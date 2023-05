Tops und Flops der Woche u. a. mit NVIDIA, Siltronic und VARTA

Ein wahres Kursfeuerwerk gab es in der vergangenen Woche bei NVIDIA. Der KI-Boom scheint für Fantasie zu sorgen. Dieser scheint auch das Interesse der Anleger am deutschen Siliziumwafer-Hersteller Siltronic geweckt zu haben. Unterdessen setzte der Batteriekonzern VARTA seine Talfahrt mit neuen Tiefstständen fort.



+++ Tops +++



NVIDIA: Kursfeuerwerk nach Quartalszahlen



Bereits in der Vorwoche präsentierte sich die Aktie von NVIDIA (WKN: 918422) sehr stark. Nun legte sie noch eine Schippe drauf und markierte weitere Kursrekorde. Der Technologiekonzern, vor allem bekannt und Weltmarktführer bei leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs), hatte am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt. Diese und der Ausblick wurden vom Markt regelrecht gefeiert. Offenbar hat sich an der Wall Street die Überzeugung verfestigt, dass das Unternehmen von der Revolution der künstlichen Intelligenz, die nun begonnen zu haben scheint, stark profitieren dürfte. Am Donnerstag folgte ein deutlicher Kurssprung von über 20 %. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der hohen Marktkapitalisierung bemerkenswert, die sich durch den deutlichen Anstieg gegenüber dem Vortag von 754,3 auf 938,1 Mrd. US-Dollar erhöhte. Mit dem starken Kurszuwachs war NVIDIA in der vergangenen Woche der größte Gewinner unter den US-Schwergewichten und führte das Performance-Ranking im S&P 500 und NASDAQ-100 an.



Siltronic: Profiteur des KI-Booms?



Der MDAX-Wert gehörte in der vergangenen Woche zu den stärksten Werten in der DAX-Indizes-Familie. Mit dem Anstieg setzte er den kurzfristigen Aufwärtstrend fort, der sich seit dem Zwischentief am 11. Mai ausgebildet hat. Neue Nachrichten aus dem Unternehmen gab es jüngst nicht. Möglicherweise setzen Anleger nun aber verstärkt darauf, dass Siltronic (WKN: WAF300) vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) profitieren könnte. Das Münchner Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren im Geschäft und stellt Siliziumwafer her. Das sind dünne Scheiben aus hochreinem Silizium. Chiphersteller brauchen sie, um darauf ihre integrierten Schaltkreise zu platzieren, aus denen schließlich Chips aller Art entstehen. Damit liefert Siltronic ein wesentliches Grundelement für die Herstellung von Chips, die wiederum für rechenintensive KI-Anwendungen benötigt werden.



Hannover Rück mit neuen Kursrekorden



In der Vorwoche markierte der DAX mit 16.332 Punkten ein neues Allzeithoch. Nun gab es eine kleine Verschnaufpause und einen Rücksetzer. Auch die meisten Indexmitglieder mussten Verluste hinnehmen. Relative Stärke zeigte hingegen die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221). Sie verzeichnete zwar keine großen Kursgewinne, erreichte aber neue Rekordstände. Auf allen Zeitebenen sind die Aufwärtstrends intakt, sodass sich ein charttechnisch konstruktives Bild ergibt. Aus dem Unternehmen gab es zuletzt keine neuen Nachrichten. Die Hannover Rück ist der weltweit drittgrößte Rückversicherer und gehört mehrheitlich zum Talanx-Konzern, dessen Aktie (WKN: TLX100) in der vergangenen Woche ebenfalls neue Kursrekorde markierte.



+++ Flops +++



VARTA: Talfahrt mit neuen Rekordtiefs fortgesetzt



Die VARTA-Aktie (WKN: A0TGJ5) setzte in der vergangenen Woche ihre übergeordnete Abwärtsbewegung fort und markierte neue Allzeittiefs. Von Unternehmensseite gab es keine neuen Nachrichten. Der Batteriehersteller hatte bereits in der Vorwoche Quartalszahlen vorgelegt, die nicht überzeugen konnten. Damit setzte sich die Serie enttäuschender Zahlen und schwacher Ausblicke der letzten Monate fort. Jüngst gab es eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. Die Analysten bezweifeln, dass die Jahresziele erreicht werden können. VARTA leidet seit einiger Zeit unter einem schwächeren Geschäft mit Lithium-Ionen-Knopfzellen, da der Hype um kabellose Kopfhörer, in denen die kleinen Akkus verbaut werden, deutlich nachgelassen hat. Hier gibt es Überkapazitäten und das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Marktanteile in dem Bereich verloren, der sich 2019 und 2020 als besonders wachstumsstark erwiesen hatte.



Analog Devices: negative Kursreaktion nach schwachem Ausblick



Der von der KI-Fantasie getriebene Kursanstieg von NVIDIA (WKN: 918422) übertrug sich in der vergangenen Woche auf andere Halbleiterunternehmen und führte zu einem Anstieg des Philadelphia Semiconductor Index. Allerdings gab es auch Branchenvertreter, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Ein Beispiel hierfür ist Analog Devices (WKN: 862485). Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Analog- und Mixed-Signal-Halbleitern spezialisiert. Dazu gehören integrierte Schaltungen (Analog- und Mixed-Signal-ICs), Datenwandler, Verstärker, Sensoren und Signalverarbeitungsprodukte (u. a. digitale Signalprozessoren, Mikrocontroller, Audio-Codecs, Signalprozessormodule). Das Unternehmen hatte am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt, woraufhin der Aktienkurs stark gefallen war. Analysten bemängelten den Ausblick für das laufende Quartal.



Dollar Tree: Gewinnprognose gesenkt



Die Aktie des US-Einzelhändlers (WKN: A0NFQC) gehörte in der vergangenen Woche zu den schwächsten Werten im NASDAQ-100 und im S&P 500. Bereits schwächer in die Woche gestartet, folgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag ein deutlicher Kursrückgang. Dollar Tree hatte bei Vorlage der Ergebnisse seine Gewinnprognose gesenkt. Das Unternehmen sieht zwar erste Erfolge der eingeleiteten Initiativen zur Steigerung der Kundenfrequenz und der Produktivität in den einzelnen Filialen. Der anhaltende Margendruck und der ungünstige Umsatzmix dürften jedoch anhalten. Mit dem jüngsten Kursrückgang ist die Aktie wieder in den Bereich von rund 135 US-Dollar zurückgefallen, wo in den vergangenen Monaten mehrere Korrekturtiefs markiert wurden. Ist der jüngste Kursrückgang an der 135er-Marke zu Ende oder wird sie nun aufgegeben?



Thomas Behnke

