Aktienmärkte in einem weiterhin unruhigen Umfeld

Die vergangene Handelswoche endete mit einem leichten Minus im DAX, doch die Anleger und Investoren dürften dennoch nicht ganz unzufrieden gewesen sein. Es bestand die ganze vergangene Handelswoche die Gefahr, dass der deutsche Aktienindex noch weiter abstürzen wird, doch dem Leitindex ist es gelungen, sich wacker zu halten.

Frank Sohlleder, Market Analyst for ActivTrades



Die Gefahr des Absturzes dürfte auch in der kommenden Handelswoche nicht vollends gebannt sein, denn die Aktienmärkte bewegen sich in einem äußerst unruhigen Umfeld. Während die Geldpolitik nach wie vor dafür sorgen soll, die Wirtschaft zu bremsen sind es vor allem die beiden Krisenherde in der Ukraine und in Nahost, welches Politik und Märkte stets mit Nachrichten versorgen, die teils auch überraschend und dadurch signifikant für die Märkte sein können. Als wäre dies nicht genug, läuft die Berichtssaison in den USA auf Hochtouren und auch hier ist es jederzeit möglich, dass die Märkte sowohl positiv als negativ durchgeschüttelt werden und damit direkt auf die Entwicklung der Gesamtmärkte Einfluss nehmen.



Zusammenfassend sieht es eher danach aus, als könnten sich die Aktienmärkte weiter stabilisieren, doch für eine starke Rally scheint aktuell die Phantasie der Marktteilnehmer zu fehlen. Der Markt scheint sich darauf einzustellen, Aktienmärkte möglichst stabil zu halten, während der Goldpreis durch die Decke geht.

Gold auf dem Weg zum Allzeithoch



In diesem Umfeld scheint sich der Goldmarkt weiterhin pudelwohl zu fühlen. Das glänzende Edelmetall hat sich vor dem Hintergrund der Nahost-Krise wieder über die Hürde von 2.000 US-Dollar pro Feinunze geschwungen und gehört damit zu den Gewinnern der Stunde. Anleger und Investoren scheinen den sicheren Hafen wieder vermehrt anzusteuern und es ist aktuell auch keine signifikante Kursentspannung in Sicht. Es muss damit gerechnet werden, dass sich Gold den Weg zu einem neuen Allzeithoch bahnen wird und eventuell sogar darüber hinausgeht.