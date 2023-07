Tops und Flops der Woche u. a. mit Rivian Automotive, Redcare Pharmacy und Siemens Energy

Kursrallye beim Elektroautobauer Rivian Automotive: Produktionszahlen und Amazon dürften für Aufwärtsmomentum gesorgt haben. Kursgewinne gab es auch beim Online-Apothekenbetreiber Redcare Pharmacy, nachdem dieser vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Abwärts ging es für Siemens Energy, womit der DAX-Wert die Gegenbewegung der Vorwoche konterkarierte.



+++ Tops +++



Rivian Automotive: Kursrallye nach Produktionszahlen



Der Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive (WKN: A3C47B) war in der vergangenen Woche mit einem Kursplus von fast 30 % der größte Gewinner im NASDAQ-100. Das Unternehmen hatte Anfang der Woche seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach wurden 13.992 Fahrzeuge produziert und 12.640 Fahrzeuge ausgeliefert. Der Vorstand bestätigte zudem das Ziel, die ausgegebene Jahresproduktionsprognose von 50.000 Fahrzeugen zu erreichen. Am Mittwoch hatte außerdem der E-Commerce-Riese Amazon.com (WKN: 906866) angekündigt, in den kommenden Wochen die ersten 300 Rivian-Lieferwagen (Vans) in Deutschland einzusetzen. Dies erfolgt im Rahmen der langfristigen Pläne von Amazon, das eigene Transportnetzwerk zu elektrifizieren. Die Vans sind Teil von Amazons Bestellung von 100.000 Rivian-Fahrzeugen aus dem Jahr 2019. Der E-Commerce-Riese hält einen Anteil von 17 % an Rivian Automotive.



Redcare Pharmacy: starkes Umsatzwachstum im 2. Quartal



Der MDAX-Wert Redcare Pharmacy N. V. (vormals Shop Apotheke Europe) konnte sich in der vergangenen Woche gegen den allgemeinen Abwärtstrend am deutschen Aktienmarkt stemmen und gehörte zu den größten Gewinnern. Das Unternehmen hatte vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Vorstand freute sich über die in den Geschäftszahlen zum Ausdruck kommenden Zuspruch zu den eigenen Angeboten und Dienstleistungen. Er bekräftigte zudem die Strategie, die One-Stop-Pharmacy der Zukunft konsequent weiterzuentwickeln. Redcare Pharmacy betreibt Online-Apotheken in sieben kontinentaleuropäischen Ländern. Umsatzstärkster Markt ist die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie (WKN: A2AR94) mit dem jüngsten Anstieg das Zwischenhoch von Anfang Juni 2023 überwunden und damit den Aufwärtstrend seit dem Tief von November 2022 bestätigt.



Fidelity National Information Services: verkauft Mehrheit an Worldpay



Fidelity National Information Services (FIS) bietet Finanzdienstleistungstechnologien und ist auf Zahlungs-, Bank- und Anlagesysteme spezialisiert. Zum Portfolio gehört unter anderem der Zahlungsdienstleister Worldpay. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen seine bereits angekündigten Pläne konkretisiert, sich in zwei fokussierte globale Unternehmen mit größerer strategischer Flexibilität aufzuspalten. Demnach wird eine Mehrheitsbeteiligung von 55 % an Worldpay Merchant Solutions an einen Private-Equity-Fonds von GTCR verkauft. Die Transaktion bewertet Worldpay mit 18,5 Mrd. US-Dollar, einschließlich 1 Mrd. US-Dollar, die davon abhängt, ob die von GTCR erzielten Gewinne bestimmte Schwellenwerte überschreiten. FIS wird nach Abschluss der Transaktion einen Nettoerlös von rund 11,7 Mrd. US-Dollar erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. FIS wird dann einen Anteil von 45 % an Worldpay halten. Die FIS-Aktie (WKN: A0H1FP) konnte nach Bekanntgabe der Transaktion deutlich zulegen und gehörte in der vergangenen Woche zu den größten Gewinnern im S&P 500. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie mit dem jüngsten Anstieg die Zwischenhochs von Mai und April dieses Jahres überwunden. Damit konnte der übergeordnete Abwärtstrend vorerst gebrochen werden.



+++ Flops +++



Siemens Energy: Gegenbewegung gekontert



Nachdem sich die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) in der Vorwoche noch erholen konnte, ging es zuletzt wieder abwärts. Die technische Gegenbewegung wurde damit schnell wieder gekontert und der DAX-Wert verzeichnete die größten Verluste im deutschen Leitindex. Aus charttechnischer Sicht stellt sich nun die Frage, ob das Zwischentief von Ende Juni erneut angelaufen und vielleicht sogar unterschritten wird. Letzteres würde für eine Fortsetzung der laufenden Korrektur sprechen. Von Unternehmensseite gab es zuletzt keine neuen Nachrichten. Aus Aufsichtsratskreisen wurde jedoch bekannt, dass am Donnerstag ein Sonderausschuss des Aufsichtsrates getagt habe. Dessen Aufgabe sei es, die Aufarbeitung der Qualitätsprobleme bei Windkraftanlagen zu überwachen, die Ende Juni zur Rücknahme der Jahresprognose geführt hatten.



SUSE: neue Rekordtiefs



Die SUSE-Aktie (WKN: SUSE5A) war in der vergangenen Woche mit einem Kursverlust von über 20 % der größte Verlierer innerhalb der DAX-Indizes-Familie. Damit rutschte der SDAX-Wert unter das Zwischentief vom Mai dieses Jahres und markierte neue Allzeittiefs. Gleichzeitig bestätigte er den übergeordneten Abwärtstrend, der sich seit dem Allzeithoch von Anfang Januar 2022 ausgebildet hat. Seitdem ist ein deutlicher Kursrückgang von über 75 % zu verzeichnen. Der jüngsten Schwäche vorausgegangen war die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (bis Ende Oktober). Das Unternehmen hatte im Zeitraum Februar bis April noch schlechter abgeschnitten als befürchtet. Einige Kommentatoren bemängeln zudem die fehlende Klarheit über die weitere Unternehmensstrategie. Als Pionier in der Linux-Welt zählt SUSE zu den führenden Anbietern geschäftskritischer Open-Source-Software. Das Unternehmen hat sich auf Linux-Betriebssysteme für den Unternehmenseinsatz (SUSE Linux Enterprise), Container- und Storage-Management sowie Edge-Softwarelösungen spezialisiert.



Heidelberg Materials: Gewinnmitnahmen



Die Aktie von Heidelberg Materials (vormals HeidelbergCement) gehörte im bisherigen Jahresverlauf zu den größten Gewinnern im DAX und führte bis zuletzt die Rangliste an. In der vergangenen Woche musste die Aktie (WKN: 604700) jedoch deutlichere Kursverluste hinnehmen. Diese sind zunächst als Gewinnmitnahmen in einem schwächeren Börsenumfeld zu klassifizieren. Aus charttechnischer Sicht ist der seit September 2022 ausgebildete Aufwärtstrend weiterhin intakt. Er wäre erst gebrochen, wenn das Zwischentief vom Mai dieses Jahres bei 67,94 Euro unterschritten würde. Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten Baustoffanbieter. Kernaktivitäten sind die Herstellung und der Vertrieb von Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies, Schotter), Transportbeton und Asphalt.



Thomas Behnke



