Chancen eröffnen.
Die Wolfsburger bieten mehr Modelle, bessere Finanzierung und ein dichtes Händlernetz – genau das, was viele Kunden jetzt suchen.