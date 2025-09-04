Beitrag teilen

Automobil-Branche

E-Auto-Massaker: BYD schwächelt, Tesla stürzt – wird VW der lachende Dritte?

Der E-Auto-Markt zeigt bizarre Wendungen: Während Tesla in Europa einbricht und BYD in China schwächelt, könnte ausgerechnet der totgesagte VW-Konzern als Gewinner hervorgehen. Ein Blick auf den Dreikampf der E-Giganten.

Der chinesische E-Auto-Riese BYD verzeichnet erstmals seit Jahren einen Gewinneinbruch, während Tesla in Europa regelrecht abstürzt. Diese überraschende Marktverschiebung könnte ausgerechnet dem oft totgesagten VW-Konzern neue Chancen eröffnen.

Die Wolfsburger bieten mehr Modelle, bessere Finanzierung und ein dichtes Händlernetz – genau das, was viele Kunden jetzt suchen.

 

