Zinsen bestimmen weiterhin das Marktgeschehen

Zinserhöhungen und Inflation sind derzeit die domminierenden Themen des globalen Wirtschaftssystems. Sie beeinflussen die Finanzmärkte und stellen Anleger vor wichtige Entscheidungen. In diesem Kontext werden die Gründe und Auswirkungen der aktuellen Zinserhöhungen sowie die Bedeutung von US Treasury Notes im Hinblick auf die Zinspolitik der Federal Reserve beleuchtet.



Die Bekämpfung der unvermindert hohen Inflationsraten ist gegenwärtig der Hauptgrund, welcher Zentralbanken zu kontinuierlichen Zinserhöhungen veranlasst. Der starke Anstieg der Preise wird hierbei hauptsächlich von zwei Faktoren getrieben: Die Kombination hoher Energiepreise und der erhöhten Nachfrage bei gleichbleibendem oder leicht reduziertem Warenangebot erzeugt Druck auf den Märkten und lässt die Preise steigen. Eine der Ursachen für diese Entwicklung ist die Nachwirkung der Coronakrise, in der viele Menschen auf große Anschaffungen verzichteten und diese nun nachholen möchten (erhöhte Nachfrage). Gleichzeitig gibt es aufgrund von unterbrochenen Lieferketten teilweise Nachschubprobleme oder Engpässe, sodass das Warenangebot nicht entsprechend der Nachfrage erhöht werden kann (gleichbleibendes/geringeres Angebot). Der Konflikt in der Ukraine verschärft diesen Effekt noch weiter.



Zinserhöhungen sind eine Möglichkeit, die Nachfrage zu reduzieren. Sie erhöhen den Anreiz das Geld lieber zu sparen und Zinsen dafür zu erhalten, anstatt es auszugeben. Zudem können höhere Zinsen dazu führen, dass ausländische Investoren vermehrt Geld in das Land bringen, um von den höheren Zinsen zu profitieren. Dies kann zu einer Aufwertung der Landeswährung führen, wodurch die Importpreise sinken und der Inflationsdruck abnimmt. Kleinere Zinserhöhungen haben jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Inflation, so dass die Realrendite (Zinssatz unter Berücksichtigung der Preisentwicklung) häufig weiterhin negativ bleibt.



Höhere Zinsen wirken sich zudem auf den Wert von Anleihen aus, wobei Anleger bei steigenden Zinsen einen höheren Zinskupon erwarten können. Allerdings wirkt sich eine Phase von Zinserhöhungen zunächst negativ auf bestehende Anleihen mit niedrigeren Zinsen aus, da Anleger keinen Anreiz haben, diese zu kaufen. Daher ist in der Regel Preisrückgang in Phasen von Zinserhöhungen am Anleihemarkt beobachtbar. Langfristige Anleihen sind hierbei besonders betroffen, da die steigenden Zinsen bei längeren Laufzeiten größeren Auswirkung auf den Wert haben.



US Treasury Notes im Fokus: Wie kann die FED-Zinspolitik den Markt beeinflussen?



Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter Ökonomen wird es voraussichtlich keine Zinssenkungen in den USA im Jahr 2023 geben. Allerdings ist zu beachten, dass die Umfrage vor der Pleite von Silicon Valley Bank und Signature Bank durchgeführt wurde. Diese Ereignisse können die Zinspolitik der Federal Reserve (FED) weiter stark beeinflussen und zu einer Anpassung ihrer Strategie führen, sollten sie zu hohe Risiken im Bankensystem befürchten. In der vergangenen Sitzung (22.03.2023) hatte die Fed ihren Leitzins um nur 0,25 Prozentpunkte angehoben und die Zinsen auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent erhöht.

US Treasury Notes sind Schuldverschreibungen der US-Regierung, die für eine bestimmte Laufzeit ausgegeben werden und von Investoren gekauft werden können. Sie gelten als sicher, da das US-Finanzministerium als zuverlässiger Schuldner erachtet wird. Die Renditen und damit auch die Preise von US Treasury Notes sind unteranderem stark von der Zinspolitik der Fed abhängig, da sie den Leitzins beeinflusst, zu dem Banken sich untereinander Geld leihen. Weitere Erhöhung der Zinsen könnte zu einem weiteren Preisverfall führen, während eine Verlangsamung der Zinserhöhungen oder Zinssenkungen zu einem Preisanstieg führen könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Zinspolitik der Fed von vielen Faktoren abhängt und dass die Auswirkungen von Zinssenkungen oder -erhöhungen auf den Markt für US Treasury Notes schwierig vorherzusagen sind. Es ist daher ungewiss, wie sich die Renditen und Preise der US Treasury Notes weiter entwickeln werden und Anleger sollten die Zinspolitik der Fed weiter im Auge behalten.



Eine Analyse von Vontobel