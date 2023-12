Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen steigen

Trotz Haushaltskrise gibt es gemessen an den Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Hoffnung auf eine konjunkturelle Besserung. Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Dezember von 9.8 auf 12.8.



Von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VPBank



Die träge wirtschaftliche Entwicklung scheint sich damit zumindest nicht weiter zu verschärfen. Es zeichnet sich eine leichte konjunkturelle Verbesserung auf tiefem Niveau ab. In dieses Horn bliesen bereits andere wichtige Vorlaufindikatoren wie etwa der ifo-Geschäftsklimaindex oder auch der Einkaufsmanagerindex.



Eine gewisse Stabilisierung zeigen auch die harten Fakten. Die Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe scheinen nach einem zweijährigen Abwärtskurs Boden gefunden zu haben. Und auch das Verbrauchervertrauen erodiert nicht weiter. Die niedrigeren Energiepreise und auch der Rückgang der Inflationsraten dürften einen wesentlichen Anteil am etwas besseren Konjunkturausblick haben. Mit den niedrigeren Inflationsraten eröffnet sich auch Zinssenkungsspielraum. Letzteres wäre für die angeschlagene Bauwirtschaft eine Wohltat.



Dies heisst im Umkehrschluss aber nicht, dass die deutsche Wirtschaft nun zu deutlich höheren Wachstumsraten ansetzen wird. Trotz der Stabilisierungstendenzen wichtiger Konjunkturvorlaufindikatoren zeichnet sich für das vierte Quartal erneut ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft ab.



Die Löhne stiegen zuletzt kräftig und die Inflationsraten fielen weiter, was grundsätzlich für einen steigenden privaten Konsum spricht. Doch ist zu befürchten, dass die privaten Haushalte zunächst ihre Ersparnisse erhöhen werden. Und auch die Industrieproduktion könnte das Wachstum im vierten Quartal erneut dämpfen. Für das kommende Jahr lautet die Botschaft der ZEW-Konjunkturerwartungen: Für die Wirtschaft stehen etwas bessere Zeiten an.